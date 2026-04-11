ગુજરાતી ન્યૂઝSportsગુવાહાટીમાં RCBની હારના 3 સૌથી મોટા વિલન, જાણો રાજસ્થાન સામે કેમ હાર્યું બેંગ્લોર

ગુવાહાટીમાં RCBની હારના 3 સૌથી મોટા વિલન, જાણો રાજસ્થાન સામે કેમ હાર્યું બેંગ્લોર

RR vs RCB : શુક્રવારે રમાયેલી IPL મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 201 રન બનાવ્યા. જવાબમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે 18 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવીને 6 વિકેટથી જીત નોંધાવી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:44 AM IST
  • રાજસ્થાન રોયલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
  • પ્રથમ બેટિંગ કરતા RCBએ 20 ઓવરમાં 201 રન બનાવ્યા હતા
  • રાજસ્થાન રોયલ્સે માત્ર 18 ઓવરમાં 202 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી

 

RR vs RCB : શુક્રવારે રમાયેલી IPL મેચમાં RCBએ રાજસ્થાન રોયલ્સને 201 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે માત્ર 18 ઓવરમાં 202 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના 202 રનના ટાર્ગેટને સરળતાથી ચેઝ કર્યો હતો. ગુવાહાટીમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની હાર માટે કયા 3 ખેલાડીઓ વિલન સાબિત થયા, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

1. અભિનંદન સિંહ

ફાસ્ટ બોલર અભિનંદન સિંહે ખરાબ બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની હારમાં ફાળો આપવામાં કોઈ કસર છોડી નહોતી. નોંધનીય છે કે, રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની આ IPL મેચ દરમિયાન અભિનંદન સિંહે એક પણ વિકેટ લીધા વિના માત્ર 3 ઓવરમાં 54 રન આપ્યા હતા. અભિનંદન સિંહે 18ના ઇકોનોમી રેટથી 54 રન આપ્યા. તેના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે અભિનંદન સિંહ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની હાર પાછળ સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો. 

2. ટિમ ડેવિડ

રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની આ IPL મેચ દરમિયાન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો ઓલરાઉન્ડર ટિમ ડેવિડ બેટ અને બોલ બંનેમાં સંપૂર્ણ નિષ્ફળ સાબિત થયો. સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરતા ટિમ ડેવિડે 9 બોલમાં માત્ર 13 રન બનાવ્યા પછી પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ટિમ ડેવિડ રાજસ્થાન રોયલ્સના ફાસ્ટ બોલર બ્રિજેશ શર્માનો શિકાર બન્યો. ટિમ ડેવિડે એક ઓવર ફેંકી જેમાં 18 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહીં. તેના નિરાશાજનક પ્રદર્શનને કારણે ટિમ ડેવિડ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની હાર માટે વિલન સાબિત થયો. 

3. ફિલ સોલ્ટ

રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે RCB માટે ઇનિંગ ઓપન કરવા માટે ફિલ સોલ્ટ મેદાનમાં ઉતર્યો. જોકે, તે એક પણ રન બનાવ્યા વિના પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. રાજસ્થાન રોયલ્સના ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચરે ફિલ સોલ્ટને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો, જેના કારણે તેની ઇનિંગ 0 ના સ્કોર પર સમાપ્ત થઈ. તેના નિરાશાજનક પ્રદર્શનને કારણે ફિલ સોલ્ટ RCBની હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર સાબિત થયો. જો ફિલ સોલ્ટે વિરાટ કોહલી સાથે મજબૂત ઓપનિંગ ભાગીદારી બનાવી હોત, તો RCB ટીમ સંભવિત રીતે 210-215 રનના કુલ સ્કોર સુધી પહોંચી શકી હોત.

 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

