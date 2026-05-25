/એક સમયે 7 મેચમાં હતા 13 પોઈન્ટ છતાં પ્લેઓફમાંથી કેમ બહાર થયું પંજાબ કિંગ્સ ? આ રહ્યા 5 કારણ

Punjab Kings : IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સની સફરનો અંત આવ્યો છે. પોતાની પહેલી 7 મેચમાં અજેય રહેવા છતાં ટીમ સીઝનના પ્લેઓફમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી. 19 સીઝનમાં પંજાબ ફક્ત ત્રણ વાર પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું છે.
Punjab Kings : IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે. RCB ઉપરાંત ગુજરાત ટાઇટન્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સે અંતિમ ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. સૌથી આઘાતજનક ઘટના પંજાબ કિંગ્સની પ્લેઓફમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળતા છે. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં પંજાબે 14 મેચમાં 15 પોઈન્ટ સાથે આ સીઝન સમાપ્ત કરી અને ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર 5મા સ્થાને રહી.
પંજાબની નિષ્ફળતાના 5 કારણો
એક સમયે 7 મેચમાં પંજાબના 13 પોઈન્ટ હતા. સાત મેચમાંથી પંજાબે છમાં જીત મેળવી હતી, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. પંજાબ IPLના ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ટીમ બની હતી જે તેની પ્રથમ સાત મેચમાં અજેય રહી હતી. પંજાબનો હારનો સિલસિલો 8મી મેચથી શરૂ થયો હતો. જે 13મી મેચ સુધી ચાલુ રહ્યો. સતત છ હારે ટીમની નબળાઈઓ છતી કરી. ત્યારે પંજાબ કિંગ્સે કેટલીક ભૂલો કરી જેના કારણે પ્લેઓફમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું, ત્યારે પંજાબ ક્યાં થાપ ખાઈ ગયું, તેના પર એક નજર કરીએ...
વિદેશી ખેલાડીઓની અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ
પંજાબ કિંગ્સ પાસે માર્કો જાનસેન અને અઝમાતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ જેવા વિશ્વ કક્ષાના વિદેશી ખેલાડીઓ હતા. જો કે, આ સિઝનમાં આ મેચ વિનર ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન નોંધપાત્ર રીતે નિરાશાજનક રહ્યું. જાનસેન પોતાની બોલિંગથી પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને તે ઘણો મોંઘો સાબિત થયો, જ્યારે બેટિંગ વિભાગમાં વિદેશી ખેલાડીઓ પણ પ્રભાવ ના પાડી શક્યા. જ્યારે મુખ્ય વિદેશી ખેલાડીઓ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પરનો બોજ અસરકારક રીતે બમણો થઈ જાય છે.
ડેથ ઓવરોમાં નબળી બોલિંગ
પંજાબ કિંગ્સની લીગમાંથી બહાર થવાનું મુખ્ય કારણ ડેથ ઓવરો દરમિયાન તેમની બોલિંગ હતી. અર્શદીપ સિંહ જેવા અનુભવી બોલરો હોવા છતાં ટીમ છેલ્લી 4-5 ઓવરો દરમિયાન રન રોકવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહી. ઘણી મેચોમાં પંજાબે અંતિમ ઓવરોમાં વિરોધી ટીમને 60થી 70 રન આપ્યા, જેના કારણે હરીફ ટીમો તેમના પર હાવી થઈ.
સીઝનના બીજા ભાગમાં સંપૂર્ણપણે લય ગુમાવી
પંજાબ કિંગ્સે આ સીઝનની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી. શરૂઆતની મેચો જોતાં એવું લાગતું હતું કે તેઓ પ્લેઓફ માટે સરળતાથી ક્વોલિફાય થઈ જશે. જોકે, જેમ જેમ ટુર્નામેન્ટ તેના સમાપન તરફ આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ પંજાબની ટીમ તૂટતી ગઈ. પ્રથમ 7 મેચોમાંથી પંજાબે 6 મેચોમાં વિજય મેળવ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત સતત 6 હારના સિલસિલાએ ટીમના આત્મવિશ્વાસને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યો. IPL જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં જ્યારે તમે સતત ઘણી બધી મેચો હારી જાઓ છો, ત્યારે પોઈન્ટ ટેબલમાં તમારું સ્થાન અને તમારો નેટ રન રેટ બંને તળિયે પહોંચી જાય છે.
હોમ ગ્રાઉન્ડ એડવાન્ટેજનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ
કોઈપણ ટીમ માટે પ્લેઓફમાં પહોંચવાનો માર્ગ ત્યારે જ સરળ બને છે, જ્યારે તેઓ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર શાનદાર પ્રદર્શન કરે છે. જોકે, પંજાબની ટીમ આ મોરચે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ. હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમતા પંજાબના બોલરો અને બેટ્સમેન પરિસ્થિતિઓનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. તેમની હોમ પીચ પર સતત મેચ હારવાને કારણે, ટીમ પર બહારની મેચોમાં જીત મેળવવા માટે વધારાના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો જે તેઓ આખરે સંભાળી શક્યા નહીં.
ટોપ ઓર્ડરમાં સુસંગતતાનો અભાવ
પંજાબનો ટોપ ઓર્ડર સમગ્ર સીઝન દરમિયાન સુસંગત પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. જો , કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે સિઝનના અંતમાં સદી ફટકારી હતી અને પ્રભસિમરન સિંહે કેટલીક પ્રભાવશાળી ઇનિંગ્સ રમી હતી. પાવરપ્લે દરમિયાન ટીમે નિયમિત અંતરાલે તેમની શરૂઆતની વિકેટ ગુમાવી હતી. મુંબઈ સામેની મેચમાં પણ ટીમે બે મુખ્ય વિકેટ ગુમાવી હતી અને સ્કોર ફક્ત 22 રન હતો. શરૂઆતના આંચકાઓ પછી મિડલ ઓર્ડર પર વારંવાર ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનું કામ કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે ટીમ મોટા સ્કોર બનાવવામાં અથવા મોટા ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરવામાં પાછળ રહી ગઈ.