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ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી, તો અટકી કેમ રહ્યું છે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ ? આ છે સૌથી મોટું કારણ

Vaibhav Sooryavanshi Debut : જો તમને પણ સવાલ છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીનું હજુ સુધી ડેબ્યૂ કેમ થયું નથી અને ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છો, તો આ લેખમાં અમે તમને આ પાછળું કારણ જણાવીશું, જે તમને સમજવામાં મદદ કરશે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને મેદાનમાં ઉતારવાની ઉતાવળ કેમ નથી કરી રહ્યું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:22 PM IST
ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી, તો અટકી કેમ રહ્યું છે વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ ? આ છે સૌથી મોટું કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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