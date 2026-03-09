વર્લ્ડ કપમાં જીત બાદ કેમ વાયરલ થઈ રહ્યું છે રોહિત શર્માનું 2011નું ટ્વિટ? સૂર્યા સાથે છે ખાસ કનેક્શન
Rohit Sharma Tweet Viral: રોહિત શર્માએ 2011માં સૂર્યકુમાર યાદવ માટે ટ્વિટ કર્યું હતું. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, રોહિત શર્માએ સૂર્યકુમાર યાદવ વિશે કરેલું ટ્વીટ ધુમ મચાવી રહ્યું છે. રોહિતે શું લખ્યું તે જાણો.
- રોહિત શર્માએ 2011માં સૂર્યકુમાર યાદવ માટે ટ્વિટ કર્યું હતું.
- તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, રોહિત શર્માએ સૂર્યકુમાર યાદવ વિશે કરેલું ટ્વીટ ધુમ મચાવી રહ્યું છે.
- સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં, ભારતીય પુરુષ ટીમે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.
Rohit Sharma Tweet Viral: સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં, ભારતીય પુરુષ ટીમે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. આ ભારતનો સતત ત્રીજો વિજય છે. અગાઉ, ટીમ ઈન્ડિયાએ મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 2007 વર્લ્ડ કપ અને રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રવિવારના ટાઇટલ જીત બાદ, રોહિત શર્માનું એક નિવેદન ધુમ મચાવી રહ્યું છે. 2011માં, રોહિત શર્માએ વર્તમાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ માટે ટ્વિટ કર્યું હતું, જે હવે વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
રોહિતે સૂર્યા માટે ટ્વિટ કર્યું
રોહિત શર્માએ 10 ડિસેમ્બર, 2011ના રોજ ટ્વિટ કર્યું કે, ચેન્નાઈમાં BCCI એવોર્ડ સમારોહ હમણાં જ પૂર્ણ થયો. અમે કેટલાક આશાસ્પદ યુવા ક્રિકેટરો જોયા. મુંબઈના સૂર્યકુમાર યાદવ પર ભવિષ્યમાં નજર રાખવા યોગ્ય છે. રોહિત શર્માની પારખી નજરે સૂર્યકુમાર યાદવની પ્રતિભાને ઘણા સમય પહેલા જોઈ લીધી હતી.
રોહિત શર્માએ 2011માં સૂર્યા વિશે જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી તે હવે 2026માં સાચી સાબિત થઈ રહી છે, જ્યારે તેણે કેપ્ટન તરીકે ભારતીય ટીમને T20 વર્લ્ડ કપમાં લઈ જવામાં મદદ કરી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવ હવે ખરેખર એક મુખ્ય ખેલાડી બની ગયો છે, અને તેના આંકડા આ વાતને સાબિત કરે છે.
સૂર્યાની કારકિર્દી પર એક નજર
ભારતને ફરી એકવાર વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપમાં લઈ જનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ભારતીય ટીમ માટે એવી ઉંમરે ડેબ્યૂ કર્યું હતું જ્યારે ઘણા ખેલાડીઓ તેમની કારકિર્દીની ટોચ પર હોય છે. તેણે 2021માં અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ એ જ સ્ટેડિયમ છે જ્યાં સૂર્યાએ રવિવારે ભારતને વર્લ્ડ કપ જીત અપાવી હતી.
Just got done with BCCI awards here in chennai..some exciting cricketers coming up..Suryakumar yadav from Mumbai to watch out for in future!
— Rohit Sharma (@ImRo45) December 10, 2011
2021થી, સૂર્યકુમાર યાદવે કુલ 113 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 107 ઇનિંગ્સમાં 3,272 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની સરેરાશ 36.36 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 162.95 છે. તેમનો સર્વોચ્ચ T20 સ્કોર 117 છે. તેમણે આ ફોર્મેટમાં 25 અડધી સદી અને ચાર સદી ફટકારી છે. સૂર્યકુમાર યાદવનો ટેસ્ટ અને ODI ટીમોમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો.
એ નોંધવું જોઈએ કે સૂર્યકુમાર યાદવ હવે કેપ્ટન તરીકે જીતની ટકાવારીના સંદર્ભમાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને શ્રેષ્ઠ T20 કેપ્ટન બની ગયો છે. તેમણે ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ અને એશિયા કપમાં પણ જીત અપાવી છે.
