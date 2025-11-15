Prev
રવિન્દ્ર જાડેજા અને CSKના 13 વર્ષના સંબંધોનો કેમ આવ્યો અંત ? CEO કાસી વિશ્વનાથને કર્યો ખુલાસો

Ravindra Jadeja : રવિન્દ્ર જાડેજાએ 13 વર્ષ પછી CSK છોડીને પોતાની પૂર્વ ફ્રેન્ચાઇઝી રાજસ્થાન રોયલ્સમાં વાપસી કરી છે. CSKના સીઈઓ અને ડિરેક્ટર કાસી વિશ્વનાથને જાડેજા અને ચેન્નાઈના 13 વર્ષના સંબંધો કેમ સમાપ્ત થયા તે અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:42 PM IST

Ravindra Jadeja : IPL 2026 પહેલા એક મોટો ફેરફાર થયો છે. છેલ્લી 12 સીઝનથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ભાગ રહેલો રવિન્દ્ર જાડેજા હવે ટીમથી અલગ થઈ ગયો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને જાડેજા વચ્ચેનો 13 વર્ષ જૂનો સંબંધ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. જાડેજાનું નવું સ્થાન તેની પૂર્વ ટીમ રાજસ્થાન રોયલ્સ છે. ચેન્નાઈએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો, જાડેજા અને સેમ કરનને છોડીને સંજુ સેમસનને હસ્તગત કર્યો. સંજુને 18 કરોડમાં લેવામાં આવ્યો છે. આ IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સોદો છે.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે, જાડેજા અને ચેન્નાઈની સફર કેમ સમાપ્ત થઈ ? તેના અલગ થવાનું કારણ શું હતું ? આ વિવાદ વચ્ચે CSKના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કાસી વિશ્વનાથને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ચેન્નાઈ માટે જાડેજાને જવા દેવાનું કેટલું મુશ્કેલ હતું અને ટીમે આવું પગલું કેમ ભર્યું.

CSK CEOએ શું કહ્યું ?

CSK CEO ડિરેક્ટર કાસી વિશ્વનાથને સ્વીકાર્યું કે પરિવર્તન ક્યારેય સરળ નથી. તેમણે જાડેજા અને કરન જેવા ખેલાડીઓને ટ્રેડ કરવા ટીમના ઇતિહાસમાં સૌથી મુશ્કેલ નિર્ણય ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "કોઈપણ ટીમની સફરમાં પરિવર્તન ક્યારેય સરળ નથી. રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા ખેલાડીઓને મુક્ત કરવા, જે એક દાયકાથી વધુ સમયથી ફ્રેન્ચાઇઝનો અભિન્ન ભાગ છે, તે ટીમના ઇતિહાસમાં અમે લીધેલા સૌથી મુશ્કેલ નિર્ણયોમાંનો એક હતો."

કાશી વિશ્વનાથન એક મોટો ખુલાસો કર્યો

કાસી વિશ્વનાથને ખુલાસો કર્યો કે "આ નિર્ણય જાડેજા અને કરન બંનેની પરસ્પર સંમતિથી લેવામાં આવ્યો છે. અમે જાડેજાના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન અને તેના છોડી ગયેલા વારસા માટે ખૂબ આભારી છીએ. જ્યારે મેં જાડેજા સાથે વાત કરી, ત્યારે તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જો તક મળે, તો તે વિરામ લેવા માંગશે, કારણ કે તેની સફેદ બોલની કારકિર્દી પણ સંધ્યાકાળમાં છે. અમે જાડેજા અને કરન બંનેને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ.

 

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025

સંજુ માટે સીએસકેની શું યોજના ?

કાસી વિશ્વનાથન સંજુને બોર્ડમાં મેળવીને ખુશ છે. તેમણે કહ્યું, "અમે સંજુ સેમસનનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ, જેની કુશળતા અને સિદ્ધિઓ અમારી મહત્વાકાંક્ષાઓ સાથે સુસંગત છે." આ નિર્ણય ખૂબ જ વિચારપૂર્વક, આદરપૂર્વક અને લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણથી લેવામાં આવ્યો છે." આ નિવેદન સૂચવે છે કે CSK સંજુમાં ભવિષ્ય જુએ છે. તેથી તેને લાંબા ગાળા માટે ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો છે. સંજુને કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી શકે છે.

ત્રણ ટાઇટલ જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી

ડાબોડી સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા 2012થી CSK માટે મુખ્ય ખેલાડી રહ્યો છે. તે 2018, 2021 અને 2023માં CSKની ટાઇટલ જીતનો ભાગ હતો. તેણે 150થી વધુ વિકેટ લીધી અને ટીમ માટે 2,300થી વધુ રન બનાવ્યા. તેની વિદાય ચેન્નાઈ માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

