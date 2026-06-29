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વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂમાં કેમ થઈ રહ્યું છે મોડું? કોચે જણાવ્યું અસલી કારણ: 'તે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ માટે તૈયાર છે પણ...'

Sooryavanshi Debut Delayed Reason: આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પર વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂની બધા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ શ્રેયસ ઐયર અને ગૌતમ ગંભીરની જોડીએ તેમને તક આપવાનો ઇનકાર કર્યો. હવે, શ્રેણી 0-2થી હાર્યા બાદ, કોચે તેમના ડેબ્યૂમાં વિલંબ પાછળનું વાસ્તવિક કારણ જાહેર કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:02 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂમાં કેમ થઈ રહ્યું છે મોડું? કોચે જણાવ્યું અસલી કારણ: 'તે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ માટે તૈયાર છે પણ...'
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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