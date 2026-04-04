શ્રેયસ ઐયર પર IPLમાં લાગશે પ્રતિબંધ ? બીજી જ મેચમાં કરી બીજી મોટી ભૂલ, શું હવે BCCIએ ફટકારશે સજા ?

Shreyas Iyer : પંજાબ કિંગ્સે IPLમાં સતત બીજી જીત મેળવી, પરંતુ સ્લો ઓવર રેટના કારણે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને ટીમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. ઐયરને ₹24 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓને પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. જો કે, વારંવાર આ નિયમના ભંગથી હવે ભવિષ્યમાં પ્રતિબંધનું જોખમ વધી ગયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:38 AM IST
  • IPLમાં સતત બે જીત છતાં પંજાબ કિંગ્સની વધી મુશ્કેલી
  • BCCIએ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને ટીમ સામે કરી કાર્યવાહી
  • ઐયરને ₹24 લાખનો દંડ તો ટીમને ₹6 લાખનો દંડ ફટકાર્યો

Shreyas Iyer : IPLમાં સતત બે જીત છતાં BCCIએ પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને ટીમ સામે કાર્યવાહી કરી છે. પંજાબને સતત બીજી મેચ માટે તેની 20 ઓવર પૂર્ણ કરવા માટે ફાળવેલ સમય મર્યાદા ઓળંગી હતી. પરિણામે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ₹24 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં પ્લેઇંગ ઇલેવન અને 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર'ને ₹6 લાખ અથવા તેમની મેચ ફીના 25 ટકા (જે ઓછું હોય તે) દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

પંજાબ કિંગ્સે કુલ 15 વાઈડ ફેંક્યા

૩ એપ્રિલના રોજ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામે M.A. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચ દરમિયાન પંજાબનું બોલિંગ આક્રમણ ખૂબ મોંઘુ સાબિત થયું. ટીમે કુલ 15 વાઈડ અને 1 નો-બોલ ફેંક્યા, જેના કારણે સમય અને રન બંને વેડફ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર માર્કો જેનસેને સૌથી વધુ 6 વાઈડ બોલ ફેંક્યા. યુઝવેન્દ્ર ચહલે 3 વાઈડ અને 1 નો-બોલ ફેંક્યો, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે પણ 3 વાઈડ બોલ ફેંક્યા. ઝેવિયર બાર્ટલેટે 2 વાઈડ બોલ ફેંક્યા અને માર્કસ સ્ટોઈનિસે 1 બોલ ફેંક્યો. વિજયકુમાર વૈશાખ એકમાત્ર બોલર હતો જેણે કોઈ વધારાનો રન આપ્યો નહોતો.

ચેન્નાઈની શાનદાર બેટિંગ છતાં હાર

પ્રથમ બેટિંગ કરતા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 209નો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. આયુષ મ્હાત્રેએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, 43 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા. શિવમ દુબે 27 બોલમાં 45 રન બનાવી અણનમ રહ્યો, જ્યારે સરફરાઝ ખાને માત્ર 12 બોલમાં 32 રન બનાવીને શાનદાર બેટિંગ કરી.

જવાબમાં પંજાબ કિંગ્સે આક્રમક શરૂઆત કરી. પ્રિયાંશ આર્યએ માત્ર 11 બોલમાં 39 રન ફટકારીને મેચનું પાસું બદલી નાખ્યું. પ્રભસિમરન સિંહ 43 રન બનાવીને રન આઉટ થયો, જ્યારે કૂપર કોનોલીએ 36 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે 29 બોલમાં 50 રન બનાવીને મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી.

અંતે, શશાંક સિંહ અને માર્કસ સ્ટોઇનિસે ટીમને વિજય તરફ દોરી. જો કે, મેચ જીતવા છતાં સ્લો ઓવર-રેટના કારણે પંજાબની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. પંજાબ કિંગ્સ હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે અને 6 એપ્રિલે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે તેમની આગામી મેચ રમશે.

શ્રેયસ ઐય્યર પર લાગશે પ્રતિબંધ ?

હાલમાં, શ્રેયસ ઐય્યર પર કોઈ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો નથી. જો કે, જો ટીમ હજુ પણ નહીં સુધરે અને સ્લો ઓવર-રેટનું પુનરાવર્તન કરશે, તો તેને ડીમેરિટ પોઈન્ટ અને કડક દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

31 માર્ચે પણ શ્રેયસ ઐયરને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર-રેટ બદલ 12 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. આ સિઝનનો પહેલો ગુનો હતો, તેથી તેને 12 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. હવે, 3 એપ્રિલના રોજ એ જ ભૂલ બીજી વખત કરી પરિણામે તેને 24 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો અને ટીમના બાકીના સભ્યો પર પણ નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવ્યો.

જો તે ત્રીજી વખત સ્લો ઓવર-રેટ માટે દોષિત સાબિત થાય છે તો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બનશે. આવી સ્થિતિમાં કેપ્ટનને એક મેચનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. શ્રેયસને ભૂતકાળમાં પણ સ્લો ઓવર-રેટ માટે દંડનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પાછલી સિઝન દરમિયાન તેને બે વાર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો છતાં આ ભૂલ યથાવત છે.
 

