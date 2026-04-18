કેમ હાર્યું KKR ? કોણ છે હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર ? કેપ્ટન રહાણેએ કર્યો મોટો ખુલાસો
GT vs KKR : આ IPL સીઝનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ની સતત પાંચમી હાર હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામેની મેચમાં KKRની હાર બાદ કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ આ હાર માટે કોઈ ખેલાડીને નહીં, પરંતુ હાર માટે બીજા જ કોઈ કારણને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું.
GT vs KKR : શુક્રવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી IPL મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT)એ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા KKR ટીમ 20 ઓવરમાં 180 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જવાબમાં ગુજરાતની ટીમે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 181 રન બનાવીને જીત નોંધાવી. આ IPL સીઝનમાં KKRની સતત પાંચમી હાર છે. GT સામે KKRની હાર બાદ કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ હાર અંગેનું કારણ જણાવ્યું છે.
KKRની હારનું સૌથી મોટું કારણ
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની હાર પછી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ જણાવ્યું હતું કે મેદાન પર થોડી ઝાકળ હતી, જેના કારણે બોલરો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી. જોકે, તેણે શુભમન ગિલની ઇનિંગ્સની પણ પ્રશંસા કરી. મેચ પછી બોલતા કેપ્ટન રહાણેએ કહ્યું, અમે શરૂઆતમાં જ બે-ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને ગ્રીને જે રીતે શરૂઆત કરી, તે શાનદાર હતી. 4 વિકેટે 147 થી 180 સુધી પહોંચવું થોડું મુશ્કેલ હતું. જોકે, અમારા બધા બોલરોને તેમની બોલિંગનો સંપૂર્ણ શ્રેય જાય છે. તેઓએ મેચને અંતિમ ઓવર સુધી લઈ ગયા. ગિલે ખરેખર ખૂબ જ સારી બેટિંગ કરી.
ગુજરાતે KKRને હરાવ્યું
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના નિર્ધારિત 181 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ગુજરાત ટાઇટન્સે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને સ્કોર સફળતાપૂર્વક ચેઝ કર્યો. કેપ્ટન શુભમન ગિલે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું 50 બોલમાં 86 રનની ઇનિંગ રમી. ગિલની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન જોસ બટલરે 15 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા, જ્યારે સાઈ સુદર્શને 16 બોલમાં 22 રનનું યોગદાન આપ્યું. ગ્લેન ફિલિપ્સે કુલ 19 રન ઉમેર્યા.
KKR ટીમ 20 ઓવરમાં 180 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે કેમેરોન ગ્રીન આ સિઝનમાં પહેલીવાર સારા ફોર્મમાં દેખાયો, તેણે 55 બોલમાં 79 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, તેને બીજા છેડેથી બાકીના બેટ્સમેનોનો ટેકો મળી શક્યો નહીં.
