/0-4 થી હાર: ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા કેમ સાબિત થઈ ફ્લોપ? જાણો શરમજનક પ્રદર્શનના 5 મોટા કારણો

શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટી20 સિરીઝમાં 0-4થી હારી ગઈ છે. શનિવારે રમાયેલા પાંચમાં ટી20 મુકાબલામાં પણ બોલરો, બેટરોએ નિરાશ કર્યાં, જ્યારે ફીલ્ડિંગ સાધારણ રહી, જે આખી સિરીઝમાં જોવા મળ્યું છે. સિરીઝની પ્રથમ મેચ રદ્દ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ ચારેય મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે જીત મેળવી છે. અય્યરની આગેવાનીમાં ભારત સતત છ મેચ હારી ગયું છે. જાણો આ સિરીઝમાં મળેલી હારના 5 મોટા કારણ...
બેટરોનો ખોટો અપ્રોચ
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટી20 સિરીઝના પ્રથમ મુકાબલામાં સંજૂ સેમસન રમ્યો, પરંતુ આગામી મેચમાં તેને ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો અને વૈભવ સૂર્યવંશીનું પર્દાપણ થયું. જ્યારે ઘણા દિગ્ગજોનું કહેવું છે કે ઈંગ્લેન્ડની સામે ઉતારતા પહેલા આયર્લેન્ડમાં વૈભવનું પર્દાપણ કરાવી દેવું જોઈતું હતું. તેનાથી ટોપ ઓર્ડર બેટરોમાં અસુરક્ષા પણ આવી જે ઝડપી નહીં રમે, વૈભવ તેના સ્થાને રમશે. ઝડપી રમવાના પ્રયાસમાં ભારતીય બેટરોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી.
સંજૂ સેમસન, અભિશેક શર્મા હોય કે ઈશાન કિશન, બધાએ પ્રથમ બોલથી હાવી થવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ તે પિચ પર ફ્લોપ રહ્યાં, જેના પર ઈંગ્લેન્ડના બેટરો ખુબ રન બનાવી રહ્યાં હતા. ભારતીય બેટરોએ હવામાનને પણ ધ્યાનમાં ન રાખ્યું, બસ દરેક બોલ પર મોટા શોટ્સ ફટારવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે સ્થિતિ પ્રમાણે પ્લાનિંગ કરવું મહત્વપૂર્ણ હતું. આ સિરીઝમાં ભારતના ટોપ ઓર્ડર બેટરો ફ્લોપ રહ્યાં.
બેટિંગ ક્રમમાં ફેરફાર
બેટિંગના ક્રમમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યા. પ્રથમ મેચમાં સંજૂ-અભિષેક ઓપનિંગ માટે આવ્યા. પછી ત્રણ મેચમાં વૈભવ-અભિષેકે ઈનિંગની શરૂઆત કરી અને અંતિમ મેચમાં વૈભવને ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો. આ સિવાય મિડલ ઓર્ડરમાં પણ ફેરફાર કરવા ભારે પડ્યા. તિલક વર્માએ આ ફોર્મેટમાં ત્રીજા ક્રમે બેટિંગ કરતા બે સદી ફટકારી હતી, પરંતુ તેને નીચલા ક્રમમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો. તેણે ક્યારેક પાંચમાં તો ક્યારેક છઠ્ઠા ક્રમે બેટિંગ કરી.
શિવમ દુબેને ક્યારેક ઉપર તો ક્યારેક નીચે મોકલવામાં આવ્યો. મધ્યક્રમના બેટર પણ ઈંગ્લેન્ડના બોલરોની જાળમાં ફસાયા. આપણા ઓલરાઉન્ડર આ સિરીઝમાં ફ્લોપ રહ્યાં.
દરેક મેચ બાદ બોલિંગમાં ફેરફાર
જ્યારે એક ટીમ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં દરેક મેચ બાદ ફેરફાર કરે છે તો તે દર્શાવે છે કે તેના પર કેટલો દબાવ છે. પ્રિન્સ યાદવ, જેણે આયર્લેન્ડ સામે પર્દાપણ મેચમાં ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, તેને ડ્રોપ કરી દેવામાં આવ્યો. તેમ લાગ્યું કે કોચ, કેપ્ટન અને મેનેજમેન્ટ વધુ પ્રયોગ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે ઘણા દિગ્ગજોનું માનવું હતું કે આપણે પાંચ સંપૂર્ણ બોલર સાથે ઉતરવાનું હતું, તેનો પર ભરોસો કરવાનો હતો.
સ્પિનર્સનું સાધારણ પ્રદર્શન
તેવું નથી કે ઈંગ્લેન્ડમાં રમાયેલી આ સિરીઝમાં સ્પિનરો માટે મદદ નહોતી. ઈંગ્લેન્ડના સ્પિનરોએ આ સિરીઝમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી, તો ભારતના સ્પિનર્સ માત્ર ત્રણ વિકેટ ઝડપી શક્યા. અક્ષર પટેલે પાંચમી ટી20 મેચમાં 4 ઓવરમાં 63 રન આપ્યા અને કોઈ વિકેટ ન લઈ શક્યો. વોશિંગટન સુંદર પણ નિષ્ફળ રહ્યો.
ભારતીય ટીમની ખરાબ ફીલ્ડિંગ
દુનિયાની નંબર-1 ટીમ પાસે તમે આવી ફીલ્ડિંગની આશા રાખતા નથી, જેવું ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝમાં જોવા મળ્યું. ઘણી મિસફીલ્ડ અને કેચ છોડવામાં આવ્યા. મેદાન પર ભારતીય ફીલ્ડરોનું પ્રદર્શન સાધારણ જોવા મળ્યું હતું.