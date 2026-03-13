Prev
પાકિસ્તાનના અબરાર અહમદને કાવ્યા મારને કેમ ખરીદ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

પાકિસ્તાનના અબરાર અહમદને કાવ્યા મારને કેમ ખરીદ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ ધ હંડ્રેડમાં પાકિસ્તાનના મિસ્ટ્રી સ્પિનર અબરાર અહમદને ખરીદ્યો છે. આ નિર્ણય બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ હવે અબરારને ખરીદવાનું મોટું કારણ સામે આવ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:41 PM IST
  • સનરાઇઝર્સે પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદતા બબાલ
  • ધ હંડ્રેડમાં સનરાઇઝર્સે પાકના અબરાર અહમદને ખરીદ્યો
  • ટીમના કોચ ડેનિયલ વિટોરીએ જણાવી રણનીતિ

પાકિસ્તાનના અબરાર અહમદને કાવ્યા મારને કેમ ખરીદ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

The Hundred Kavya Maran Abrar Ahmed: ધ હંડ્રેડ 2026ની હરાજીમાં પાકિસ્તાન સ્પિનર અબરાર અહમદને સનરાઇઝર્સ લીડ્સે ખરીદ્યો અને ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર ભૂકંપ આવી ગયો છે. ભારતીય ફેન્સ આ નિર્ણયથી નારાજ થયા છે. સવાલ છે કે આખરે કેમ પાકિસ્તાનના સ્પિનરને ખરીદવાની જરૂર પડી? તેનું કારણ સામે આવ્યું છે. સનરાઇઝર્સ લીડ્સના કોચે કહ્યુ કે તેમની ટીમ ઈંગ્લેન્ડના લેગ સ્પિનર આદિલ રશીદને ખરીદવા ઈચ્છતી હતી પરંતુ સધર્ન બ્રેવ્સે તેને ખરીદી લીધો અને લીડ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તત્કાલ પોતાની રણનીતિ બદલતા અબરારને ખરીદી લીધો. તેને ફ્રેન્ચાઇઝી સફળતા તરીકે જોઈ રહી છે.

પાક સ્પિનરને ખરીદવાનું કારણ
ડેનિયલ વિટોરીએ કહ્યુ- શરૂઆતમાં અમારી પ્રાથમિકતા આદિલ રશીદ હતો પરંતુ તે ચૂકી જતા અમે વિદેશી સ્પિનર પર ધ્યાન લગાવ્યું. અમે ચાર-પાંચ ખેલાડીઓ પર વિચાર કરી રહ્યા હતા અને અબરાર તેમાંથી એક હતો, તેને ટીમમાં સામેલ કરી અમે ખુશ છીએ. વિટોરીએ તે પણ ખુલાસો કર્યો કે પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓને ન ખરીદવાના મુદ્દા પર સનરાઇઝર્સ લીડ્ટ ટીમે કોઈ ચર્ચા નથી કરી. વિટોરીએ કહ્યું- અમે હરાજીમાં સામેલ બધા ખેલાડીઓ માટે યોજના બનાવી હતી. પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓને ન લેવા પર કોઈ ચર્ચા નહોતી થઈ. અમે માત્ર તે વાત કરી હતી કે સારો વિકલ્પ ક્યો છે.

અબરાર અહમદને ખરીદવાના મુદ્દા પર ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ સાથે પણ ચર્ચા થઈ હતી. વિટોરીએ કહ્યુ, 'અબરાર રહસ્યમયી બોલર છે, ઘણા અંગ્રેજ ખેલાડીઓ પહેલા તેને રમ્યા નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડીઓ પાસેથી મળેલા પ્રતિભાવ પ્રમાણે અરબારનો સામનો  કરવો મુશ્કેલ છે, તેની પાસે ઘણા પ્રકારના બોલ છે અને તે પાવરપ્લે અને મિડલ ઓવર્સમાં સારી બોલિંગ કરી શકે છે.'

અબરારને કાવ્યા મારને આપી મોટી કિંમત
અબરાર અહમદને કાવ્યા મારને 2.3 કરોડની મોટી કિંમત પર ખરીદ્યો હતો. પાકિસ્તાની સુપર લીગમાં પણ અબરારને આટલા પૈસા મળે છે. અબરાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી છે જેને કોઈપણ ભારતીય સાથે જોડાયેલી ભારતીય ફ્રેન્ચાઇઝીએ કોઈ ટી20 લીગમાં ખરીદ્યો છે. આઈપીએલમાં 2009 બાદ ક્યારેય પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સામેલ થયા નથી. પરંતુ હવે વિદેશી લીગમાં સનરાઇઝર્સનો આ નિર્ણય લોકોને પસંદ આવી રહ્યો નથી. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ચાઇઝીની ટીકા કરી રહ્યાં છે.
 

