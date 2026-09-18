/BCCI બદલશે ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર ? આ ગુજરાતી દિગ્ગજ રેસમાં સૌથી આગળ

BCCI Chief Selector : ટીમ ઈન્ડિયાના વર્તમાન ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરને લઈને અટકળો તેજ બની છે. જો અગરકરના કાર્યકાળને લંબાવવા અંગે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) સાથે સહમતિ નહીં સધાય, તો ભૂતપૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પાર્થિવ પટેલને નવા ચીફ સિલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા છ મહિનાથી BCCIમાં આ ભૂમિકા માટે સંભવિત દાવેદાર તરીકે પાર્થિવના નામ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે.
જોકે અજીત અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાવવાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢવામાં આવી નથી, તેમ છતાં ભારતીય ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રો સંકેત આપે છે કે પાર્થિવની ઉમેદવારી અંગે ગંભીર વિચારણા પહેલેથી જ ચાલી રહી છે. BCCIએ આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી અને આગામી અઠવાડિયામાં સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શું લેવાયો નિર્ણય ?
અજીત અગરકરે તાજેતરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વન-ડે અને T20 શ્રેણી માટે ટીમની પસંદગી કરી હતી. આ ઉપરાંત, ઈરાની કપ માટે 'રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા'ની ટીમની પણ પસંદગી કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે વર્તમાન પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકેની આ તેમની છેલ્લી પસંદગી બેઠક હોઈ શકે છે. શુક્રવારે મુંબઈમાં યોજાયેલી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) બાદ BCCIના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું કે AGMએ હોદ્દેદારોને આ મુદ્દે નિર્ણય લેવાની સત્તા આપી છે.
સમીક્ષા બેઠકમાં અગરકર ગેરહાજર રહ્યા હતા
ભારતીય ક્રિકેટ અંગેની એક મહત્વપૂર્ણ સમીક્ષા બેઠકમાં હાજરી ન આપવાને કારણે અજીત અગરકરના પદ અંગેની અટકળો વધુ તીવ્ર બની હતી. આ બેઠકમાં BCCIના ટોચના અધિકારીઓ, હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, ટેસ્ટ અને ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલ, T20 કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર અને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ' (CoE)ના વડા VVS લક્ષ્મણ હાજર હતા.
BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ અગરકરની ગેરહાજરીનું કારણ તેઓ શહેરની બહાર હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે, આ ઘટનાક્રમથી વાકેફ એક સૂત્રએ આ બાબત પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા લગભગ તમામ મુખ્ય વ્યક્તિઓ હાજર હતા, તેથી આવા સમયે ચીફ સિલેક્ટરની ગેરહાજરી અસામાન્ય ગણાય.
પાર્થિવ પટેલ મજબૂત દાવેદાર
41 વર્ષીય પાર્થિવ પટેલે ભારત માટે 25 ટેસ્ટ, 38 ODI અને 2 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમી છે. જો તેઓ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ બને છે, તો રમાયેલી ટેસ્ટ મેચોની દ્રષ્ટિએ તેઓ વર્તમાન પેનલના સૌથી અનુભવી સભ્ય હશે. કારણે કે, શિવ સુંદર દાસે 23 ટેસ્ટ, પ્રજ્ઞાન ઓઝાએ 24, આરપી સિંહે 14 અને અજય રાત્રાએ 6 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. નિવૃત્તિ બાદ પણ પાર્થિવ ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલો રહ્યો છે. તે હાલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સહાયક અને બેટિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યો છે અને સમય મળે ત્યારે કોમેન્ટેટર તરીકે પણ કામ કરે છે.
અહેવાલો અનુસાર, એવી શક્યતા હતી કે પાર્થિવ પટેલ આગામી IPL સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. જોકે, જો BCCI તેને પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરે છે, તો ફ્રેન્ચાઇઝીએ કદાચ તેના કોચિંગ સેટઅપમાં ફેરફાર કરવો પડી શકે છે. અજીત અગરકરના ભવિષ્ય અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ આ ઘટનાક્રમ વચ્ચે પાર્થિવ એક સંભવિત ઉમેદવાર તરીકે મજબૂત દાવેદાર બનીને ઉભરી આવ્યો છે.