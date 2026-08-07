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ચેન્નઈ નહીં KKRમાં જોડાશે હાર્દિક પંડ્યા? ₹25 કરોડ સાથે મળશે કેપ્ટનશીપ!

Hardik Pandya Trade Update: હાર્દિક પંડ્યા આઈપીએલ 2027મા કઈ ટીમ માટે રમશે, ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે આ સવાલની ખુબ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ વચ્ચે એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે હાર્દિકને ટ્રેડ કરવાની રેસમાં કોલકત્તા નાઈટ રાઇડર્સ પણ સામેલ થઈ ગયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:32 AM IST
ચેન્નઈ નહીં KKRમાં જોડાશે હાર્દિક પંડ્યા? ₹25 કરોડ સાથે મળશે કેપ્ટનશીપ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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