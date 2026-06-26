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વૈભવ સૂર્યવંશીને કેમ ન મળી પ્લેઈંગ-11માં જગ્યા? કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરનો ખુલાસો, જાણો

IRE v IND: આયર્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20I માટે વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. ટોસ દરમિયાન, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આ નિર્ણયનું કારણ સમજાવતા કહ્યું કે વૈભવ ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે, પરંતુ ટીમ હાલમાં અનુભવી ખેલાડીઓ પર આધાર રાખી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:36 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીને કેમ ન મળી પ્લેઈંગ-11માં જગ્યા? કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરનો ખુલાસો, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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