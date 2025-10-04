Prev
રોહિત શર્મા પાસેથી કેમ છીનવાઈ કેપ્ટનશીપ ? ચીફ સિલેક્ટરે કર્યો મોટો ખુલાસો

Rohit Sharma : રોહિત શર્મા હવે ODI ફોર્મેટમાં ભારતની કેપ્ટનશીપ નહીં કરે. આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાં તે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે રમશે. શુભમન ગિલને ટેસ્ટ કેપ્ટન બનાવ્યા બાદ BCCIએ પણ તેને ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. ત્યારે રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ કેમ છીનવાઈ તે અંગે ચીફ સિલેક્ટરે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:05 PM IST

રોહિત શર્મા પાસેથી કેમ છીનવાઈ કેપ્ટનશીપ ? ચીફ સિલેક્ટરે કર્યો મોટો ખુલાસો

Rohit Sharma : T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિ લેનાર અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્મા હવે ODI ફોર્મેટમાં ભારતનો કેપ્ટન નથી. BCCIએ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં શુભમન ગિલને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. રોહિત શર્મા ટીમનો ભાગ છે, પરંતુ કેપ્ટન રહેશે નહીં. BCCIના આ નિર્ણયથી ચાહકો આશ્ચર્યચકિત છે. દરેકના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે, શાનદાર કેપ્ટનશીપ હોવા છતાં રોહિત શર્માએ અચાનક કેપ્ટનશીપ કેમ ગુમાવી ? ટીમની જાહેરાત પછી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.

રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ કેમ છીનવાઈ ?

અજિત અગરકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે રોહિત શર્માને મેનેજમેન્ટના નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવી છે અને તેની સાથે ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. અગરકરે કહ્યું કે ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ કેપ્ટન રાખવા અશક્ય છે. મુખ્ય પસંદગીકારે કહ્યું, "ત્રણેય ફોર્મેટ માટે ત્રણ કેપ્ટન રાખવા વ્યવહારીક રીતે અશક્ય છે અને તે હાલમાં સૌથી ઓછું રમાતું ફોર્મેટ છે. અમારું ધ્યાન T20 વર્લ્ડ કપ પર છે. યોજના ગિલને સેટ થવા માટે સમય આપવાની છે."

'રોહિત સાથે વાત કરવામાં આવી છે'

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર વિશે જાણ કરવામાં આવી છે. ODI બહુ ઓછી રમાય છે, તેથી આગામી ખેલાડીને પૂરતો સમય આપવો મહત્વપૂર્ણ હતો. કેપ્ટનશીપ બદલવાનો નિર્ણય  કેવી રીતે લીધો તે તેમના અને પસંદગી સમિતિ વચ્ચેનો મામલો છે." અગરકરે એમ પણ કહ્યું કે ગિલને કેપ્ટનશીપ સોંપવાનો નિર્ણય 2027 ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો હતો.

રોહિત શર્માનો ODI કેપ્ટન તરીકે પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ

રોહિત શર્માએ 2021ના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ પહેલા વિરાટ કોહલી પાસેથી ODI ટીમની કમાન સંભાળી હતી. તેણે 56 મેચમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં 42માં જીત અને 12માં હાર થઈ હતી. એક મેચ ટાઇ રહી હતી, જ્યારે એક મેચનું પરિણામ આવ્યું નહોતું. જો ભારત 2023નો વર્લ્ડ કપ જીત્યું હોત, તો રોહિત ODIમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લેત. જોકે, ફાઇનલમાં કારમી હારથી વર્લ્ડ કપ જીતવાની તેની ઇચ્છા જીવંત રહી અને તેની ODI કારકિર્દી લંબાઈ.

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતની ODI ટીમ :

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

