ગુજરાતી ન્યૂઝSportsએવું તો શું થયું કે શિવમ દુબેને ફ્લાઇટ ના બદલે ટ્રેનમાં કરવી પડી મુસાફરી ? કારણ આવ્યું સામે

એવું તો શું થયું કે શિવમ દુબેને ફ્લાઇટ ના બદલે ટ્રેનમાં કરવી પડી મુસાફરી ? કારણ આવ્યું સામે

Shivam Dube : T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી શિવમ દુબે ફ્લાઇટ ના બદલે ટ્રેન દ્વારા મુંબઈ પહોંચ્યો. આ ઓલરાઉન્ડર થર્ડ એસીમાં મુસાફરી કરીને તાત્કાલિક મુંબઈ પહોંચ્યો હતો, ત્યારે લોકોના મનમાં સવાલ છે કે દુબેએ ફ્લાઈના બદલે ટ્રેનમાં કેમ મુસાફરી કરી.
 

Mar 11, 2026, 01:52 PM IST
  • શિવમ દુબેને અમદાવાદથી મુંબઈ ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરવી પડી
  • દુબે થર્ડ એસ કોચમાં મુસાફરી કરીને ઘરે પહોંચ્યો હતો
  • અમદાવાદથી ફ્લાઇટ ટિકિટ ન મળતા ટ્રેનમાં કરવી મુસાફરી

એવું તો શું થયું કે શિવમ દુબેને ફ્લાઇટ ના બદલે ટ્રેનમાં કરવી પડી મુસાફરી ? કારણ આવ્યું સામે

Shivam Dube : ભારતના ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેએ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જો કે, ફાઇનલ જીત્યા બાદ તેનું મુંબઈ પહોંચવું ખૂબ જ રસપ્રદ હતું. અમદાવાદથી ફ્લાઇટ ટિકિટ ન મળવાને કારણે દુબેને અમદાવાદથી મુંબઈ ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરવી પડી. દુબે થર્ડ એસ કોચમાં મુસાફરી કરીને ઘરે પહોંચ્યો હતો.

T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન

દુબે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે મુખ્ય ખેલાડી સાબિત થયો. તેણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન નવ મેચ રમી, 235 રન બનાવ્યા. તેણે પાંચ વિકેટ પણ લીધી. ફાઇનલ મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં દુબેએ માત્ર આઠ બોલમાં 26 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. તેણે છેલ્લી ઓવરમાં 24 રન ઉમેર્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદર્શનથી ભારતને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મદદ મળી.

દુબેએ ટ્રેનમાં કેમ મુસાફરી કરી ?

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, દુબેને ફાઇનલ પછી શક્ય તેટલી વહેલી તકે મુંબઈ પહોંચવાની જરૂર હતી, કારણ કે તેનો ચાર વર્ષનો પુત્ર, અયાન અને બે વર્ષની પુત્રી મેહવિશ ઘરે તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જો કે, અમદાવાદથી મુંબઈની બધી ફ્લાઇટ્સ ફુલ હતી. પરિણામે તેણે ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરવાનું નક્કી કર્યું.

દુબે તેની પત્ની અંજુમ ખાન અને એક મિત્ર સાથે સવારે 5:10 વાગ્યે ટ્રેનમાં ચઢ્યો. તેમને થર્ડ એસીમાં ટિકિટ મળી, જે તેમણે તરત જ બુક કરાવી. જો કે, તેને કોઈ ઓળખી ના લે તેની ચિંતા હતી.

ઓળખ છુપાવવા ખાસ ટેક્નિક અપનાવી

ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે દુબેએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ટોપી, માસ્ક અને ફુલ સ્લીવનો ટી-શર્ટ પહેરી હતી. સ્ટેશન પર ભીડથી બચવા માટે તે ટ્રેન ઉપડવાના પાંચ મિનિટ પહેલા પ્લેટફોર્મ પર પહોંચ્યો અને ઝડપથી ટ્રેનમાં ચઢી ગયો. બોર્ડિંગ કરતી વખતે તે કોઈનું ધ્યાન ન જાય તે માટે સીધો ઉપરની બર્થ પર ગયો. જ્યારે ટિકિટ ચેકર મુસાફરી દરમિયાન પહોંચ્યો, ત્યારે તેની પત્નીએ સમજદારીપૂર્વક પરિસ્થિતિ સંભાળી દીધી અને કોઈને શંકા પણ ના થવા દીધી.

મુંબઈ પહોંચ્યા પછી તેને પોલીસની મદદ લેવી પડી

દુબેએ કહ્યું કે ટ્રેનની મુસાફરી સરળતાથી ચાલી અને કોઈએ તેને ઓળખ્યો નહીં. જોકે, તેને મુંબઈ પહોંચ્યા પછી ચાહકોની ભીડનો અંદાજ હતો. તેથી તેણે બોરીવલી સ્ટેશન પર ઉતરતા પહેલા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો જેથી સુરક્ષિત ઘરે પરત ફરી શકાય. ભારતની ઐતિહાસિક જીત બાદ દુબેની સરળ છતાં રસપ્રદ યાત્રા હવે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.

