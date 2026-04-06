વરુણ ચક્રવર્તી અને સુનીલ નારાયણ અચાનક KKRની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર, જાણો શું છે કારણ
KKR Playing XI : IPL 2026માં આજે પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે ટક્કર છે. આ મેચમાં કોલકાતાના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આજની મેચમાં KKRની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી વરુણ ચક્રવર્તી અને સુનીલ નારાયણ બહાર થયા છે.
KKR Playing XI : IPL 2026ની 12મી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચ માટે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. KKRએ આ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મોટા ફેરફારો કર્યા છે.
વરુણ ચક્રવર્તી અને સુનીલ નારાયણ બહાર
KKRના કેપ્ટને ખુલાસો કર્યો કે તેમણે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મોટા ફેરફારો કર્યા છે. વરુણ ચક્રવર્તી અને સુનીલ નારાયણ આજની મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નથી. KKRના કેપ્ટને જણાવ્યું કે વરુણને પાછલી મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી, જ્યારે સુનીલ નારાયણની પણ તબિયત સારી નથી. તેમના સ્થાને નવદીપ સૈની અને રોવમેન પોવેલનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સની પ્લેઇંગ ઇલેવન
ફિન એલન, અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમેરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, રમણદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, નવદીપ સૈની, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે બ્લેસિંગ મુઝારબાની, મનીષ પાંડે, તેજસ્વી સિંહ, રાહુલ ત્રિપાઠી અને સૌરભ દુબેને ઈમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ રાખ્યા છે
પંજાબ કિંગ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
IPL 2026માં અત્યાર સુધી તેની બંને મેચ જીતી લીધા પછી પંજાબ કિંગ્સની ટીમ આજની મેચમાં એ જ પ્લેઈંગ ઈલેવન સાથે મેદાનમાં ઉતર્યું છે, જે તેની છેલ્લી મેચમાં હતી. પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટને કહ્યું અમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા અને વિરોધી કેપ્ટને અમારા જ પક્ષમાં નિર્ણય લીધો છે.
પંજાબ કિંગ્સ પ્લેઈંગ ઈલેવન : પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), કૂપર કોનોલી, નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંહ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, માર્કો જાનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિજયકુમાર વૈશાખ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
