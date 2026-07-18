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ટ્રોફીનું સપનું તૂટ્યું, પણ પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બાકી! સમજો ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ મેચનું 5 પોઇન્ટમાં મહત્વ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના અને સ્પેન ટ્રોફી માટે લડશે, જ્યારે સેમિફાઇનલમાં હારી ગયેલા ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ પણ ખાલી હાથે ઘરે પાછા ફરશે નહીં, બંને વચ્ચે ત્રીજા સ્થાન માટે મેચ રમાશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:01 AM IST
ટ્રોફીનું સપનું તૂટ્યું, પણ પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બાકી! સમજો ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ મેચનું 5 પોઇન્ટમાં મહત્વ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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