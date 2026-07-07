/ડ્રોપ કે આરામ ? BCCIએ સંજુ સેમસન પર તોડ્યું મૌન, ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝમાંથી બહાર થવાનું જણાવ્યું કારણ

Sanju Samson : ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમમાંથી સેમસનનું નામ ગાયબ થયા બાદ પસંદગીકારોના નિર્ણય અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સંજુ સેમસનને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ તેને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.
સંજુ સેમસન ટીમમાંથી બહાર
ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત 6 જુલાઈએ કરવામાં આવી હતી. ટીમમાં ત્રણ ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રભસિમરન સિંહ, અભિષેક શર્મા અને 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી છે. તો સંજુ સેમસનને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવતા ચાહકો ચોંકી ગયા હતા.
BCCIના એક વરિષ્ઠ સૂત્રએ સેમસનની પસંદગી ન થવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે. સૂત્રએ સમાચાર એજન્સી PTIને જણાવ્યું કે ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી હતી. પરિણામે તેને ટીમમાં લેવાને બદલે તેને આરામ આપવાનો અને યુવા ખેલાડીઓને તક આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
સેમસન એશિયન ગેમ્સમાં રમશે
સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે સંજુને આરામ આપવામાં આવ્યો છે તેના પર આટલું આશ્ચર્ય શા માટે ? આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવનારાઓએ જાણવું જોઈએ કે સપ્ટેમ્બરમાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સ માટે સંજુ ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. પસંદગી સમિતિના ટીકાકારોએ થોડું હોમવર્ક કરવું જોઈએ. જો સંજુ રમવાનો નથી તો તેને ટીમ સાથે લેવાનો શું અર્થ ? તે એક સિનિયર ખેલાડી છે.
સંજુ સેમસનને બહાર રાખવા અંગે અટકળો વધુ તીવ્ર બની કારણ કે તેનું તાજેતરનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. આયર્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તેણે 0 અને 5 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં, તે ફક્ત એક રન બનાવીને આઉટ થયો. સતત ત્રણ ખરાબ ઇનિંગ્સ બાદ સેમસનને ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો, તેના સ્થાને વૈભવ સૂર્યવંશીને તક મળી.
T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર વાપસી
જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે જાહેર કરાયેલી ટીમમાંથી સંજુ સેમસનનું નામ ગાયબ થઈ ગયું, ત્યારે એવું માનવામાં આવતું હતું કે પસંદગીકારોએ તેને પડતો મૂક્યો છે. સંજુ સેમસનના તાજેતરના ફોર્મમાં નોંધપાત્ર ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. વર્ષની શરૂઆતમાં, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી દરમિયાન તે પાંચ મેચોમાં ફક્ત 46 રન બનાવી શક્યો હતો. જોકે, 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેણે શાનદાર વાપસી કરી હતી, જેમાં ભારતની ચેમ્પિયનશિપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
સેમસને ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ તબક્કા દરમિયાન 97, 89 અને 89 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ IPL 2026માં, સેમસને 14 મેચમાં 477 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શરૂઆતની મેચોમાં તે બેટથી પોતાની લય મેળવી શક્યો નહોતો.