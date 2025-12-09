Prev
શું ભારતમાં નહીં જોવા મળે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની લાઈવ મેચો? આખરે JioHotstarએ કેમ છોડ્યો સાથ

ICC Jio Rights T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન હવે થોડા મહિનામાં થવાનું છે, જેની યજમાનની ભારત અને શ્રીલંકા મળીને કરવાનું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:19 PM IST

ICC Jio Rights T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન થોડા જ મહિનામાં થવાનું છે. જેની યજમાનની ભારત અને શ્રીલંકા મળીને કરવાનું છે. 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ સુધી ચાલનારા આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે અને દુનિયાભરમાં ક્રિકેટનો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચશે. આ દરમિયાન ICCને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે, એક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, જિઓસ્ટારે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું પ્રસારણ કરવાની મનાઈ કરી દીધી છે.

આનાથી ક્રિકેટ જગત આશ્ચર્યમાં છે. એક સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે આખરે JioStarએ આવું શા માટે કર્યું અને શું ભારતના લોકો વર્લ્ડ કપની મેચો ટીવી અને મોબાઇલ પર લાઈવ જોઈ શકશે નહીં? અહીં સમજી લો કે આ આખો મામલો શું છે.

JioStarએ પ્રસારણ કરવાની ના શા માટે પાડી?
'ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ'ના એક રિપોર્ટ અનુસાર, JioStarએ ICCને જાણ કરી દીધી છે કે, તેઓ 2027 સુધી મીડિયા એગ્રીમેન્ટ (કરાર) જારી રાખી શકશે નહીં. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, JioStarના આ મોટા નિર્ણયનું કારણ નાણાકીય ખોટ છે. ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત એ છે કે, ICCએ 2026-2029 માટે મીડિયા રાઇટ્સ વેચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. ICCને મીડિયા રાઇટ્સ માટે 2.4 બિલિયન ડોલર મળવાની અપેક્ષા છે. JioStarના નિર્ણયે ICCને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. નોંધનીય છે કે, 2023-2027 સુધી JioStarએ ICC સાથે 3 બિલિયન ડોલરની ડીલ કરી હતી.

શું ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપનું લાઈવ પ્રસારણ નહીં થાય?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, JioStarના સાથ છોડવાથઈ ICCએ મીડિયા રાઇટ્સ માટે બોલી લગાવવા માટે અનેક પ્લેટફોર્મને આમંત્રણ મોકલ્યું છે. જેમાં સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ઇન્ડિયા, નેટફ્લિક્સ અને એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયોનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, ડીલની રકમ ઘણી વધારે હોવાને કારણે આમાંથી કોઈ પણ પ્લેટફોર્મે ડીલમાં રસ દાખવ્યો નથી.

ICCને હજી સુધી નવો બ્રોડકાસ્ટિંગ પાર્ટનર મળ્યો નથી, તેથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના આયોજન અને પ્રસારણ પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતા તે શક્યતાને નકારી શકાય નહીં કે ભારતમાં વર્લ્ડ કપનું લાઈવ પ્રસારણ હાલમાં જોખમમાં છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

ICCt20 world cup 2026JioHotstarઆઈસીસીજીઓહોટસ્ટાર

