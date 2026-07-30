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ભારતીય હોકીની ઓળખ કેમ બદલાઈ ? નવી જર્સી પાછળનું સાચું કારણ જાણો

India Hockey Jersey : પહેલીવાર ભારતીય પુરુષ અને મહિલા હોકી ટીમો FIH હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં તેમની પરંપરાગત વાદળી જર્સીને બદલે કેસરી જર્સી પહેરશે. હોકી ઇન્ડિયાએ આને બ્લૂ એસ્ટ્રોટર્ફ પર ખેલાડીઓની દૃશ્યતા સુધારવાના હેતુથી એક ટેકનિકલ નિર્ણય ગણાવ્યો છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હાએ આ બાબતને ભારતીય હોકીના વારસા અને ઓળખ સાથે જોડાયેલી બાબત તરીકે જોતા પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST
ભારતીય હોકીની ઓળખ કેમ બદલાઈ ? નવી જર્સી પાછળનું સાચું કારણ જાણો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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