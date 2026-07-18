/ટ્રોફીનું સપનું તૂટ્યું, પણ પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બાકી! સમજો ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ મેચનું 5 પોઇન્ટમાં મહત્વ

Football World Cup 2026: 2026ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના અને સ્પેન ટ્રોફી માટે લડશે, જ્યારે હારેલી સેમિફાઇનલ, ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ પણ ખાલી હાથે પાછા નહીં ફરે. આ બંને ટીમો ત્રીજા સ્થાન માટે રમશે. ઘણા ચાહકોને આશ્ચર્ય થાય છે કે જ્યારે બંને ટીમો પહેલાથી જ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર છે ત્યારે આ મેચનું મહત્વ શું છે. ચાલો પાંચ પોઇન્ટમાં સમજીએ કે આ મેચ શા માટે આટલી ખાસ છે.
1. બ્રોન્ઝ મેડલ અને ત્રીજા સ્થાન માટે યુદ્ધ
ત્રીજા સ્થાનના પ્લેઓફનું પ્રાથમિક મહત્વ એ છે કે વિજેતા ટીમ વર્લ્ડ કપમાં ત્રીજું સ્થાન મેળવે છે. ફૂટબોલમાં, આને બ્રોન્ઝ મેડલ સમાન માનવામાં આવે છે. ચોથા સ્થાનની તુલનામાં, ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજા સ્થાને રહેવું એ કોઈપણ ટીમ અને તેના ખેલાડીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સન્માન માનવામાં આવે છે.
2. ગોલ્ડન બૂટ માટે મહત્વપૂર્ણ
ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ મેચ પણ ગોલ્ડન બૂટ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ મેચમાં રમનારા ત્રણ ખેલાડીઓ હજુ પણ ગોલ્ડન બૂટની દોડમાં છે. ઇંગ્લેન્ડના હેરી કેન અને જુડ બેલિંગહામ છ-છ ગોલ સાથે રેસમાં થોડા પાછળ છે, પરંતુ ફ્રાન્સના સ્ટાર કાયલિયન એમબાપ્પે, જેમણે ટુર્નામેન્ટમાં આઠ ગોલ કર્યા છે, તેમની નજર ગોલ્ડન બૂટ પર રહેશે. આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સીએ પણ આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં આઠ ગોલ કર્યા છે. જો બે ખેલાડીઓ ગોલના આધારે બરાબરી કરે છે, તો વિજેતા આસિસ્ટ અને પછી મેદાન પર વિતાવેલી મિનિટોના આધારે નક્કી થાય છે.
3. ત્રીજા સ્થાનની ટીમનો ઇતિહાસ
જો કે મોટાભાગના લોકો ફાઇનલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ત્રીજા સ્થાનની ટીમ હંમેશા ફિફા રેકોર્ડમાં નોંધાયેલી છે. આ જ કારણ છે કે બંને ટીમોએ ટુર્નામેન્ટનો અંત જીત સાથે કરવા માટે પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત મેદાન પર લગાવી દીધી હતી.
4. આ મેચ ક્યારે શરૂ થઈ?
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ત્રીજા સ્થાનની મેચ સૌપ્રથમ 1934 વર્લ્ડ કપમાં રમાઈ હતી. ત્યારથી, આ મેચ લગભગ દરેક વર્લ્ડ કપમાં યોજાઈ રહી છે. એકમાત્ર અપવાદ 1950 વર્લ્ડ કપ હતો, જ્યાં ચેમ્પિયનનો નિર્ણય અલગ ફાઇનલ ગ્રુપ ફોર્મેટ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, ત્રીજા સ્થાન માટે પ્લેઓફ વર્લ્ડ કપની નિયમિત વિશેષતા બની ગઈ છે.
5. ભવિષ્યની તૈયારી અને ખેલાડીઓનો આત્મવિશ્વાસ
આ સ્પર્ધા ફક્ત મેડલ વિશે નથી. કોચ યુવા ખેલાડીઓને તકો આપે છે, ટીમો નવી વ્યૂહરચના અજમાવે છે, અને વિજય આગામી મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારી કરવા વિશે સકારાત્મક સંદેશ મોકલે છે. વર્લ્ડ કપ ઝુંબેશનો અંત જીત સાથે થવાથી ખેલાડીઓનું મનોબળ વધે છે.
સ્પેન સામે આર્જેન્ટિના ફાઇનલ પર વિશ્વની નજર
ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે કાંસ્ય ચંદ્રકની લડાઈ પછી, ફૂટબોલ જગત આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચેના મહાકાવ્ય મુકાબલા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બંને ટીમો પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે અને હવે વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા માટે ટકરાશે. આર્જેન્ટિના તેના ટાઇટલનો બચાવ કરશે, જ્યારે સ્પેન, 16 વર્ષની રાહ જોયા પછી, બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આવી સ્થિતિમાં, વર્લ્ડ કપ 2026 બે હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ સાથે સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે.