IND vs SA : રોહિત કે પંત નહીં... કેએલ રાહુલને જ કેમ બનાવાયો ટીમ ઈન્ડિયાનો ODI કેપ્ટન ? આ છે કારણ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઈજાગ્રસ્ત શુભમન ગિલના સ્થાને કેએલ રાહુલને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. એવી અપેક્ષા હતી કે રોહિત શર્મા અથવા પંતને જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. જો કે, પસંદગીકારો અને કોચે રાહુલ પર વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને તેની પાછળ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કારણો છે.
Trending Photos
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 30 નવેમ્બરથી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થવાની છે. 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, અને ઈજાગ્રસ્ત શુભમન ગિલની ગેરહાજરીમાં KL રાહુલને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. રિષભ પંત, તિલક વર્મા અને રુતુરાજ ગાયકવાડ ODI ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.
રિષભ પંત હાલમાં ગિલના સ્થાને ટેસ્ટ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે અને એવી અપેક્ષા હતી કે તેને ODIમાં પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવશે. રોહિત શર્મા કેપ્ટનશીપ માટે પણ સારો વિકલ્પ હતો કારણ કે તેની પાસે બહોળો અનુભવ છે. જો કે, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે રાહુલની પસંદગી કરી હતી અને તેની પાછળ ઘણા મુખ્ય કારણો હોઈ શકે છે.
આ કારણે રાહુલને સોંપાઈ કેપ્ટનશીપ
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં રોહિત શર્માની જગ્યાએ શુભમન ગિલને કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાનું ધ્યાન ભવિષ્ય પર છે અને તેથી જ ગિલને કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી હતી. રોહિત શર્મા કેટલો સમય રમશે તે ચોક્કસ નથી. કેએલ રાહુલ એક સિનિયર ખેલાડી છે અને નિઃશંકપણે આગામી 5-6 વર્ષ સુધી ટીમ ઈન્ડિયાનો મુખ્ય ભાગ રહેશે. આ કારણોસર, પસંદગીકારોએ રાહુલને ગિલના બેકઅપ તરીકે વિકસાવવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે પણ ગિલ કોઈપણ કારણોસર બહાર હોય છે, ત્યારે રાહુલને જવાબદારી સોંપી શકાય.
પંતે એક વર્ષમાં એક પણ ODI રમ્યો નથી
રિષભ પંતે છેલ્લે ઓગસ્ટ 2024માં ODI રમી હતી. ત્યારથી તે ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ રહ્યો નથી. તે હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં પાછો ફર્યો છે. પંતને તાત્કાલિક કેપ્ટનશીપ આપવી એ સંપૂર્ણપણે ખોટો નિર્ણય હોત, કારણ કે શ્રેયસ ઐયર અને ગિલ ફિટ થઈ ગયા પછી, પંતને ટીમમાં સ્થાન ન મળી શકે. પરિણામે પસંદગીકારો અને મુખ્ય કોચે કેએલ રાહુલને કેપ્ટનશીપ સોંપી. તે ટીમ ઈન્ડિયાના મિડલ ઓર્ડરનો મુખ્ય ભાગ છે અને લાંબા સમયથી ટીમ સાથે સંકળાયેલો છે.
રાહુલ પાસે કેપ્ટનશીપનો અનુભવ
ટીમ ઈન્ડિયાની વર્તમાન ટીમમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સિવાય કેએલ રાહુલ પાસે વનડેનો સૌથી વધુ અનુભવ છે. તેણે અગાઉ વનડે ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે. રાહુલે 12 વનડેમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે અને ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમાંથી આઠ જીતી છે. કેએલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ફક્ત ચાર મેચ હારી છે. રાહુલને તેના કેપ્ટનશીપના અનુભવના આધારે તક આપવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે