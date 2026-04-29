IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સની પહેલી હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? કેપ્ટન ઐયરે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

Shreyas Iyer Statement : રાજસ્થાન રોયલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ પછી પંજાબના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે એક મોટું નિવેદન આપ્યું. તેણે હારના કારણો જણાવ્યા અને તેમના ખરાબ પ્રદર્શન વિશે ખુલીને વાત કરી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:50 AM IST
  • IPL 2026માં સતત છ જીત બાદ આખરે પંજાબ કિંગ્સની હાર
  • રાજસ્થાન રોયલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
  • પંજાબની હાર બાદ શ્રેયસ ઐયરે એક મોટું નિવેદન આપ્યું

Shreyas Iyer Statement : IPL 2026માં સતત છ જીત બાદ પંજાબ કિંગ્સને આખરે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 28 એપ્રિલે રમાયેલી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સે પંજાબને છ વિકેટથી હરાવીને એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી. રાજસ્થાન પહેલા આ સિઝનમાં કોઈ પણ ટીમ પંજાબને હરાવી શકી નહોતી. પંજાબની હાર બાદ શ્રેયસ ઐયરે એક મોટું નિવેદન આપ્યું. તેણે હારનું કારણ પણ જણાવ્યું છે. 

શ્રેયસ ઐયરે શું કહ્યું ?

હારના કારણો જણાવતા શ્રેયસ ઐયરે મેચ પછી કહ્યું કે 224 એક સારો સ્કોર હતો. સ્ટીકી પિચ પર અમારું પ્રદર્શન સારું ના રહ્યું. અમારી બોલિંગમાં કમી રહી ગઈ. આ એક એવું ફોર્મેટ છે, જેમાં ખેલાડીઓ મેચની દિશા બદલી શકે છે. બધું ખેલાડીઓના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે.

તેણે વધુમાં કહ્યું કે, આજનો દિવસ અમારો નહોતો. જો કે, એ મહત્વનું છે કે અમે અમારા વર્તમાન પ્લાન પર ટકી રહ્યા. અમે થોડા થાકી ગયા હતા, પરંતુ તે હારનું કારણ ન હોઈ શકે. આ IPL 2026ની અમારી પહેલી હાર છે અને અમે તેમાંથી ઘણું શીખ્યા છીએ. અમારે આ હાર ભૂલી જવી પડશે. પાછળ ફરીને જોઈએ તો ઘણી વસ્તુઓ અલગ થઈ શકતી હતી. સ્પિનરો સામે રન બનાવવા મુશ્કેલ હતા.

શ્રેયસ ઐયરે સ્વીકાર્યું કે પંજાબની બોલિંગ હારનું અસલી કારણ હતું. બોલરો રન પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જેના કારણે પંજાબ મેચ હારી ગયું.

રાજસ્થાને 6 વિકેટે મેચ જીતી લીધી

પહેલા બેટિંગ કરતા પંજાબ કિંગ્સે આ મેચમાં 20 ઓવરમાં 222 રન બનાવ્યા. ઓપનર પ્રભસિમરન સિંહે 44 બોલમાં 59 રન બનાવ્યા, જ્યારે પ્રિયાંશ આર્યએ 11 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ કૂપર કોનોલીએ 14 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, જ્યારે માર્કસ સ્ટોઇનિસે 22 બોલમાં અણનમ 62 રનનું યોગદાન આપ્યું. 

ટાર્ગેટનો પીછો કરતા રાજસ્થાન રોયલ્સે 19.2 ઓવરમાં 228 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. યશસ્વી જયસ્વાલે 27 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા, જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ 16 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. ડોનોવન ફેરેરાએ પણ 26 બોલમાં અણનમ 52 રન અને શુભમ દુબેએ 12 બોલમાં અણનમ 31 રન બનાવ્યા. જેના કારણે રાજસ્થાને સરળતાથી 6 વિકેટે મેચ જીતી લીધી.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

