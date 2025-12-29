Prev
"તમારી સાથે ક્યારેય વાત નહીં કરું", સ્મૃતિ મંધાનાએ હરમનપ્રીતને કેમ આપી હતી ધમકી ? થયો મોટો ખુલાસો

Smriti Mandhana-Harmanpreet Kaur : ભારત-શ્રીલંકા મહિલા T20 શ્રેણી દરમિયાન સ્મૃતિ મંધાનાની મિત્ર જેમીમા રોડ્રિગ્ઝે એક રસપ્રદ ખુલાસો કર્યો છે. તેણીએ ખુલાસો કર્યો છે કે સ્મૃતિએ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને ધમકી આપી હતી. આ પાછળનું કારણ ખૂબ રસપ્રદ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:34 PM IST

Smriti Mandhana-Harmanpreet Kaur : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. 2 નવેમ્બરના રોજ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનેલી હરમનપ્રીત કૌર અને તેની ટીમે રવિવારે શ્રીલંકા સામેની ચોથી T20 મેચમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું, 30 રનથી મેચ જીતી અને શ્રેણીમાં 4-0થી અજેય લીડ મેળવી. 

તિરુવનંતપુરમમાં રમાયેલી આ મેચ સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના માટે ખાસ હતી. 80 રનની તેની વિસ્ફોટક ઇનિંગ દરમિયાન, તેણીએ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. સ્મૃતિ મંધાનાએ મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10,000 રન પૂર્ણ કર્યા, આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચનારી બીજી ભારતીય અને વિશ્વની ત્રીજી ખેલાડી બની.

ભારત-શ્રીલંકા મહિલા T20 શ્રેણી દરમિયાન જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝે એક રસપ્રદ ખુલાસો કર્યો કે સ્મૃતિ મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 દરમિયાન કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને કેમ ધમકી આપી હતી. 

સ્મૃતિએ હરમનપ્રીતને કેમ ધમકી આપી ?

2 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતીય મહિલા ટીમે નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો તે ક્ષણ કોણ ભૂલી શકે ? સમગ્ર ભારતમાં ઉજવણીનો માહોલ હતો. ટીમ ઈન્ડિયા મેદાન પર ખુશીથી નાચતી જોવા મળી હતી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ટ્રોફી ઉપાડતી વખતે ભાંગડા પણ કર્યા હતા. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સ્મૃતિ મંધાનાની ધમકીના દબાણમાં હરમને આ ભાંગડા કર્યા હતા ?

જેમિમા રોડ્રિગ્ઝે કર્યો ખુલાસો

સ્ટાર મહિલા બેટ્સમેન જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝે કોમેડિયન કપિલ શર્માના શો, "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો" પર આ મોટો ખુલાસો કર્યો. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, કોચ અમોલ મઝુમદાર અને ઘણી સ્ટાર ખેલાડીઓ તાજેતરના એપિસોડમાં દેખાયા હતા. સ્મૃતિ મંધાના વ્યક્તિગત કારણોસર શો ચૂકી ગઈ હતી. ખેલાડીઓએ ડ્રેસિંગ રૂમના ઘણા રહસ્યો જાહેર કર્યા. સૌથી રસપ્રદ ખુલાસો જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝે કર્યો હતો.

જેમિમાએ કહ્યું કે, "હેરી દી સામાન્ય રીતે યુવાનોની વાત સાંભળતી નથી (મજાકમાં). વાસ્તવમાં સ્મૃતિ મંધાનાનો પ્લાન હતો કે તે ભાંગડા કરે. શરૂઆતમાં તેણીએ ના પાડી, પરંતુ પછી સ્મૃતિએ કહ્યું, 'જો તું ટ્રોફી ઉપાડતી વખતે ભાંગડા નહીં કરે, તો હું આખી જિંદગી તારી સાથે વાત નહીં કરું."

ટીમ ઈન્ડિયાએ કેવી રીતે ઉજવણી કરી ?

કપિલ શર્માએ પૂછ્યું કે તેઓએ તે રાત કેવી રીતે ઉજવણી કરી. જેમિમાએ કહ્યું કે, "જે રાત્રે અમે જીત્યા, અમે નાચતા રહ્યા અને ઊંઘ પણ ના આવી. ત્યારબાદ અમે સવારે 3:30 વાગ્યા સુધી મેદાન પર ઉજવણી કરતા રહ્યા. જોકે, સ્ટેડિયમની લાઈટો બંધ કરવી પડી, તેથી અમારે ત્યાંથી જવું પડ્યું. અમે સવારે 7:30 વાગ્યા સુધી સાથે હતા અને અમે બધાએ પહેલીવાર સાથે સૂર્યોદય જોયો."

દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બન્યું

2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં ભારતીય મહિલા ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 298 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. શેફાલી વર્માએ 87 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રન જ બનાવી શક્યું અને ભારતે 52 રનથી મેચ જીતીને પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપ પર કબજો કર્યો.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Smriti MandhanaHarmanpreet KaurJemimah RodriguesKapil Sharma

