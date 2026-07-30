/ભારતીય હોકીની ઓળખ કેમ બદલાઈ ? નવી જર્સી પાછળનું સાચું કારણ જાણો

India Hockey Jersey : ભારતીય હોકીની ઓળખ ગણાતી વાદળી જર્સી હવે ભૂતકાળ બનવાની છે. 15 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન નેધરલેન્ડ અને બેલ્જિયમમાં યોજાનાર આગામી FIH હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો પરંપરાગત વાદળી જર્સીને બદલે કેસરી જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરશે. આ નિર્ણયથી રમતગમત જગતમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે, હોકી ઇન્ડિયા આની પાછળ ટેકનિકલ જરૂરિયાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, ત્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, તેને ભારતીય હોકીની ઓળખ સાથે જોડાયેલો મુદ્દો ગણાવ્યો છે.
જર્સી કેમ બદલવામાં આવી ?
હોકી ઇન્ડિયાના મતે મોટાભાગની આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી પિચમાં હવે વાદળી એસ્ટ્રોટર્ફ હોય છે. પરિણામે વાદળી જર્સી મેદાનના રંગ સાથે ભળી જાય છે, જે ખેલાડીઓની દૃશ્યતાને અસર કરે છે.
સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે કોચ અને ખેલાડીઓ તરફથી પ્રતિસાદ મળ્યા પછી પીળા અને કેસરી જેવા વિકલ્પો પર વિચાર કરવામાં આવ્યા હતા. આખરે કેસરી રંગ પસંદ કરવામાં આવ્યો કારણ કે તે માત્ર તકનીકી રીતે શ્રેષ્ઠ જ નથી પણ ભારતીય ત્રિરંગાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ પણ છે, જે હિંમત, બલિદાન અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું પ્રતીક છે.
જર્સીમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની એક ઝલક
નવી જર્સી ફક્ત રંગમાં ફેરફાર કરતાં વધુ છે, તેની ડિઝાઇન સ્પષ્ટપણે ભારતીય સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જર્સી પર મંડલા કલાથી પ્રેરિત પેટર્ન દર્શાવવામાં આવી છે. જે અશોક ચક્રથી પ્રેરિત છે, જે પ્રગતિ, શાંતિ અને ધ્યાનનું પ્રતીક છે. છાતી પર સુદર્શન ચક્રનો આધુનિક ગ્રાફિક દેખાય છે, જે શક્તિ, એકતા અને ગતિનો સંદેશ આપે છે.
ખભા અને બાંયમાં ત્રિરંગાના રંગોમાં પાઇપિંગ છે. આગળના ભાગમાં દેવનાગરી લિપિમાં 'ભારત' લખેલું છે, જે દેશની ભાષાકીય અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કેસરી જર્સી ઉપરાંત ટીમ પાસે સફેદ જર્સી પણ હશે.
Presenting the new India jersey! 🇮🇳
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
ભૂતકાળમાં પણ બદલાયો છે જર્સીનો રંગ
વિવાદ વધતાં હોકી ઇન્ડિયાએ ધ્યાન દોર્યું કે ભૂતકાળમાં પણ ભારતીય હોકી જર્સીનો રંગ બદલાયો છે. ટીમે FIH વર્લ્ડ કપ 2014 દરમિયાન પીળી જર્સી પહેરી હતી. 2018ના વર્લ્ડ કપ માટે નવી ડિઝાઇનવાળી આછા વાદળી રંગની જર્સી અપનાવવામાં આવી હતી. સંગઠન જણાવે છે કે તકનીકી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સમયાંતરે કિટમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
રાસ્કિન્હા કહ્યું- વાદળી રંગ આપણી ઓળખ છે
જોકે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હા આ નિર્ણય સાથે અસંમત છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખતા, તેમણે જણાવ્યું કે હોકી ઇન્ડિયાએ ભારતીય હોકી માટે ઘણું કર્યું છે પરંતુ આ નિર્ણયને નિરાશાજનક ગણાવ્યો. તેમના મતે વાદળી જર્સી ભારતીય હોકીનો વારસો અને ઓળખ રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ વર્ષોથી ગર્વથી વાદળી જર્સી પહેરતા હતા અને ચાહકો પણ ટીમને તે રંગમાં જોવા માંગે છે.
રાસ્કિન્હાએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, કેસરી રંગ પાછળનો તર્ક શું છે ? મારો સીધો સવાલ આપણી ઓળખ, ગૌરવ અને વારસા સાથે સંબંધિત છે.
એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે નવી કેસરી જર્સી વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય હોકી માટે નવી શરૂઆત સાબિત થાય છે કે શું આ રંગ રમતની વિશેષતાને બદલે ચર્ચાનો વિષય બને છે.