મંત્રી પત્નીનો વધતો પાવર, પણ ઓલરાઉન્ડર પતિનો ઘટતો જાદુ: રવિન્દ્ર જાડેજા માટે હવે રસ્તો મુશ્કેલ!
Ravindra Jadeja News: ગુજરાતી ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા માટે અત્યારે સમય કસોટીનો ચાલી રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. એક તરફ તેમની પત્ની રીવાબા જાડેજા ભાજપમાં મજબૂત પકડ જમાવી ચૂક્યા છે અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જામનગરમાં તેમનો દબદબો સતત વધી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ મેદાનમાં રવિન્દ્ર જાડેજાનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં જાડેજાનું પ્રદર્શન જોતા હવે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે શું તે 2027 ના વર્લ્ડ કપ પ્લાનનો હિસ્સો રહેશે ખરા?
Ravindra Jadeja News: ગુજરાતી ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની તો હવે ભાજપમાં સેટ થઈ ગઈ છે. જેઓ હવે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી છે. હવે તેમનો જામનગરમાં દબદબો વધ્યો છે પણ ક્રિકેટર પતિ રવિન્દ્ર જાડેજાની કારકીર્દી હાલક ડોલક થઈ રહી છે. ચેન્નાઈમાંથી નીકળીને રાજસ્થાનના કેપ્ટન બનનાર રવિન્દ્ર જાડેજાની વનડે કારકીર્દી પર સવાલો ઉભા થયા છે.
ફોર્મ ગુમાવ્યું કે ઉંમર નડી રહી છે?
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વડોદરા અને રાજકોટ વનડેમાં જાડેજા સંપૂર્ણ ફ્લોપ સાબિત થયા છે. 37 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર ન તો બેટથી રન બનાવી શક્યા છે, ન તો બોલિંગમાં વિકેટ ઝડપી શક્યા છે. રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં 44 બોલમાં માત્ર 27 રન અને બોલિંગમાં 8 ઓવરમાં 44 રન આપીને ખાલી હાથે પરત ફરવું પડ્યું. આ આંકડા પસંદગીકારો અને કોચ ગૌતમ ગંભીર માટે ચિંતાનો વિષય છે.
અમે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બંને શરૂઆતની મેચમાં સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક રહ્યો છે. રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં જાડેજા બેટથી પણ પ્રદર્શન ના કરી શક્યો કે બોલિંગમાં પણ કોઈ જાદુ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. પરિણામે તેની વનડે કારકિર્દી જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે.
જાડેજાની ODI કારકિર્દી દાવ પર
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની જેમ રવિન્દ્ર જાડેજા પણ હવે એવી સ્થિતિમાં છે જ્યાં તેના ખરાબ પ્રદર્શનને અવગણી શકાય નહીં. આગામી 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપમાં હજુ એક વર્ષથી વધુ સમય બાકી છે, જો જાડેજા નિષ્ફળ જાય તો પસંદગીકારો રિપ્લેસમેન્ટ તૈયાર કરવાનું વિચારી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં લાંબા વિરામ પછી રવિન્દ્ર જાડેજા ODI ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો, પરંતુ તે અત્યાર સુધી આ તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામે અત્યાર સુધી બે ODI રમાઈ છે. વડોદરામાં પહેલી મેચમાં જાડેજા 4 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને બોલિંગમાં પણ કંઈ ખાસ કર્યું નહોતું. તેણે 9 ઓવરમાં 56 રન આપીને એક પણ વિકેટ નહોતી લીધી. રાજકોટમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહી. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે 44 બોલ રમ્યા, પરંતુ ફોર્મમાં દેખાતો નહોતો, 27 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. બોલિંગનું પ્રદર્શન વધુ ખરાબ હતું, તેણે 8 ઓવરમાં 44 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ ના લીધી.
જાડેજાએ ત્રીજી વનડેમાં પોતાનો જાદુ બતાવવો પડશે
મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું પસંદગીકારો અને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને બીજી તક આપશે. ઈન્દોરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે રવિન્દ્ર જાડેજાની કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ મેચ સાબિત થઈ શકે છે. અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદર જેવા ખેલાડીઓ પહેલાથી જ આ ભૂમિકા માટે ટીમમાં છે. અક્ષરને આરામ આપવામાં આવ્યો છે અને આનાથી જાડેજાને એક તક મળી છે, જેનો તે અત્યાર સુધી લાભ ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. જો તે 2027 વર્લ્ડ કપની યોજનાઓમાં ફિટ થવા માંગે છે, તો તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી મેચમાં બેટ અથવા બોલથી પ્રભાવ પાડવો પડશે.
રીવાબાની સફળતા વચ્ચે રવિન્દ્રનો સંઘર્ષ જામનગરમાં અત્યારે રીવાબા જાડેજાનો સૂરજ તપી રહ્યો છે. મંત્રી તરીકેના તેમના સક્રિય કામકાજને કારણે તેમની લોકપ્રિયતા આસમાને છે. પરંતુ, રવિન્દ્ર જાડેજા માટે ક્રિકેટના સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદર જેવા યુવા ખેલાડીઓ દરવાજો ખટખટાવી રહ્યા છે. જો ઈન્દોરમાં રમાનારી ત્રીજી વનડેમાં 'સર' જાડેજા કોઈ જાદુ નહીં કરે, તો ટીમ ઈન્ડિયા કાયમ માટે આ દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડરથી આગળ વધવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
