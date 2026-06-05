/પંત પાસેથી કેમ છીનવાઈ વાઈસ કેપ્ટનશીપ? ઋષભની આ આદતથી કોચ ગંભીર નારાજ? મીડિયા સામે મોટો ખુલાસો

Gautam Gambhir on Rishabh Pant: ઋષભ પંતને ભારતની ટેસ્ટ વાઈસ કેપ્ટનશીપથી કેમ હટાવવામાં આવ્યા તેને લઈને હવે ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામે ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાંપુર સ્ટેડિયમમાં શનિવારથી શરૂ થઈ રહેલી એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ પહેલા ગૌતમ ગંભીરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મોટો ખુલાસો કર્યો છે. ગૌતમ ગંભીરના જણાવ્યા અનુસાર, ઋષભ પંતને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જવાબદારી અને મેચની સિચ્યુએશન મુજબ રમવાની જરૂર છે.
ઋષભ પંતને લઈને શું બોલ્યા ગૌતમ ગંભીર?
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઋષભ પંતની બેટિંગ સ્ટાઈલ અંગે ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું કે, 'ઋષભ પંતને મેચની સ્થિતિને વધુ સારી રીતે સમજવાની જરૂર છે. અમે ઋષભ પંતની બેટિંગ સ્ટાઈલમાં કોઈ બદલાવ કરવા નથી ઈચ્છતા, પરંતુ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ખેલાડીઓ માટે મેચની પરિસ્થિતિઓનું સન્માન કરવું જરૂરી હોય છે. પછી ભલે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટ હોય, વનડે ક્રિકેટ હોય કે T20 ક્રિકેટ હોય. આખરે ટાર્ગેટ રન બનાવવાનો અને વિકેટ લેવાનો છે. તમે રન કેવી રીતે બનાવો છો તે તમારા પર નિર્ભર કરે છે, પરંતુ મેચની સ્થિતિ અને રમતને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે.'
ઋષભ પંતની 'મેચ અવેરનેસ' પર ઉઠ્યા પ્રશ્ન
છેલ્લા બે વર્ષથી વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતની મેચ અવેરનેસ ચર્ચાનો વિષય રહી છે. આનું એક મોટું ઉદાહરણ વર્ષ 2024-25માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયેલી બોર્ડર-ગાવસ્કર ટેસ્ટ સિરીઝ દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું, જ્યારે ઋષભ પંતે એક વિચિત્ર પ્રકારનો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો અને મેચના મહત્વના વળાંક પર આઉટ થઈ ગયો.
આ શોટ પછી ભારતના પૂર્વ કપ્તાન અને મહાન બેટ્સમેન સુનિલ ગાવસ્કરે કોમેન્ટ્રી દરમિયાન ઋષભ પંતની આકરી ટીકા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, 'સ્ટુપિડ, સ્ટુપિડ, સ્ટુપિડ.' આ ઘટનાએ ઋષભ પંતના સ્વાભાવિક આક્રમક અંદાજ અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં બેટિંગની જવાબદારીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવા પર ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી દીધી છે.
ODI અને T20I ટીમમાંથી પત્તું કપાયું
હાલમાં જ સાઉથ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝમાં પણ ઋષભ પંતના પ્રદર્શન પર પ્રશ્નો ઉઠ્યા હતા. ભારતને આ સિરીઝમાં ઐતિહાસિક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને આ દરમિયાન વિકેટકીપરના શોટ સિલેક્શનની પદ્ધતિ અને ઇનિંગ્સની મહત્વની ક્ષણોને સંભાળવાની તેની ક્ષમતા પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
ODI અને T20I ટીમમાંથી ઋષભ પંતને બહાર કર્યા બાદ નેશનલ ટીમમાં તેના ભવિષ્યને લઈને ચર્ચાઓ વધુ તેજ બની છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે ઋષભ પંતની જગ્યા માટે કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે, કારણ કે ઘણા ખેલાડીઓ વ્હાઈટ-બોલ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.