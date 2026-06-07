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India T20I Squad: શાનદાર ફોર્મમાં હોવા છતાં ગિલને કેમ ન મળી T20 ટીમમાં જગ્યા, સામે આવ્યું કારણ

India T20I Squad: શુભમન ગિલે આઈપીએલમાં શાનદાર બેટિંગ કરતા 732 રન ફટકાર્યા હતા. તેમ છતાં બીસીસીઆઈએ તેને ટી20 ટીમમાં સામેલ કર્યો નથી. હવે તેનું કારણ સામે આવ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 07, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:59 PM IST
India T20I Squad: શાનદાર ફોર્મમાં હોવા છતાં ગિલને કેમ ન મળી T20 ટીમમાં જગ્યા, સામે આવ્યું કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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