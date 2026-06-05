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પંત પાસેથી કેમ છીનવાઈ વાઈસ કેપ્ટનશીપ? ઋષભની આ આદતથી કોચ ગંભીર નારાજ? મીડિયા સામે મોટો ખુલાસો

Gautam Gambhir on Rishabh Pant: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયા વિશે ખુલ્લીને વાત કરી, જેમાં ઋષભ પંતના વાઈસ કેપ્ટનશીપથી લઈને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સુધીના વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, સાથે જ ટીમને ચોક્કસ સંદેશા પણ આપ્યા હતા. ગંભીરની ટિપ્પણી હવે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. ચાલો જાણીએ આખરે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર ઋષભ પંતની કઈ આદતથી નારાજ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:26 PM IST
પંત પાસેથી કેમ છીનવાઈ વાઈસ કેપ્ટનશીપ? ઋષભની આ આદતથી કોચ ગંભીર નારાજ? મીડિયા સામે મોટો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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