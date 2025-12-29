Prev
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી વિજય હજારેની મેચ કેમ નથી રમી રહ્યા ? આ છે કારણ

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ટેસ્ટ ક્રિકેટ તેમજ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. આ બંને અનુભવી ખેલાડીઓ હવે ફક્ત ODI ક્રિકેટમાં રમે છે. રોહિત અને કોહલીએ વિજય હજારે ટ્રોફીની પ્રથમ બે મેચ રમી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:36 PM IST

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી વિજય હજારેની મેચ કેમ નથી રમી રહ્યા ? આ છે કારણ

વિજય હજારે ટ્રોફી (VHT) 2025-26નો ત્રીજો રાઉન્ડ સોમવાર, 29 ડિસેમ્બરના રોજ રમાયો હતો. જો કે, અનુભવી બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા દિલ્હી અને મુંબઈ માટે મેદાનમાં જોવા મળ્યા નહોતા. દિલ્હીનો સામનો સૌરાષ્ટ્ર સામે અલુરના KSCA સ્ટેડિયમમાં થયો હતો, જ્યારે મુંબઈનો સામનો જયપુરના જયપુરિયા વિદ્યાલય ગ્રાઉન્ડ પર છત્તીસગઢ સામે થયો હતો.

વિરાટ કોહલીએ દિલ્હી માટે પોતાની બે મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે આંધ્રપ્રદેશ સામે 131 અને ગુજરાત સામે 77 રનનું શાનદાર યોગદાન આપ્યું હતું. રોહિત શર્માએ સિક્કિમ સામે શાનદાર 155 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ઉત્તરાખંડ સામેની મેચમાં ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો હતો.

ત્રીજા રાઉન્ડમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા કેમ ન રમ્યા ?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે વિજય હજારે ટ્રોફીના ત્રીજા રાઉન્ડમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા કેમ ન રમ્યા ? રોહિત અને કોહલી આ ટુર્નામેન્ટમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં મેચ રમવા માટે સંમત થયા હતા. આ બંને અનુભવી ખેલાડીઓએ ફક્ત બે મેચ રમવાનું વચન આપ્યું હતું અને બંનેએ તે પ્રતિબદ્ધતા પૂર્ણ કરી છે. ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ બે મેચમાં કોહલી અને રોહિત શર્મા પોતપોતાની ટીમો માટે રમ્યા હતા.

કોહલી 6 જાન્યુઆરીએ મેચ રમશે ?

હવે તે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર નિર્ભર છે કે તેઓ વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં વધુ મેચ રમવા માંગે છે કે નહીં. ભારત 11 જાન્યુઆરીથી ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પણ રમશે, તેથી બંને ખેલાડીઓ આ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. જોકે, ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, કોહલી 6 જાન્યુઆરીએ દિલ્હી માટે રેલવે સામે બીજી મેચ રમી શકે છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે રોહિત હવે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મુંબઈ માટે નહીં રમે.

અહેવાલ મુજબ, ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી આરામ આપવામાં આવી શકે છે. આ નિર્ણય આગામી મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ, ખાસ કરીને 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવશે. જોકે, બંને ખેલાડીઓ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ભાગ લેશે, જેના માટે ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ કરવામાં આવી છે.

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આ શ્રેણી વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતની છેલ્લી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી હશે. જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા પાંચેય મેચ રમવાની અપેક્ષા છે. હાર્દિક છેલ્લે આ વર્ષે માર્ચમાં આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ટાઇટલ મેચમાં વનડે રમ્યો હતો. દરમિયાન બુમરાહ 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી ODI ક્રિકેટથી બહાર છે.

