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મેસ્સીના પિતાને શું થયું ? મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો છે દિગ્ગજ, થયો મોટો ખુલાસો

Lionel Messi : ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીએ તાજેતરમાં વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી મેચ રમી હતી. આ મેચમાં તેણે પોતાની પહેલી વર્લ્ડ કપ હેટ્રિક પણ ફટકારી હતી. મેચ દરમિયાન તે ભાવુક દેખાયો હતો અને તેની પાછળનું કારણ તેના પિતાનું સ્વાસ્થ્ય હતું. તેના પિતાની તબિયત અંગે હવે એક મોટો ખુલાસો થયો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:41 AM IST
મેસ્સીના પિતાને શું થયું ? મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો છે દિગ્ગજ, થયો મોટો ખુલાસો
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About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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મેસ્સીના પિતાને શું થયું ? મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો છે દિગ્ગજ
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