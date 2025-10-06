Prev
રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવું મુશ્કેલ ! આ રહ્યા 3 મોટા કારણો

Rohit Sharma : ICC 2027 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને શુભમન ગિલને ભારતના નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન રોહિત શર્મા પાસેથી અચાનક ODI કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે. રોહિત શર્મા હવે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:00 AM IST

રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવું મુશ્કેલ ! આ રહ્યા 3 મોટા કારણો

Rohit Sharma : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વન ડે સિરીઝ માટે શુભમન ગિલને ભારતના નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. રોહિત શર્મા હવે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંનેને 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે તક આપવામાં આવી છે. 

ભારતના બે મહાન ODI બેટ્સમેન, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે કેમ તે અંગે હજુ પણ સસ્પેન્સ છે. જ્યારે 51 ODI સદી ફટકારનાર વિરાટ કોહલી હજુ પણ 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમશે તેવી થોડી શક્યતા છે, પરંતુ રોહિત શર્મા માટે મુશ્કેલ છે. આ લેખમાં એ ત્રણ મુખ્ય કારણો પર એક નજર કરીએ કે શા માટે રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું લગભગ અશક્ય છે.

40 વર્ષની ઉંમર

ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં રમાશે, તે સમય સુધીમાં રોહિત શર્મા 40 વર્ષને વટાવી જશે. રોહિત શર્માની ફિટનેસ, માનસિક અને શારીરિક શક્તિ વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટના દબાણનો સામનો કરવા માટે પૂરતી સુસંગત રહેશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે. વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં રોહિત શર્માએ બેટિંગ ઉપરાંત ફિલ્ડિંગમાં પણ પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવું પડશે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે શું 40 વર્ષની ઉંમરે 'હિટમેન' માટે આ સરળ રહેશે. રોહિત શર્માની ઉંમર 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે લગભગ અશક્ય બનાવવાનું સૌથી મોટું કારણ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ખૂબ ઓછી મેચ

રોહિત શર્માએ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે અને હવે તે ફક્ત વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં જ રમે છે. હાલમાં વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તેથી રોહિત શર્મા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું એક મોટો પડકાર છે. ટીમ ઇન્ડિયા 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા ફક્ત 20 ODI રમશે, તેથી રોહિત શર્માને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વધુ એક્સપોઝર મળશે નહીં. 
રોહિતે પોતાની ફિટનેસ પર સારી રીતે કામ કર્યું છે અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે, પરંતુ નિયમિત ફિટનેસ અને મેચ-ટાઇમ ફિટનેસ વચ્ચે તફાવત છે. 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા રોહિત શર્મા જે ODI મેચ રમશે તેમાં નોંધપાત્ર અંતર હશે. પરિણામે રોહિત શર્માનું વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહી શકે છે.

નવા ઓપનરોનું વધતા કદનું દબાણ

ભારતમાં હાલમાં પ્રતિભાશાળી બેટ્સમેનોનો ભંડાર છે. સ્પર્ધા સતત વધી રહી છે અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ટીમ ઇન્ડિયાના દરવાજા ખટખટાવી રહ્યા છે. અભિષેક શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા બેટ્સમેન ભારતના કાયમી ODI ઓપનર બનવા માટે તૈયાર છે. તેથી ODI ટીમમાં રોહિત શર્માનું ઓપનિંગ સ્થાન જોખમમાં છે. 38 વર્ષની ઉંમરે ઓપનર તરીકે રોહિત શર્માની ભારતની ODI ટીમમાં રહેવાની શક્યતાઓ હવે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. અભિષેક શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા બેટ્સમેન માત્ર રોહિત શર્માનું ODI ટીમમાં ઓપનર તરીકેનું સ્થાન જ હડપશે નહીં, પરંતુ તે ભારત માટે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં પણ રમી શકે છે.

