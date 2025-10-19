IND vs AUS : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી ODI મેચ કેમ નથી રમી રહ્યો જસપ્રીત બુમરાહ ?
IND vs AUS : પર્થમાં પહેલી વનડેમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા આમને-સામને છે. રોહિત અને વિરાટ શર્મા પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ છે, પરંતુ જસપ્રીત બુમરાહ રમી રહ્યો નથી.
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ખૂબ જ રાહ જોવાતી વનડે શ્રેણીની શરૂઆત પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં રોમાંચક થઈ. બધાની નજર અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પર હતી, જેઓ લાંબા સમય પછી પાછા ફર્યા હતા, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈએ પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા મુજબ પ્રદર્શન કર્યું નહોતું.
ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જે નિર્ણય સંપૂર્ણપણે સાચો સાબિત થયો. ભારતીય ઇનિંગ્સ શરૂઆતથી જ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. ટીમ ઇન્ડિયાએ માત્ર 27 રનમાં ત્રણ મુખ્ય વિકેટ ગુમાવી દીધી. રોહિત શર્માએ 8 રન બનાવ્યા, જ્યારે વિરાટ કોહલી ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ પોતાની લય શોધવામાં નિષ્ફળ ગયો અને માત્ર 10 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
જસપ્રીત બુમરાહ કેમ નથી રમી રહ્યો ?
ભારતે પ્રથમ વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો હતો, પરંતુ દર્શકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે જસપ્રીત બુમરાહ કેમ રમી રહ્યો નથી. બુમરાહ માત્ર પ્રથમ મેચ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ODI શ્રેણીનો ભાગ નથી. તેથી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસમાંથી બુમરાહને કેમ આરામ આપવામાં આવ્યો તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા.
હકીકતમાં, ટીમની જાહેરાત દરમિયાન પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અજિત અગરકરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગરૂપે બુમરાહને આ શ્રેણીમાંથી આરામ આપવામાં આવ્યો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ માને છે કે આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ માટે બુમરાહને ફિટ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે તેને તૈયાર કરવા માટે તેને આરામ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાનો આ નિર્ણય ચાહકો માટે નિરાશાજનક હોઈ શકે છે, પરંતુ લાંબા વિરામ પછી બુમરાહની ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને તેને એક વ્યૂહાત્મક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. હવે જોવાનું બાકી છે કે શું યુવા બોલરો તેની ગેરહાજરીમાં ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી શકશે.
