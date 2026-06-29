વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂમાં કેમ થઈ રહ્યું છે મોડું? કોચે જણાવ્યું અસલી કારણ: 'તે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ માટે તૈયાર છે પણ...'

Sooryavanshi Debut Delayed Reason: વૈભવ સૂર્યવંશીને આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પર તક કેમ ન મળી? આ હાલમાં ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ફરતો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. ભારતે આયર્લેન્ડ સામે બંને T20 મેચોમાં તેમની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ ઉતારી હતી, છતાં તેઓ 0-2થી સિરીઝ હારનો સામનો કરી શક્યા. આયર્લેન્ડ જેવી નાની ટીમ સામે આટલો મોટો પરાજય શરમજનક છે.
ટીમ ઈન્ડિયા હંમેશા ભવિષ્ય વિશે વિચારે છે
ક્રિકેટ એક્સપર્ટ કહે છે કે ટીમ ઈન્ડિયા હંમેશા ભવિષ્ય વિશે વિચારે છે. ઘણા કેપ્ટન અને ખેલાડીઓને આ કારણોસર ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવે છે, તો પછી તેઓએ વૈભવ સૂર્યવંશીના કિસ્સામાં પણ આવો જ નિર્ણય કેમ ન લીધો?
રાયન ટેન દોશેટે સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂમાં વિલંબ પાછળનું વાસ્તવિક કારણ જાહેર કર્યું
ભારત સામે આયર્લેન્ડ T20I સિરીઝના સમાપન પછી, ભારતના સહાયક કોચ, રાયન ટેન દોશેટે, વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂમાં વિલંબ પાછળનું વાસ્તવિક કારણ જાહેર કર્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 15 વર્ષીય વૈભવને ડેબ્યૂ કરતા પહેલા ટીમના બાકીના ખેલાડીઓ જેવી જ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે.
સંજુ સેમસન પણ વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી
દોશે મેચ પછી પત્રકારોને જણાવ્યું કે, તે (સૂર્યવંશી) આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી, પરંતુ સંજુ સેમસન પણ એક એવો ખેલાડી છે જેણે ત્રણ મહિના પહેલા અમને વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.
ખેલાડીઓને ટીમમાં લાંબા ગાળાની તકો આપવા માંગીએ છીએ
તેમણે ઉમેર્યું કે, સેમસને IPLમાં પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, અને ખેલાડીઓનો આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખવો અને સંદેશ આપવો મહત્વપૂર્ણ છે કે અમે ખેલાડીઓને ટીમમાં લાંબા ગાળાની તકો આપવા માંગીએ છીએ.
તેની ક્ષમતા પર કોઈ શંકા નથી
દોશે કહ્યું કે, અમે બધા વૈભવને રમતા જોવા માટે ઉત્સાહિત છીએ, પરંતુ તેને તે જ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. તેની ક્ષમતા પર કોઈ શંકા નથી.
અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની જોડી
ભારતે અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની જોડી સાથે આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પ્રવેશ કર્યો. અભિષેક શર્માએ ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયા પહેલા બીજી T20માં 49 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી.
સેમસન બંને મેચમાં નિષ્ફળ ગયો
પરંતુ સેમસન બંને મેચમાં નિષ્ફળ ગયો. બેલફાસ્ટમાં રમાયેલી પહેલી T20Iમાં તેણે 4 બોલમાં 5 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે બીજી T20Iમાં પણ તે ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો હતો.
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં તક મળે છે કે નહીં
આયર્લેન્ડના અપમાનજનક પ્રવાસ પછી, ભારતે હવે 1 જુલાઈથી ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમવાની છે. હવે જોવાનું એ છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં તક મળે છે કે નહીં, કે પછી તે ત્યાંની બેન્ચ પર કામ કરતો રહેશે.