/ચેન્નઈ નહીં KKRમાં જોડાશે હાર્દિક પંડ્યા? ₹25 કરોડ સાથે મળશે કેપ્ટનશીપ!

હાર્દિક પંડ્યા IPL 2027 માં કઈ ટીમ તરફથી રમશે? અત્યારે આ સવાલની જોરશોરથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. એક તરફ જ્યાં તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ છોડી શકે છે તેવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ એવી કઈ ટીમ છે જેને હાર્દિક જેવા ખેલાડીની સૌથી વધુ જરૂર છે. થોડા દિવસ પહેલા સુધી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ટ્રેડની રેસમાં આગળ ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે સમીકરણો બદલાઈ રહ્યાં છે, કારણ કે હાર્દિક પંડ્યા KKRમાં પણ રૂચિ દેખાડવા લાગ્યો છે.
KKR માં જશે હાર્દિક પંડ્યા
રિપોર્ટ્સ અનુસાર કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સે હાર્દિક પંડ્યા માટે દરવાજા ખોલી દીધા છે. અપડેટ છે કે કોલકત્તા હાર્દિકને ટીમની કમાન સોંપી શકે છે. નોંધનીય છે કે છેલ્લી બે સિઝનથી રહાણેની આગેવાનીમાં કોલકત્તાનું પ્રદર્શન સાધારણ રહ્યું છે. તેથી હાર્દિક કેકેઆર માટે એક ટોટલ પેકેજની જેમ આવશે, જે કેપ્ટનશિપની સાથે-સાથે બોલિંગ અને મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ સંભાળી શકે છે.
અત્યાર સુધી તે સ્પષ્ટ નથી કે કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ હાર્દિક પંડ્યા માટે કોઈ ખેલાડીને ટ્રેડ કરશે કે MIની સાથે કેશ ડીલ કરશે. મહત્વનું છે કે ખેલાડીઓની અદલા-બદલી માટે કોલકત્તા પાસે વધુ વિકલ્પ નથી. તેવામાં જોવાનું રહેશે કે ફ્રેન્ચાઇઝી શું નિર્ણય કરે છે.
25 કરોડની સાથે ટીમની કમાન!
કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સને એક કેપ્ટનની જરૂર છે. પરંતુ એક ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર આવવાથી કેમરૂન ગ્રીનને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. એક ટીમમાં 2 ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર હોવાથી ટીમની પ્લેઈંગ ઈલેવન પર અસર પડી શકે છે. સંભવ છે કે ગ્રીન અને હાર્દિકની અદલા-બદલી થાય અને જે રકમ આઈપીએલ 2026ની હરાજીમાં કેમરૂન ગ્રીન (25.2 કરોડ) મળ્યા હતા, તે રકમમાં કોલકત્તા હાર્દિકને સાઇન કરી લેશે. પરંતુ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કેમરૂન ગ્રીનને સ્વીકારશે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે.
CSK ડીલનું શું
થોડા સમય પહેલા સામે આવ્યું હતું કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. તેમાં પહેલા હાર્દિકના બદલે આયુષ મ્હાત્રે અને શિવમ દુબેનું નામ આવ્યું, પરંતુ જણાવવામાં આવ્યું કે ચેન્નઈએ કાઉન્ટર ઓફરના રૂપમાં હાર્દિકના બદલે શિવમ દુબે અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસનું નામ આગળ રાખ્યું હતું.