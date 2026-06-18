/મેસ્સીના પિતાને શું થયું ? મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો છે દિગ્ગજ, થયો મોટો ખુલાસો

Lionel Messi : ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીએ તાજેતરમાં વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી મેચ રમી હતી. આ મેચ દરમિયાન હેટ્રિક ફટકારીને તેણે ટીમને 3-0 થી વિજય અપાવ્યો હતો. આ મેચમાં તે ભાવુક દેખાયો હતો અને તેની પાછળનું કારણ તેના પિતાનું સ્વાસ્થ્ય હતું અને આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને પોતાની પહેલી વર્લ્ડ કપ હેટ્રિક ફટકારી હતી.
આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીએ તેની 200મી મેચમાં 3-0 થી શાનદાર જીત મેળવ્યા બાદ મેદાન પર ભાવુક થઈ ગયો હતો. ટીમે જીતની ઉજવણી કરી હતી, ત્યારે ચાહકો મેસ્સીની પ્રતિક્રિયાથી ચોંકી ગયા હતા. બાદમાં મેસ્સીએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેની ભાવિક ક્ષણનો ફૂટબોલ કે મેચ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અત્યંત મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.
પિતાની તબિયત નાજુક
આર્જેન્ટિનાના પત્રકાર એડ્યુઆર્ડો ફેઈનમેનના મતે, મેસ્સીની તકલીફ તેના પિતા જોર્જ મેસ્સીના બગડતા સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે જોર્જ મેસ્સી ઘણા મહિનાઓથી ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. તાજેતરમાં તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. મેસ્સીએ આ કૌટુંબિક તણાવ અને સંઘર્ષ વચ્ચે મેદાનમાં ઉતર્યો જેના કારણે તે મેચ પછી ભાવુક થઈ ગયો.
મુશ્કેલ સમયમાં ટીમનું સમર્થન
પિતાની બીમારીને કારણે ભારે તણાવ હોવા છતાં મેસ્સીએ મેદાન પર નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું અને શાનદાર હેટ્રિક ફટકારી. મેચ પછી તેણે તેની ટીમ અને સાથી ખેલાડીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો. મેસ્સીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે છેલ્લા કેટલાક દિવસો ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યા હતા. મેસ્સી હવે 22 જૂને ઓસ્ટ્રિયા સામે રમવા માટે તૈયાર છે.