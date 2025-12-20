શુભમન ગિલને T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ? ચીફ સિલેક્ટરે કર્યો મોટો ખુલાસો
Shubman Gill : શુભમન ગિલને T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેને અચાનક એશિયા કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સતત ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે હવે તેને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય ઘણા ખેલાડીઓને પણ બહાર કરવામાં આવ્યા છે.
Shubman Gill : મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આજે 20 ડિસેમ્બરના રોજ આગામી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટીમની જાહેરાતમાં ઘણા આશ્ચર્યજનક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી શુભમન ગિલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. એશિયા કપ વખતે તેને અચાનક ટીમમાં સામેલ કરાયો હતો અને વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરાયો હતો, ત્યારે હવે તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
વધુમાં રિંકુ સિંહની પસંદગી અને અક્ષર પટેલને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય પણ આશ્ચર્યજનક છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત ઇશાન કિશનની પસંદગી હતી, જે ઘણા સમયથી ટીમનો ભાગ નહોતો. જો કે, તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં બેસ્ટ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું.
ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરે કર્યો મોટો ખુલાસો
શુભમન ગિલને પડતો મૂકવા અંગે પૂછવામાં આવતા ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે ટીમ કોમ્બિનેશનને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો તમારી પાસે ટોપ ક્રમમાં વિકેટકીપર છે, તો તમે નીચેના ક્રમે અન્ય બેટ્સમેનોને તક આપી શકો છો.
અજીત અગરકરે પણ શુભમન ગિલના ફોર્મ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. ગિલની સરેરાશ આ વર્ષે ખૂબ નિરાશાજનક રહી છે, તેણે આ વર્ષે T20માં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી અને તેનું ખરાબ ફોર્મ ટીમમાંથી તેની બાદબાકીનું એક કારણ છે.
શુભમન ગિલ, જીતેશ શર્મા અને શાહબાઝ અહેમદને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. અક્ષર પટેલ શ્રેણીમાંથી બહાર થયા બાદ શાહબાઝ અહેમદને તક આપવામાં આવી હતી.
T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઇશાન કિશન.
