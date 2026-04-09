IPLમાં અચાનક કેમ થવા લાગી મેચ ફિક્સિંગની ચર્ચા? શું ગુજરાત સામે જાણી જોઈને હારી ગયું દિલ્હી ?

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL

DL VS GT Match Fixing: IPL 2026 મેચ ફિક્સિંગના આરોપોથી ઘેરાયેલું રહ્યું છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચના હાર થતા મેચ વિવાદમાં આવી ગઈ છે. મેચમાં અમુક પલ એવા હતા જેના કારણે મેચ પર ફિક્સિંગની ચર્ચાએ સોશિયલ મીડિયામાં જોર પકડ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:55 PM IST
DL VS GT Match Fixing: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન 'ફિક્સિંગ'ની ચર્ચાઓથી ઘેરાયેલી છે. ગયા બુધવારે ગુજરાત ટાઇટન્સની દિલ્હી કેપિટલ્સ પર એક રનથી રોમાંચક જીત બાદ, IPL ટીકાનો ભોગ બની રહ્યું છે. દિલ્હીને અંતિમ બે બોલમાં જીતવા માટે બે રનની જરૂર હતી, અને ડેવિડ મિલર સારા લયમાં હતો, પરંતુ તે અંતિમ બે બોલમાં બે રન બનાવવામાં ફેલ ગયો. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે મિલરે છગ્ગો ફટકાર્યો હતો, પરંતુ તેને  ચોગ્ગો આપ્યો હતો.

IPL ફિક્સિંગની ચર્ચા, છગ્ગાને ચોગ્ગો આપ્યો

19મી ઓવરના પહેલા બોલને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. મિલરે એક એરિયલ શોટ માર્યો, જેને થર્ડ અમ્પાયરે ચોગ્ગો આપ્યો. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તે છગ્ગો હતો, અને બોલ સીધો ધારના કુશન પર પડ્યો. લોકો કહે છે કે થર્ડ અમ્પાયરે રિપ્લે જોયા પછી, ઉતાવળે તેને ચોગ્ગો આપ્યો હતો.

અંતિમ બોલ પર રનઆઉટ પર ચર્ચા

છેલ્લા બે બોલ પણ ઇન્ટરનેટ પર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. મેચની મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ, પાંચમા બોલ પર ડેવિડ મિલરની એક પણ રન ન ફટકારવાની નિષ્ફળતાને પણ ફિક્સિંગ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. વધુમાં, કુલદીપ યાદવ અંતિમ બોલ પર રન આઉટ થયો હતો. 

 

A nerve-wrecking finish to a #TATAIPL classic 🥶 @gujarat_titans fans, you can breathe now 😅

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2026

એક ચાહકે દાવો કર્યો હતો કે અંતિમ બોલ પર કુલદીપનો રન આઉટ વધુ ઊંચા ખૂણાથી બતાવવો જોઈતો હતો, જે નિર્ણય પણ ઉતાવળમાં લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે, કુલદીપ સફેદ લાઇનની બહાર હતો અને ખરેખર આઉટ થયો હતો.

 

— Aryan Goel 2.0 (@AryanGoelNew) April 9, 2026

ક્રિકેટ, અને ખાસ કરીને T20 ફોર્મેટ, અનિશ્ચિતતાઓથી ભરેલું છે. પાંચમા બોલ પર ડેવિડ મિલરની માનસિકતા મેચને સુપર ઓવરમાં જતા અટકાવવાની અને છેલ્લા બોલ પર મોટો શોટ ફટકારીને દિલ્હીને જીત અપાવવાની હતી. જો કે, પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ, અને દિલ્હી એક રનથી મેચ હારી ગયું.

 

In the 19th over, David Miller hit one that looked like a clean six, but it was quickly given as four. No replay shown raising serious doubts. With just 2 needed off 2 balls, Miller refused an easy single. A shocking call… pic.twitter.com/arc65dX1LF

— Muffatball vikrant (@Vikrant_1589) April 9, 2026

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

