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ડ્રોપ કે આરામ ? BCCIએ સંજુ સેમસન પર તોડ્યું મૌન, ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝમાંથી બહાર થવાનું જણાવ્યું કારણ

Sanju Samson : ભારતીય ક્રિકેટમાં આજકાલ સતત બદલાવ થઈ રહ્યા છે. ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત થયાને કલાકો વીતી ગયા છે, છતાં સંજુ સેમસનને બહાર કરવાનો મુદ્દો જોર પકડી રહ્યો છે. બધાના મનમાં સવાલ છે કે તેને બહાર કરવામાં આવ્યો છે કે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હવે આ અંગે BCCIએ સ્પષ્ટતા કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:48 PM IST
ડ્રોપ કે આરામ ? BCCIએ સંજુ સેમસન પર તોડ્યું મૌન, ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝમાંથી બહાર થવાનું જણાવ્યું કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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