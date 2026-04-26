IPL 2026 : સંપૂર્ણપણે ફિટ હોવા છતાં CSK માટે કેમ રમવા માંગતો નથી MS ધોની ? કારણ જાણીને ચોંકી જશો
IPL 2026 : સંપૂર્ણપણે ફિટ હોવા છતાં એમએસ ધોની હાલમાં CSK માટે રમી રહ્યો નથી કારણ કે ટીમે તાજેતરમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને તે ટીમનું સંતુલન બગાડવા માંગતો નથી. સંજુ સેમસન પણ વિકેટકીપિંગ અને બેટિંગની સંપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી રહ્યો છે.
- ધોનીએ IPL 2026માં અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમી નથી
- સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા ધોનીને ઈજા થઈ હતી
- ધોની ટીમમાં જોડાઈને ટીમનું સંતુલનને બગાડવા માંગતો નથી
IPL 2026 : મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમી નથી, કારણ કે સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા તેને ઈજા થઈ હતી. CSKમાં ધોનીની કહાની બદલાઈ ગઈ છે. ઘણા દિવસોથી તેની વાપસી અંગે અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી. એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું કે તે હવે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. જો કે, તેણે વ્યક્તિગત રીતે મેદાનમાં ઉતરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
ધોની બેન્ચ પર રહેવાનું કેમ વિચારી રહ્યો છે ?
ધીમી શરૂઆત પછી CSK હવે તેની લય મેળવી રહ્યું છે. ટીમે તેની પ્રથમ ત્રણ મેચ ગુમાવી હતી. જો કે, આગળ જતાં ટીમે વાપસી કરી અને તેની છેલ્લી ચાર મેચમાંથી ત્રણ જીતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની જોરદાર જીતથી ટીમને રાહત મળી. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે ટીમનું સંયોજન હવે સ્થાયી થઈ ગયું છે.
ધોની હાલમાં ટીમમાં ફરી જોડાઈને તે સંતુલનને બગાડવા માંગતો નથી. અહેવાલો અનુસાર, આ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે ધોનીનો પોતાનો છે. એક પસંદગી જેમાં તે પોતાના વાપસી કરતાં ટીમના શ્રેષ્ઠ હિતોને પ્રાથમિકતા આપે છે. કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે પણ આ બાબતે બહુ ઓછી ટિપ્પણી કરી. તેમણે ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે ધોની સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. ધોની ટૂંક સમયમાં રમી શકે છે.
સંજુ સેમસનનું શાનદાર પ્રદર્શન
સીએસકે ટીમમાં સંજુ સેમસનનો સમાવેશ ટીમ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થયો છે. તેણે બે સદી ફટકારી છે અને હાલમાં તે શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે વિકેટકીપિંગમાં પણ પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે ટીમને ધોનીની ગેરહાજરીનો અનુભવ થયો નથી.
ટીમ કાર્તિક શર્માને પણ તક આપી રહી છે, ભલે તે હાલમાં ફોર્મમાં નથી. તેની પાસે સારી પ્રતિભા છે અને તેણે ગઈ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. જો ધોની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો ફર્યો હોત, તો કાર્તિકને બહાર બેસવું પડ્યું હોત. જોકે, ટીમના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ધોની હાલમાં એક પગલું પાછળ હટવાનું પસંદ કરી રહ્યો છે.
બેટિંગ કોચ માઇક હસીએ એમ પણ કહ્યું કે ધોનીનો મુખ્ય પ્રભાવ વિકેટકીપર તરીકેની તેની ભૂમિકામાં રહેલો છે. પરિણામે તેને 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે લાવવામાં આવશે નહીં.
