બાંગ્લાદેશની ફરી થશે T20 World Cupમાં એન્ટ્રી? PCBની ધમકી પર ICC લેશે કડક એક્શન!
ICC T20 World Cup Controversy: T20 વર્લ્ડ કપ 2027ના આયોજનમાં હવે થોડાક જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, અને તેના પહેલા વિવાદ શમવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ICC અને BCB વચ્ચે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, અને બાંગ્લાદેશની ટીમ હવે વર્લ્ડ કપમાં રમશે નહીં. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે પણ હસ્તક્ષેપ કર્યો છે અને ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી છે. આ તેમના માટે ભારે સાબિત થઈ શકે છે.
Trending Photos
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા આ વિવાદ શાંત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. થોડા દિવસો પહેલા જ ICC એ જાહેરાત કરી હતી કે T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન સ્કોટલેન્ડ લેશે. હકીકતમાં, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ટુર્નામેન્ટ રમવા માટે ભારત જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ICC ના બાંગ્લાદેશને હટાવવાના નિર્ણય બાદ, પાકિસ્તાને પણ ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી. હવે, આ વિવાદ વચ્ચે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. આનાથી પાકિસ્તાનને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
ICC-BCB વિવાદમાં ફસાઈ પાકિસ્તાન ટીમ!
ICC-BCB T20 વર્લ્ડ કપ વિવાદમાં દખલ કરવી પાકિસ્તાન માટે મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. જો તેઓ બહિષ્કાર કરે છે, તો બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપમાં પાછા આવી શકે છે. અહેવાલ આપ્યો છે કે જો પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરે છે, તો ICC બાંગ્લાદેશને તેમની જગ્યાએ લેવાની પ્રથમ તક આપશે. અહેવાલમાં એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જો પાકિસ્તાન ખસી જાય છે, તો બાંગ્લાદેશને ગ્રુપ A માં તેમની જગ્યાએ લેવાની તક મળશે અને પછી તેઓ શ્રીલંકામાં તેમની બધી મેચ રમી શકશે. આ BCBની શરૂઆતની માંગ પણ હતી. આ રીતે, લોજિસ્ટિક્સ સમસ્યાઓ ઓછી થશે."
PCB ટૂંક સમયમાં લેશે નિર્ણય
PCBના અધ્યક્ષ અને ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીએ ICC દ્વારા બાંગ્લાદેશને ટુર્નામેન્ટમાંથી બાકાત રાખવાને અન્યાય ગણાવ્યો છે. નકવીએ એમ પણ કહ્યું કે તેઓ વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે મુલાકાત કરશે અને પછી અંતિમ નિર્ણય લેશે. PCBના વડાના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ શુક્રવાર કે સોમવાર સુધીમાં નિર્ણય લેશે કે પાકિસ્તાનની ટીમ વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકા જશે કે નહીં.
પાકિસ્તાને પોતાની ટીમની કરી દીધી જાહેરાત
T20 વર્લ્ડ કપ છોડવાની ધમકી આપ્યા હોવા છતાં પાકિસ્તાન ટીમે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી. પસંદગીકાર આકિબ જાવેદે જણાવ્યું હતું કે ટીમ પસંદ કરવાનું તેમનું કામ છે અને પાકિસ્તાન સરકાર ટીમને વર્લ્ડ કપમાં મોકલશે કે નહીં તે નિર્ણય તેમનો રહેશે. પાકિસ્તાન ટીમ નીચે મુજબ છે. સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન અને ઉસ્માન તારીક.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે