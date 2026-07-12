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0-4 થી હાર: ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા કેમ સાબિત થઈ ફ્લોપ? જાણો શરમજનક પ્રદર્શનના 5 મોટા કારણો

Why India Lost T20 Series Against England: ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝમાં એક નહીં અનેક ભૂલ કરી જેતી સિરીઝ 0-4થી ગુમાવવી પડી. શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમે સતત બીજી ટી20 સિરીઝ ગુમાવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:07 AM IST
0-4 થી હાર: ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા કેમ સાબિત થઈ ફ્લોપ? જાણો શરમજનક પ્રદર્શનના 5 મોટા કારણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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