યશસ્વી જયસ્વાલને મળી સજા ! સિલેક્ટર્સે ટીમમાંથી અચાનક કેમ કર્યો બહાર ?
Yashasvi Jaiswal : યશસ્વી જયસ્વાલનો મુંબઈ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. મુંબઈની દિલ્હી સામેની છેલ્લી રણજી ટ્રોફી મેચ 29 જાન્યુઆરીએ યોજાવાની છે. જયસ્વાલ આ મેચમાં રમશે નહીં. તે ટી20 ટીમમાં પણ નથી. તેમ છતાં સ્થાનિક સિઝનમાંથી તેના બહાર થવા પાછળનું કારણ હવે સામે આવ્યું છે.
Trending Photos
Yashasvi Jaiswal : ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ રણજી ટ્રોફીના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. દિલ્હી અને મુંબઈ વચ્ચે રણજી ટ્રોફીની અંતિમ લીગ મેચ 29 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થવાની છે. યશસ્વી જયસ્વાલ ભારતની T20 ટીમનો ભાગ નથી અને એવી શક્યતા હતી કે તે દિલ્હી સામે રણજી ટ્રોફી મેચ રમશે. જોકે, તેને મુંબઈ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. ત્યારે હવે તેના બહાર થવા પાછળનું આશ્ચર્યજનક કારણ સામે આવ્યું છે.
જયસ્વાલને અચાનક ટીમમાંથી કેમ કરાયો બહાર ?
રણજી ટ્રોફી ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત કર્યા પછી MCAના એક વરિષ્ઠ સભ્યએ PTI સાથે વાત કરતા યશસ્વી જયસ્વાલને બહાર રાખવા પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું છે. MCA સભ્યએ ખુલાસો કર્યો કે જયસ્વાલને તેની ઉપલબ્ધતા વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહોતો. તેમણે કહ્યું, "એ સાચું છે કે છેલ્લી મેચના સિલેક્શન વખતે પણ તે નોન રિસ્પોન્સિવ રહ્યો હતો." તેથી એવું સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે તે પોતાની ઇચ્છા મુજબ મેચો સિલેક્ટ કરીને રમી રહ્યો છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આગામી મેચ માટે ટીમ પસંદ કરતા પહેલા અમે તેનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, તેણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. તેથી જ અમે તેને દિલ્હી સામેની રણજી ટ્રોફી મેચ માટે ટીમમાં સામેલ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો." મીડિયા અહેવાલ મુજબ જયસ્વાલને પેટમાં દુખાવો થયો હતો અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમની એન્ડોસ્કોપી પણ કરવામાં આવી હતી. તે સ્વસ્થ હોવાનું મનાઈ રહ્યું હતું. પસંદગીકારો તેને સિલેક્ટ કરવા માટે તૈયાર હતા, પરંતુ કોમ્યુનિકેશનના અભાવે તેને બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો.
રણજી ટ્રોફી 2025-26માં જયસ્વાલનું પ્રદર્શન
યશસ્વી જયસ્વાલે વર્તમાન રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં ફક્ત એક જ મેચ રમી છે. તે જયપુરમાં રાજસ્થાન સામેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં રમ્યો હતો. આ મેચમાં યશસ્વીએ 67 અને 156 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ પછી તે ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે ખસી ગયો. હવે જોવાનું એ છે કે જયસ્વાલ નોકઆઉટ સ્ટેજ મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે કે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે