દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝમાંથી વાઈસ-કેપ્ટનનું નામ કેમ ગાયબ ? જાણો કારણ
India South Africa ODI Series : BCCIએ દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે સિરીઝ માટે વાઈસ કેપ્ટનની જાહેરાત કરી નથી. કેપ્ટનશીપ કેએલ રાહુલને સોંપવામાં આવી છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે વાઈસ કેપ્ટનની કેમ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આ સિરીઝ 30 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે.
India South Africa ODI Series : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. રવિવારે, BCCIએ આ સિરીઝ માટે 15 સભ્યોની ODI ટીમની જાહેરાત કરી. નિયમિત કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઈજાને કારણે બહાર હોવાથી KL રાહુલને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. રાહુલને ભારતનો વચગાળાનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, આ સિરીઝ માટે કોઈ વાઈસ-કેપ્ટનનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. સામાન્ય રીતે BCCI કેપ્ટનની સાથે વાઈસ-કેપ્ટનની પણ જાહેરાત કરે છે, જે કેપ્ટનની ગેરહાજરીમાં કેપ્ટનશીપ કરે છે, પરંતુ આ વખતે એવું નથી.
ટીમ પસંદગી પહેલા ખેલાડીઓની પરિસ્થિતિ આ વખતે થોડી અસામાન્ય હતી. નિયમિત કેપ્ટન શુભમન ગિલ ગરદનની ઈજાને કારણે બહાર છે. શ્રેયસ ઐયર જે સામાન્ય રીતે વાઈસ-કેપ્ટન રહેશે, તે પણ ઈજાને કારણે બહાર છે. દરમિયાન બુમરાહને પણ આરામ આપવામાં આવ્યો છે જેથી તે T20 સિરીઝ માટે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ શકે.
વાઈસ-કેપ્ટન પસંદ ન કરવાનું આ પણ એક કારણ
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા આ ODI સિરીઝનો ભાગ રહેશે. બંને અનુભવના આધારસ્તંભ છે. બંનેએ ભારતનું નેતૃત્વ પણ કર્યું છે. જો કે, તેઓ હવે વાઈસ-કેપ્ટન રહેશે નહીં. તેઓ મેદાન પર નેતૃત્વમાં સક્રિય રહે છે, પરંતુ હવે તેમને સત્તાવાર કેપ્ટનશીપની ભૂમિકાઓ સંભાળવાની જરૂર નથી.
જાડેજા ટીમના સિનિયર ખેલાડીઓમાંનો એક છે, પરંતુ તેને ઓસ્ટ્રેલિયા ODI પ્રવાસમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો અને મર્યાદિત ઓવરની ટીમમાં તેનું સ્થાન હવે સ્થિર નથી. આવી સ્થિતિમાં તેને વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવો યોગ્ય લાગતું નથી, કારણ કે તે આગામી સિરીઝમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
અક્ષર પટેલ અને હાર્દિક પંડ્યાની ગેરહાજરી
આ નિર્ણયનું સૌથી સ્પષ્ટ કારણ હોઈ શકે છે. અક્ષર પટેલ ફિટ છે, પરંતુ વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે તેને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા 2025 એશિયા કપમાં ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજા બાદ બેંગલુરુના NCA ખાતે રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.
રુતુરાજ ગાયકવાડની આશ્ચર્યજનક એન્ટ્રી
અક્ષર અગાઉ T20Iમાં સૂર્યકુમાર યાદવના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યો છે. તે ODIમાં આ ભૂમિકા નિભાવી શક્યો હોત, પરંતુ તે ટીમમાં ન હોવાથી, તે વિકલ્પ દૂર થઈ ગયો છે. આ બે ખેલાડીઓની ગેરહાજરી અને ટીમના પ્રમાણમાં યુવા અને બિનઅનુભવી બાકીના ખેલાડીઓને કારણે BCCIએ વાઈસ-કેપ્ટન વિના ટીમની જાહેરાત કરી.
ODI સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ: વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, KL રાહુલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, રવિન્દ્ર જાડેજા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, હર્ષિત રાણા.
