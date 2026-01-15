Prev
વનડેમાં કોહલી કેમ રોહિત શર્માથી હંમેશા એક ડગલું આગળ છે? ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટરે જણાવ્યું કારણ

Mohammad Kaif On Ro-Ko: એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા આ જમાનાના શ્રેષ્ઠ વનડે ખેલાડીઓ છે, પરંતુ બંને વચ્ચે અમુક એવા તફાવત છે જે આંકડાઓમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે આ બંને વચ્ચેના તફાવતને સમજાવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:46 AM IST

વનડેમાં કોહલી કેમ રોહિત શર્માથી હંમેશા એક ડગલું આગળ છે? ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટરે જણાવ્યું કારણ

Why Virat Kohli Always Ahead Of Rohit Sharma In ODI: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વનડે ક્રિકેટના મહાન ખેલાડીઓમાં ગણાય છે. જોકે આ ફોર્મેટમાં બંનેના આંકડા બેમિસાલ છે, તેમ છતાં કેટલીક બાબતો તેમને એકબીજાથી અલગ પાડે છે. જ્યાં કોહલીને તેની શાનદાર કન્સિસ્ટન્સી (સાતત્ય) અને 'ચેઝ-માસ્ટર' ના સ્ટેટસ માટે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં રોહિત તેની વિસ્ફોટક અને મેચનું પરિણામ નક્કી કરી દે તેવી શરૂઆત આપવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો છે.

આંકડાઓમાં કોહલી આગળ
કોહલી અને રોહિતની હંમેશા એકબીજા સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે, જોકે આંકડાઓની દ્રષ્ટિએ વિરાટે રોહિતની સરખામણીમાં થોડી સરસાઈ જાળવી રાખી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ બેટ્સમેન મોહમ્મદ કૈફે સમજાવ્યું છે કે આવું શા માટે છે.

'સેન્ચુરી કિંગ' કોહલી
માત્ર આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, કોહલી અમુક અંશે રોહિતને પાછળ છોડી દે છે. જ્યાં વનડે ફોર્મેટમાં વિરાટની એવરેજ લગભગ 58-59 છે, ત્યાં રોહિતે લગભગ 49ની એવરેજથી રન બનાવ્યા છે. સદીઓની વાત કરીએ તો, કોહલીથી ચડિયાતું કોઈ નથી, જેણે આ ફોર્મેટમાં પોતાના નામે 50થી વધુ સદીઓ નોંધાવી છે, જ્યારે રોહિતે 31 સદી ફટકારી છે. કૈફના મતે, આ એ ક્ષેત્ર છે જ્યાં કોહલી રોહિતથી આગળ નીકળી જાય છે.

'વિરાટ હંમેશા આગળ'
કૈફે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા કહ્યું, "વિરાટ કોહલી પોતાની શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં ફેરવી દે છે. 30 કે 40 રનનો સ્કોર એ સંકેત આપે છે કે તે મેચના અંત સુધી રમશે, મેચ જીતાડશે અને જો તે ફોર્મમાં હશે, તો સતત પ્રદર્શન કરશે. એટલા માટે વનડે ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી હંમેશા રોહિત શર્માથી આગળ રહ્યો છે."

'મેન્ટાલિટીનો ફર્ક'
આ માનસિકતા જ બંને ભારતીય દિગ્ગજો વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે. કોહલી માટે હંમેશા શરૂઆતને મોટી સદીમાં ફેરવવી મહત્વની હોય છે. સદી બનાવવી કોહલી માટે સામાન્ય વાત છે, અને જો તે આવું ન કરી શકે તો તે સંતુષ્ટ થતો નથી. બીજી તરફ રોહિત માટે એક ઓપનર તરીકે મજબૂત પાયો નાખવો સૌથી મહત્વનું છે.

WC 2027 છે ટાર્ગેટ
કૈફે વધુમાં ઉમેર્યું, "કોહલી સતત રન બનાવે છે અને મોટી ઇનિંગ્સ રમે છે. તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે વિરાટ કોહલી પહેલી વનડેમાં આઉટ થયો હતો, ત્યારે તે માથું હલાવી રહ્યો હતો અને વિચારી રહ્યો હતો કે તેણે ખોટો શૉટ રમ્યો." જોકે બંનેની સફર એકબીજાથી થોડી અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ કોહલી અને રોહિત બંનેના દિલમાં અત્યારે એક જ લક્ષ્ય છે –2027નો વનડે વર્લ્ડ કપ ભારત માટે જીતવો.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

