ભલે ગમે એટલી બોલી લાગે... પરંતુ આ વખતે IPL હરાજીમાં કોઈપણ વિદેશી ખેલાડીને નહીં મળે 18 કરોડથી વધુ, જાણો આવું કેમ?
IPL 2026: આ વખતે IPLના મીની ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં થવા જઈ રહ્યું છે. આ વખતે IPLના મીની ઓક્શનમાં કોઈપણ વિદેશી ખેલાડીને 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ મળી શકે નહીં. ભલે બોલી તેનાથી વધુ લાગે, પરંતુ વિદેશી ખેલાડી 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મેળવી શકશે નહીં.
IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માટે 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં મીની ઓક્શન થવા જઈ રહ્યું છે. તેમાં 1355 ક્રિકેટરો ભાગ લેશે. સૌથી વધુ 2 કરોડ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઇસ ધરાવતી યાદીમાં કુલ 45 ખેલાડીઓ છે, જેમાં માત્ર બે ભારતીય ખેલાડીઓ છે. હરાજીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓલરાઉન્ડર કેમરન ગ્રીન પર ખૂબ જ રૂપિયા વરસવાની અપેક્ષા છે. 2023માં તેને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 17.5 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. આ વખતે કેમરન ગ્રીન કોઈપણ કિંમતે 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ મેળવી શકશે નહીં. માત્ર તેને જ નહીં, પરંતુ અન્ય કોઈપણ વિદેશી ખેલાડીને 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મળી શકશે નહીં. ભલે બોલી તેનાથી વધુ લાગે, પરંતુ વિદેશી ખેલાડી આનાથી વધુ રકમ મેળવી શકશે નહીં.
IPL ઈતિહાસના સૌથી મોંઘા વિદેશી ખેલાડીઓ
IPL ઇતિહાસના સૌથી મોંઘા વિદેશી ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો મિચેલ સ્ટાર્કનું નામ સૌથી ઉપર છે. 2023માં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે તેને 24.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. જ્યારે આ જ હરાજીમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પેટ કમિન્સને 20.5 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. સેમ કરન પણ એકવાર 18.5 કરોડ રૂપિયામાં વેચાઈ ચૂક્યો છે. આ ત્રણેય વિદેશી ખેલાડીઓ IPL ઇતિહાસના સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓ છે.
આ વખતે કોઈપણ વિદેશી ખેલાડીને વધુમાં વધુ 18 કરોડ રૂપિયા જ મળશે
કેમરન ગ્રીન અથવા અન્ય કોઈપણ વિદેશી ખેલાડી માટે આ વખતે ભલે ગમે તેટલી બોલી લાગે. ભલે IPLમાં સૌથી મોંઘા વિદેશી ખેલાડીનો રેકોર્ડ તૂટી જાય, પરંતુ તેઓ 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મેળવી શકશે નહીં. આવું IPLના નવા નિયમોને કારણે છે.
જાણો શું છે IPLનો નવો નિયમ
ઈએસપીએન ક્રિકઇન્ફોના રિપોર્ટ અનુસાર, ગયા વર્ષે લાવવામાં આવેલા IPLના નવા મેક્સિમમ ફી નિયમ અનુસાર, મીની ઓક્શનમાં કોઈપણ ઓવરસીઝ એટલે કે વિદેશી ખેલાડીને રિટેન (જાળવી રાખેલા) ખેલાડીઓના હાઇએસ્ટ સ્લેબ કરતાં વધુ રકમ મળી શકે નહીં. હાઇએસ્ટ રિટેન્શન પ્રાઇસ 18 કરોડ રૂપિયા છે, તેથી કોઈપણ વિદેશી ખેલાડીને તેનાથી વધુ રકમ મળી શકશે નહીં.
જો 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુ બોલી લાગી તો શું થશે?
વિદેશી ખેલાડીઓ માટે હાઇએસ્ટ બોલી લગાવવા પર કોઈ મર્યાદા નથી. જો ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાં કોઈ ઓવરસીઝ પ્લેયરને ખરીદવા માટે હોડ જામી તો એવું નથી કે બોલી 18 કરોડ રૂપિયાથી ઉપર જઈ શકે નહીં. ફ્રેન્ચાઇઝી 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુમાં પણ ખેલાડીને ખરીદી શકે છે, પરંતુ તેવી સ્થિતિમાં તે ઓવરસીઝ ખેલાડીને 18 કરોડ રૂપિયા જ મળશે. જો 18 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બોલી લાગી, તો તે વધેલી રકમ BCCI પોતે રાખી લેશે અને તેનો ઉપયોગ ખેલાડીઓના કલ્યાણ માટે કરવામાં આવશે.
