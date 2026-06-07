/India T20I Squad: શાનદાર ફોર્મમાં હોવા છતાં ગિલને કેમ ન મળી T20 ટીમમાં જગ્યા, સામે આવ્યું કારણ

શુભમન ગિલ IPL 2026 માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટરોના લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર હતો, તેણે 16 ઈનિંગમાં 732 રન ફટકાર્યા હતા. ગિલની આગેવાનીમાં ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમ ફાઈનલમાં પણ પહોંચી હતી. તો રન બનાવવાના મામલામાં ઓરેન્જ કેપ વિનર વૈભવ સૂર્યવંશીથી માત્ર 44 રન પાછળ રહ્યો હતો. વૈભવને જ્યાં પ્રથમવાર ટી20 ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે તો ગિલને આયર્લેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને એશિયન ગેમ્સની ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. તેની પાછળનું કારણ પણ સામે આવ્યું છે.
શુભમન ગિલે અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ટેસ્ટની પ્રથમ ઈનિંગમાં સદી પણ ફટકારી છે. આ ટેસ્ટના પ્રથમ દિવસ, શનિવારે બીસીસીઆઈએ ટીમની જાહેરાત કરી હી. સૂર્યકુમાર યાદવને પડતો મુકવામાં આવ્યો છે, જ્યારે શ્રેયસ અય્યરને ટી20 ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
કેમ ગિલની પસંદગી ન થઈ?
ટી20 ટીમી જાહેરાત બાદ કેટલાક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર આલોચના કરી રહ્યાં છે કે શાનદાર ફોર્મમાં હોવા છતાં ગિલની પસંદગી કેમ થઈ નહીં. હવે એક રિપોર્ટમાં તેનો ખુલાસો થયો કે કે બીસીસીઆઈના આ નિર્ણયનું કારણ શું છે. એક સૂત્રએ PTIને જણાવ્યું કે ગિલને ટેસ્ટ અને વનડેને પ્રાથમિકતા આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
સૂત્રએ જણાવ્યું 'પસંદગી સમિતિએ શુભમન ગિલને 2027 વનડે વિશ્વકપ સુધી ટેસ્ટ અને વનડે ક્રિકેટને પ્રાથમિકતા આપવાનું કહ્યું છે. તે શાનદાર ફોર્મમાં છે, પરંતુ આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે બોર્ડ ઈચ્છે છે કે તે આગામી મહત્વપૂર્ણ ટૂર્નામેન્ટ માટે ફિટ રહે.'
આગામી 18 મહિના ભારતીય ટીમનો વ્યસ્ત કાર્યક્રમ
જો શુભમન ગિલ ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમશે તો તેના માટે સતત વ્યક્ત કાર્યક્રમ રહી શકે છે. 2027મા રમાનાર વનડે વિશ્વકપ પહેલા ભારતે 35 વનડે અને 9 WTC ની મેચ રમવાની છે. આ કારણે ગિલને ટી20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ આશા છે કે તે 2028મા યોજાનાર ઓલિમ્પિક અને ટી20 વિશ્વકપ પહેલા તે વાપસી કરે.