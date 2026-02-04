Prev
World T20 કેવી રીતે બની T20 World Cup... એવું તો શું થયું કે ICCને બદલવું પડ્યું નામ ?

T20 World Cup : આજે તમે જે ટુર્નામેન્ટને T20 વર્લ્ડ કપ તરીકે જાણો છો તે એક સમયે વર્લ્ડ T20 તરીકે જાણીતી હતી. પછી એવું શું થયું કે ICCને આ વૈશ્વિક ઇવેન્ટનું નામ બદલવું પડ્યું ? ત્યારે નામ બદલવા પાછળની કહાની શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:28 PM IST

T20 World Cup : 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે T20 વર્લ્ડ કપનું નામ કેવી રીતે પડ્યું, તેના પર એક નજર કરીએ તો, 2007માં જ્યારે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટની વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ પહેલીવાર રમાઈ હતી, ત્યારે તે 'વર્લ્ડ T20' તરીકે ઓળખાતી હતી, જે નામ ઘણી સિઝન સુધી યથાવત રહ્યું, પરંતુ 2020માં અચાનક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આ મેગા ઇવેન્ટને હવેથી 'T20 વર્લ્ડ કપ' કહેવામાં આવશે. 

આ નિયમ પુરુષ અને મહિલા બંને ક્રિકેટ પર લાગુ કરવામાં આવ્યો. ઘણા ક્રિકેટ ચાહકો વિચારી રહ્યા હશે કે આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો અને તેની પાછળનું અસલી કારણ શું છે ? 

વૈશ્વિક મંચ પર ઇવેન્ટની પ્રોફાઇલમાં સુધારો

નામ બદલવા અંગે ICCએ જણાવ્યું હતું કે નવું નામ વૈશ્વિક મંચ પર ઇવેન્ટની પ્રોફાઇલમાં સુધારો કરશે. સંચાલક મંડળ અનુસાર, આ નિર્ણય તેની વૈશ્વિક ક્રિકેટ વ્યૂહરચના સાથે સુસંગત છે. આ વ્યૂહરચના T20 ક્રિકેટને વૈશ્વિક બનાવવા અને અન્ય મુખ્ય ફોર્મેટની સાથે તેનું મહત્વ વધારવાના હેતુ તરીકે જોવામાં આવે છે.

માળખાગત ફેરફારો

ICCએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નામમાં ફેરફાર ફોર્મેટમાં માળખાકીય ફેરફારોને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેમાં સભ્ય દેશો વચ્ચેની તમામ T20 મેચોને આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવો અને તમામ 100થી વધુ ICC સભ્યો માટે રિઝનલ ક્વોલિફિકેશન પાથવે રજૂ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રણેય ફોર્મેટમાં સમાનતા

50 ઓવરની વૈશ્વિક ઇવેન્ટનું નામ પહેલાથી જ વર્લ્ડ કપ રાખવામાં આવ્યું છે અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2019માં શરૂ થઈ હતી. ICC એ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ત્રણેય ફોર્મેટમાં સમાનતા સુનિશ્ચિત કરશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કેલેન્ડરમાં T20 ઇવેન્ટનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે.

ઔપચારિક રીતે તેને 'વર્લ્ડ કપ' નામ આપીને ICC સ્પષ્ટ સંદેશ આપવા માંગતું હતું કે T20 ક્રિકેટ હવે ગૌણ વસ્તુ નથી, પરંતુ તે એક ફ્લેગશિપ પ્રોડક્ટ છે, જે રમત માટે વૈશ્વિક વિકાસ, બધાને સામેલ કરવા અને લાંબા ગાળે સુસંગત બની રહેવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે. 

