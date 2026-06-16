/શ્રીલંકન ખેલાડીના એ છ શબ્દો અને સૂર્યવંશીએ ગુમાવ્યો પિત્તો, જાણો એવું તો શું કહ્યું કે ઉગ્ર બની ગયો વૈભવ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતીય ક્રિકેટનો 15 વર્ષીય સ્ટાર બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. જો કે, આ વખતે તેનું કારણ તેનું શાનદાર પ્રદર્શન નથી પરંતુ મેદાન પરનો ઝઘડો છે. દામ્બુલામાં શ્રીલંકા A અને ભારત A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચ બાદ સૂર્યવંશીની વિરોધી ટીમના એક ખેલાડી સાથે બબાલ થઈ હતી. શ્રીલંકાએ સુપર ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી, પરંતુ મેચ સમાપ્ત થયા પછી તરત જ મેદાન પર બબાલ થઈ હતી.
શ્રીલંકન ખેલાડીના એ છ શબ્દો તીરની જેમ વાગ્યા
સુપર ઓવરમાં 17 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય ટીમ વૈભવ સૂર્યવંશી અને સુયાંશ શેડગે ક્રીઝ પર હતા છતાં માત્ર 9 રન જ બનાવી શકી. હાર બાદ નિરાશ સૂર્યવંશી પાછો ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે શ્રીલંકાના ફિલ્ડર વિશેન હલમબાગેએ તેને ટોણો માર્યો. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, હલમબાગે સૂર્યવંશીને કહ્યું, 'મેચ ખતમ હુઆ... અબ ઘર જાઓ'
વૈભવ સૂર્યવંશીને આવ્યો ગુસ્સો
આ સ્લેજિંગ પર 15 વર્ષીય સૂર્યવંશી ગુસ્સે થઈ ગયો. તેણે તરત જ પાછળ ફરીને શ્રીલંકાના ખેલાડીને ધક્કો માર્યો. પરિસ્થિતિ વણસતી જોઈને શ્રીલંકાના વરિષ્ઠ ક્રિકેટર નિરોશન ડિકવેલા અને અન્ય ખેલાડીઓએ બંનેને અલગ કરવા માટે ઝડપથી દરમિયાનગીરી કરી. ICC 'A' કેટેગરીની મેચો માટે અધિકારીઓની નિમણૂક કરતી નથી કે તેમને લગતી શિસ્તબદ્ધ બાબતોનું નિરીક્ષણ કરતી નથી, છતાં આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી થવાની શક્યતા વધારે છે.
Vaibhav got into a heated argument with Sri Lankan players after the super over pic.twitter.com/wnGyEF6Nvw
— Abhi (@AbhiMSD_07) June 15, 2026
ખરાબ લાઇટિંગ પણ વિવાદનું કારણ
મેચ દરમિયાન લાઇટિંગની સ્થિતિ અંગે પણ વિવાદ થયો. ઇન્ડિયા એ ના કેપ્ટન તિલક વર્માએ અમ્પાયરો સાથે દલીલ કરી કે ખરાબ લાઇટ છતાં રમત કેમ ચાલુ રહી. અહેવાલો અનુસાર, લાઇટિંગ અંગે ચિંતા હોવા છતાં અમ્પાયરોએ અંતિમ બોલ સુધી મેચ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યારબાદ સુપર ઓવર રમાડવામાં આવી, જોકે ઘણા ખેલાડીઓ બોલ જોવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા.
ઇન્ડિયા એના બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી અને સૂર્યાંશ શેડગે પણ સુપર ઓવર દરમિયાન ખરાબ લાઇટ સાથે સંઘર્ષ કરતા દેખાયા. આ જ કારણ માનવામાં આવે છે કે ટીમ 18 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ફક્ત 9 રન જ બનાવી શકી.