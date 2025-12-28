Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ગૌતમ ગંભીરની થશે ઘરવાપસી? BCCIએ શરૂ કરી નવા ટેસ્ટ કોચની શોધ! પૂર્વ ક્રિકેટરને આપી ખાસ ઓફર

Gautam Gambhir: હેડ કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરનો ટેસ્ટમાં રેકોર્ડ અત્યંત ખરાબ રહ્યો છે. મોટી ટીમો સામે ભારતીય ટીમ સતત સંઘર્ષ કરી રહી છે અને હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવે એવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં નવા કોચની શોધ એક રીતે શરૂ કરી દીધી છે અને તેમણે એક પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરને ટેસ્ટમાં કોચિંગ માટે ઓફર પણ આપી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

ગૌતમ ગંભીરની થશે ઘરવાપસી? BCCIએ શરૂ કરી નવા ટેસ્ટ કોચની શોધ! પૂર્વ ક્રિકેટરને આપી ખાસ ઓફર

Gautam Gambhir: ગૌતમ ગંભીરની હેડ કોચ તરીકેની સફર ઉતાર-ચઢાવવાળી રહી છે. વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં જ્યાં ગંભીરના નેતૃત્વમાં ટીમે પ્રભાવિત કર્યા છે, ત્યાં ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નબળું રહ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 0-2થી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારથી જ ફેન્સ ગૌતમ ગંભીરને ટેસ્ટ કોચના પદેથી હટાવવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. હવે એક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે BCCIએ નવા ટેસ્ટ કોચની શોધ શરૂ કરી દીધી હોય તેવું લાગે છે.

ગૌતમ ગંભીરની ટેસ્ટ કોચ પદેથી થશે છુટ્ટી?
ગૌતમ ગંભીરનો ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ તરીકે 2027 સુધીનો કોન્ટ્રાક્ટ છે. જોકે, પીટીઆઈ (PTI) ના રિપોર્ટ અનુસાર, BCCIના મનમાં અત્યારે એ પ્રશ્ન છે કે ગૌતમ ગંભીર ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની કમાન સંભાળવા માટે યોગ્ય વ્યક્તિ છે કે નહીં. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ BCCIએ ફરી એકવાર વીવીએસ લક્ષ્મણને ટેસ્ટ ટીમના કોચિંગ અંગે અનૌપચારિક રીતે પૂછ્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

More on where each team stands ➡️ https://t.co/IDs8LuwMrB pic.twitter.com/4yY4GnUYS4

— ICC (@ICC) December 27, 2025

આ અગાઉ જ્યારે રાહુલ દ્રવિડનો હેડ કોચ તરીકેનો સમય પૂરો થયો હતો, ત્યારે પણ લક્ષ્મણનું નામ સામે આવ્યું હતું. જોકે, વીવીએસ લક્ષ્મણે ફરી એકવાર આ ઓફર ઠુકરાવી દીધી છે. તેઓ અત્યારે CoE (Center of Excellence) માં 'હેડ ઓફ ક્રિકેટ' ના પદ પર રહેવા માંગે છે અને તેમનો સિનિયર ટેસ્ટ ટીમને કોચ કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. ગૌતમ ગંભીરનો કોન્ટ્રાક્ટ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી હોવા છતાં, BCCI દ્વારા નવા ટેસ્ટ કોચની શોધ કરવી એ હેરાન કરનારી બાબત છે.

WTC પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાલત ખરાબ
શરૂઆતની બે WTC સાયકલમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું અને ટીમ ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી. જોકે, ગૌતમ ગંભીર હેડ કોચ બન્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા 2025માં યોજાયેલી WTC ફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય કરી શકી નથી. WTC 2025-27 સાયકલમાં પણ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટીમ ઈન્ડિયા હાલ છઠ્ઠા સ્થાને છે. ભારતે 9 માંથી 4 મેચ જીતી છે અને 4 માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી છે. પોઈન્ટ પર્સન્ટેજની બાબતમાં અન્ય ટીમો ભારત કરતા ઉપર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
BCCIVVS Laxmangautam gambhirTeam Indiaबीसीसीआईवीवीएस लक्ष्मणगौतम गंभीरटीम इंडिया

Trending news