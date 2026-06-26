/વૈભવ સૂર્યવંશીને કેમ ન મળી પ્લેઈંગ-11માં જગ્યા? કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરનો ખુલાસો, જાણો

IRE v IND: લાખો ભારતીય ચાહકો આશા રાખતા હતા કે 15 વર્ષનો યુવા સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશી શુક્રવારે (26 જૂન) આયર્લેન્ડ સામેની T20I માં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પદાર્પણ કરશે. જોકે, તેનું નામ ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું ન હતું, એટલે કે વૈભવના ડેબ્યૂની રાહ લાંબી થઈ ગઈ છે. ટોસ દરમિયાન, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પણ આ નિર્ણય પાછળનું કારણ સમજાવ્યું.
પહેલા બોલિંગ કરવી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ
બેલફાસ્ટમાં ટોસ જીત્યા પછી, શ્રેયસ ઐયરે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે કહ્યું કે ટીમના મોટાભાગના સભ્યો આ મેદાન પર રમી રહ્યા હતા અને આ સ્થિતિમાં પહેલી વાર રમી રહ્યા હતા, તેથી પહેલા બોલિંગ કરવી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ લાગ્યો. વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ વિશે પૂછવામાં આવતા, શ્રેયસે યુવા બેટ્સમેનની ખૂબ પ્રશંસા કરી, પણ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેણે હાલ રાહ જોવી પડશે.
વૈભવને ચોક્કસપણે તક મળશે
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, દુર્ભાગ્યવશ, વૈભવ આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. તે એક મજબૂત ખેલાડી છે, પરંતુ અમારી ટીમમાં ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓ છે જેમણે તાજેતરના સમયમાં ભારત માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અમે એવા ખેલાડીઓ પર આધાર રાખી રહ્યા છીએ, જેમણે આખી સિઝન દરમિયાન સારી ક્રિકેટ રમી છે. યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે વૈભવને ચોક્કસપણે તક મળશે.
ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે સૂર્યવંશીને
કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થયું કે ટીમ મેનેજમેન્ટ હાલમાં અનુભવને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે, જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. શ્રેયસે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓને તેમની રમતમાં વિશ્વાસ રાખવા અને નિર્ભયતાથી રમવાની સૂચના આપી છે.
That feeling of walking out for your first toss as #TeamIndia Captain 🙌
Moments to cherish for Shreyas Iyer ✨
Updates ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#IREvIND | @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/1pio3YOPco
— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
તેમણે કહ્યું કે, ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓને કહ્યું છે કે તેઓ પોતાનામાં આત્મવિશ્વાસ રાખે, પોતાની રમત ફ્રિ થઈને રમે અને મેદાન પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભય રહે. આપણે પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપથી અનુકૂલન સાધવાની જરૂર છે, અને અમે આ માટે સારી પ્રેક્ટિસ કરી છે.
અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન આયર્લેન્ડ સામેની આ શ્રેણીમાં
T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ભારત આ શ્રેણી સાથે પોતાનું નવું કામ શરૂ કરી રહ્યું છે. જો કે, શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું હતું કે ટીમ હાલમાં ભવિષ્ય વિશે વિચારી રહી નથી. તેમણે કહ્યું કે, અમે એક સમયે એક મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ. અંતિમ લક્ષ્ય ચોક્કસપણે મોટું છે, પરંતુ હાલમાં અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન આયર્લેન્ડ સામેની આ શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કરવા પર છે.
વર્તમાનમાં રહો, રમતનો આનંદ માણો અને તમારું શ્રેષ્ઠ આપો
તેમની કેપ્ટનશીપ શૈલીની ચર્ચા કરતા, શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે તે તેમના ખેલાડીઓને વસ્તુઓ સરળ રાખવાની સલાહ આપે છે. તેમણે કહ્યું કે, હું હંમેશા કહું છું કે ક્રિકેટને વધુ પડતું જટિલ બનાવવાની જરૂર નથી. વર્તમાનમાં રહો, રમતનો આનંદ માણો અને તમારું શ્રેષ્ઠ આપો. તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે.
ભવિષ્ય માટે એક મોટો ખેલાડી માને છે ટીમ મેનેજમેન્ટ
વૈભવ સૂર્યવંશીને પહેલી મેચમાં તક મળી ન હતી, પરંતુ કેપ્ટનનું નિવેદન સૂચવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને ભવિષ્ય માટે એક મોટો ખેલાડી માને છે. ચાહકો હવે સિરીઝની આગામી મેચની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યાં આ 15 વર્ષનો બેટ્સમેન આખરે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.
મેચ માટે ભારતના પ્લેઈંગ 11: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.