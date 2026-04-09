IPLમાં અચાનક કેમ થવા લાગી મેચ ફિક્સિંગની ચર્ચા? શું ગુજરાત સામે જાણી જોઈને હારી ગયું દિલ્હી ?
DL VS GT Match Fixing: IPL 2026 મેચ ફિક્સિંગના આરોપોથી ઘેરાયેલું રહ્યું છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચના હાર થતા મેચ વિવાદમાં આવી ગઈ છે. મેચમાં અમુક પલ એવા હતા જેના કારણે મેચ પર ફિક્સિંગની ચર્ચાએ સોશિયલ મીડિયામાં જોર પકડ્યું છે.
DL VS GT Match Fixing: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન 'ફિક્સિંગ'ની ચર્ચાઓથી ઘેરાયેલી છે. ગયા બુધવારે ગુજરાત ટાઇટન્સની દિલ્હી કેપિટલ્સ પર એક રનથી રોમાંચક જીત બાદ, IPL ટીકાનો ભોગ બની રહ્યું છે. દિલ્હીને અંતિમ બે બોલમાં જીતવા માટે બે રનની જરૂર હતી, અને ડેવિડ મિલર સારા લયમાં હતો, પરંતુ તે અંતિમ બે બોલમાં બે રન બનાવવામાં ફેલ ગયો. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે મિલરે છગ્ગો ફટકાર્યો હતો, પરંતુ તેને ચોગ્ગો આપ્યો હતો.
IPL ફિક્સિંગની ચર્ચા, છગ્ગાને ચોગ્ગો આપ્યો
19મી ઓવરના પહેલા બોલને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. મિલરે એક એરિયલ શોટ માર્યો, જેને થર્ડ અમ્પાયરે ચોગ્ગો આપ્યો. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તે છગ્ગો હતો, અને બોલ સીધો ધારના કુશન પર પડ્યો. લોકો કહે છે કે થર્ડ અમ્પાયરે રિપ્લે જોયા પછી, ઉતાવળે તેને ચોગ્ગો આપ્યો હતો.
અંતિમ બોલ પર રનઆઉટ પર ચર્ચા
છેલ્લા બે બોલ પણ ઇન્ટરનેટ પર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. મેચની મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ, પાંચમા બોલ પર ડેવિડ મિલરની એક પણ રન ન ફટકારવાની નિષ્ફળતાને પણ ફિક્સિંગ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. વધુમાં, કુલદીપ યાદવ અંતિમ બોલ પર રન આઉટ થયો હતો.
Watch it yourself to believe it 🤯
A nerve-wrecking finish to a #TATAIPL classic 🥶 @gujarat_titans fans, you can breathe now 😅
— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2026
એક ચાહકે દાવો કર્યો હતો કે અંતિમ બોલ પર કુલદીપનો રન આઉટ વધુ ઊંચા ખૂણાથી બતાવવો જોઈતો હતો, જે નિર્ણય પણ ઉતાવળમાં લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે, કુલદીપ સફેદ લાઇનની બહાર હતો અને ખરેખર આઉટ થયો હતો.
Another Day Another Match Fixing In IPL. David Miller Scored A Six But Umpire Gave It A Four. They Didn't Check This Boundary And Neither Showed Replay Of That Ball.There Is Something Very Wrong Happening In This IPL.Umpires Did Cheating To Rob DC Of A Winpic.twitter.com/APnJXSCSNn
— Aryan Goel 2.0 (@AryanGoelNew) April 9, 2026
ક્રિકેટ, અને ખાસ કરીને T20 ફોર્મેટ, અનિશ્ચિતતાઓથી ભરેલું છે. પાંચમા બોલ પર ડેવિડ મિલરની માનસિકતા મેચને સુપર ઓવરમાં જતા અટકાવવાની અને છેલ્લા બોલ પર મોટો શોટ ફટકારીને દિલ્હીને જીત અપાવવાની હતી. જો કે, પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ, અને દિલ્હી એક રનથી મેચ હારી ગયું.
🚨IPL UNDER SCANNER: GT vs DC MATCH FIXING QUESTIONS 🚨
In the 19th over, David Miller hit one that looked like a clean six, but it was quickly given as four. No replay shown raising serious doubts. With just 2 needed off 2 balls, Miller refused an easy single. A shocking call… pic.twitter.com/arc65dX1LF
— Muffatball vikrant (@Vikrant_1589) April 9, 2026
