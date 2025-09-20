ઓમાન સામે સૂર્યકુમાર યાદવ બેટિંગ કરવા કેમ ન આવ્યો ? જાણો અંદરની વાત !
Ind vs Oman : ભારતીય T20 કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે ઓમાન સામે એશિયા કપ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં બેટિંગ કરી નહોતી. આ પાછળનું કારણ શું હતું ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Ind vs Oman : શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી એશિયા કપ ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચમાં ભારતે ઓમાનને 21 રનથી હરાવ્યું. ઓમાન મેચ હારી ગયું હોવા છતાં, તેના બેટ્સમેનોએ ભારતીય બોલરોની આકરી કસોટી કરી. જો કેપ્ટન જતિન્દરની ઇનિંગ્સ ધીમી ન હોત, તો પરિણામ અલગ હોત. ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 8 વિકેટ ગુમાવીને 188 રન બનાવ્યા.
જો કે, ભારતની ઇનિંગ્સ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની. ભારતનો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યા નહોતો. સંજુ સેમસન ત્રીજા નંબરે આવ્યો અને હાર્દિક પંડ્યા ચોથા નંબરે આવ્યો. આ પછી પણ સૂર્યા મધ્યમ ક્રમમાં કે તેનાથી નીચે બેટિંગ કરવા ઉતર્યો નહોતો.
સૂર્યકુમાર યાદવે બેટિંગ કેમ ન કરી ?
ઓમાન સામે અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમ્યા પહેલા ભારત સુપર 4 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું હતું. આ મેચ માત્ર એક ઔપચારિકતા હતી. ભારતીય ટીમે આ મેચ માટે જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તીને આરામ આપ્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં બેટિંગ ન કરનારા બેટ્સમેનોને બઢતી આપવામાં આવી હતી. આ જ કારણ હોઈ શકે છે કે સૂર્યા બેટિંગ કરવા ન આવ્યો. કારણ કે સુપર 4 પહેલા અન્ય ખેલાડીઓને બેટિંગનો મોકો મળવો જરૂરી છે.
ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 8 વિકેટે 188 રન બનાવ્યા. સંજુ સેમસને 45 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા. અભિષેક શર્માએ 15 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા. મધ્યમ ક્રમમાં તિલક વર્મા (29) અને અક્ષર પટેલ (26)એ પણ સારી ઇનિંગ્સ રમી. ઓમાન માટે શાહ ફૈઝલ, જીતેન રામાનંદી અને આમિર કલીમે 2-2 વિકેટ લીધી. આ પછી 189 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, ઓમાન 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 167 રન જ બનાવી શક્યું. આમિર કલીમ (64) અને હમ્મદ મિર્ઝા (51)એ અડધી સદી ફટકારી. ભારત માટે હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા અને કુલદીપ યાદવે 1-1 વિકેટ લીધી.
