/ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી, તો અટકી કેમ રહ્યું છે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ ? આ છે સૌથી મોટું કારણ

Vaibhav Sooryavanshi Debut : 15 વર્ષની નાની ઉંમરે વિશ્વના કેટલાક શ્રેષ્ઠ બોલરોને હંફાવનાર વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં ચર્ચામાં છે. કારણ છે ટીમમાં પસંદગી થવા છતાં તેને હજુ સુધી ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરવાનો મોકો મળ્યો નથી. ક્રિકેટ ચાહકોથી લઈને ક્રિકેટ દિગ્ગજો સુધી દરેક વ્યક્તિ વૈભવને ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં જોવા માંગે છે, છતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને તક આપવામાં અચકાય છે. લોકોના મનમાં સવાલ છે કે IPL 2026માં 776 રન બનાવનાર અને ભારતને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મદદ કરનાર આ ખેલાડીને કેમ બહાર રાખવામાં આવી રહ્યો છે.
વૈભવના ડેબ્યૂમાં વિલંબ તેના ફોર્મ અથવા તેની બેટિંગમાં કોઈ ટેકનિકલ ખામીઓને કારણે નથી. એકમાત્ર સૌથી મોટું કારણ 'હાયરાર્કી' એટલે કે ટીમની સ્થાપિત સિસ્ટમ અને સિનિયર ખેલાડીઓને સુરક્ષિત રાખવાની નીતિ.
ગૌતમ ગંભીરની 'સિસ્ટમ' અને ટોપ-3નો મજબૂત રેકોર્ડ
મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાએ કડક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને T20 વર્લ્ડ કપ, એશિયા કપ 2025 અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 જેવા મોટા ખિતાબ જીત્યા છે. ગંભીરનો મુખ્ય સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ છે, કોઈ પણ ખેલાડી અસુરક્ષાના વાતાવરણમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકતો નથી. જો ફક્ત એક કે બે ખરાબ મેચ પછી સિનિયર ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવે, તો ડ્રેસિંગ રૂમમાં વિશ્વાસ સંપૂર્ણપણે તૂટી જશે. આ જ કારણ છે કે સંજુ સેમસન અને ઇશાન કિશન જેવા ખેલાડીઓ નિષ્ફળ પ્રદર્શન કર્યા પછી પણ સમર્થન મેળવતા રહ્યા.
જો આપણે ભારતના વર્તમાન ટોચના ત્રણ બેટ્સમેનોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ, તો મેનેજમેન્ટનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે વાજબી લાગે છે.
અભિષેક શર્મા : છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપ (2026)ની શરૂઆતથી અભિષેક શર્માએ 193ના અવિશ્વસનીય સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,500થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે.
ઇશાન કિશન: તે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સખત મહેનત કરીને ટીમમાં પાછો ફર્યો. તેણે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ અને ત્યારબાદ IPL 2026માં શાનદાર બેટિંગ કરી. તે હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નંબર 1 રેન્કિંગ બેટ્સમેન છે.
સંજુ સેમસન: ભલે સંજુએ તેની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં સંઘર્ષ કર્યો હોય, માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા તેણે T20 વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કા દરમિયાન ત્રણ યાદગાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેનાથી ભારત ચેમ્પિયન બન્યું હતું.
આવી સ્થિતિમાં, કોઈપણ મેનેજમેન્ટ માટે ફક્ત એટલું કહેવું મુશ્કેલ છે કે, તમારી ભૂતકાળની સેવાઓ બદલ આભાર, હવે આ નવા છોકરા માટે જગ્યા બનાવો.
મેનેજમેન્ટનો દ્રષ્ટિકોણ શું છે ?
આ બાબતે બે વિરોધાભાસી મંતવ્યો છે, ટીમની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ ટીમના કોચ અને કેપ્ટન હાલના સેટઅપમાં ફેરફાર કરવા માંગતા નથી, પરંતુ પૂર્વ દિગ્ગજો આ વલણથી નિરાશ છે.
કોચ અને કેપ્ટન શું માને છે ?
સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોઇશેટે વૈભવ વિશે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે તે, એમાં કોઈ શંકા નથી કે વૈભવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. જોકે, સંજુ સેમસન એક એવો ખેલાડી છે જેણે ત્રણ મહિના પહેલા વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેવી જ રીતે, કેપ્ટન ઐયરે કહ્યું છે કે, છેલ્લો વર્લ્ડ કપ જીતનારાઓ સતત આ ફોર્મેટના આધારસ્તંભ રહ્યા છે, તેથી તેમને ટેકો આપવો મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે ફક્ત એક વ્યક્તિ માટે સિનિયર ખેલાડીઓને છોડી શકીએ નહીં.
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોમાં અલગ અલગ મંતવ્યો
વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂના ગરમ વિષયને લઈને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોમાં અલગ અલગ મંતવ્યો છે. ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ દિનેશ કાર્તિક અને ચેતેશ્વર પૂજારા બંને સંજુ સેમસનના સમર્થનમાં આવ્યા છે.
પૂજારાએ કહ્યું કે, સંજુને વધુ તક મળવી જોઈએ. જો વૈભવને મેદાનમાં ઉતારવો હોય, તો તે બીજા કોઈને છોડીને નહીં, પરંતુ એક સિનિયર ખેલાડીને આરામ આપીને તેના માટે જગ્યા બનાવવી જોઈએ.
દિનેશ કાર્તિક પણ એમ માને છે કે સંજુના ખરાબ ફોર્મ પછી વૈભવના ડેબ્યૂ માટે માંગણીઓ વધી ગઈ છે, પરંતુ તે હજુ પણ ટીમ સંજુ સેમસન જેવા ખેલાડીને ટેકો આપવાની અપેક્ષા રાખે છે.
સુનીલ ગાવસ્કર ટીમ મેનેજમેન્ટના વલણથી વિપરીત, વૈભવને ડેબ્યૂ કરાવવાની વાત પર અડગ છે. તેમણે કહ્યું કે, હું એક મહિનાથી કહી રહ્યો છું કે વૈભવે તેના ફોર્મના આધારે બંને મેચ રમવી જોઈતી હતી. આયર્લેન્ડ શ્રેણી યુવા ખેલાડીઓની કસોટી કરવાની શ્રેષ્ઠ તક હતી. તો રવિ શાસ્ત્રી પણ વૈભવના ડેબ્યૂના પક્ષમાં છે.