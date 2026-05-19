/હાર્દિક પંડ્યા MI છોડીને KKRમાં જોડાશે ? એક ફોટાના કારણે શરૂ થયો અટકળોનો દોર

Hardik Pandya : IPL 2026માં હાર્દિક પંડ્યાનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક સાબિત થયું. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પણ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયું અને પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું. હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લી ત્રણ મેચ ચૂકી ગયો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે તે IPL 2026 પછી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સથી અલગ થઈ શકે છે અને બીજી ટીમમાં જોડાઈ શકે છે. હવે, KKR સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાનો એક ફોટો વાયરલ થયો છે, જેનાથી તેના ભવિષ્ય અંગે અટકળોનો નવો દોર શરૂ થયો છે.
શું હાર્દિક પંડ્યા KKRમાં જોડાશે ?
IPL 2026 વચ્ચે અફવાઓ તેજ થઈ રહી છે કે હાર્દિક પંડ્યાને આવતા વર્ષે બીજી ટીમમાં ટ્રેડ કરવામાં આવી શકે છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની આગામી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે છે. બંને ટીમો 20 મેના રોજ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે. આ ટક્કર પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ કોલકાતા પહોંચી ગઈ છે અને મેચની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હવે પ્રેક્ટિસ સેશનનો એક ફોટો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં MI કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા અને KKRના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયર વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. આ તસવીરે હાર્દિકને KKRમાં જવાની શક્યતા અંગે અટકળોને ફરીથી વેગ આપ્યો છે.
Abhishek Nayar and Hardik Pandya 👀👀
Image: @debasissen pic.twitter.com/znMozFJNO3
— Ujjaval Palanpure (@ujjaval___) May 19, 2026
ચાહકો હાર્દિક પંડ્યાના KKRમાં જવાની અટકળો લગાવી રહ્યા છે ?
હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક નાયર વચ્ચેની વાતચીત પછી ચાહકોએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે કે તે KKRમાં જોડાવા જઈ રહ્યો છે. તમે નીચે ચાહકોની કેટલીક પ્રતિક્રિયાઓ જોઈ શકો છો.
As a mumbai Indian fan , want Green and Fin Allen in exchange for Pandya .
— Vishal 007 (@vishaldora007) May 18, 2026
MIના એક ચાહકે X પર લખ્યું, "મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ચાહક તરીકે, હું હાર્દિક પંડ્યાના બદલામાં કેમેરોન ગ્રીન અને ફિન એલન ઇચ્છું છું."
Abhishek Nayar bro please convince him to come to KKR 😭🙏
— Melbin Cherian (@MelbinCherian3) May 18, 2026
KKRના એક ચાહકે લખ્યું, "અભિષેક નાયર, પ્લીઝ તેને KKRમાં લાવવા માટે મનાવી લો."
Please bring him to KKR and make him the captain and our icon player.
— Amrit Pradhan (@amritpradhan63) May 18, 2026
KKRના એક ચાહકે લખ્યું, "પ્લીઝ તેને KKRમાં લાવો અને તેને કેપ્ટન બનાવો. તે આપણો આઇકોન ખેલાડી બની શકે છે."
હાર્દિક પંડ્યા KKR સામે રમશે ?
હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે છેલ્લી ત્રણ મેચ રમ્યો નથી. તેને કમરની તકલીફને કારણે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. તે MI ટીમ સાથે ધર્મશાલા પણ ગયો નહોતો. જોકે, હાર્દિક પંડ્યા હવે KKR સામેની મેચ માટે MI ટીમ સાથે કોલકાતા પહોંચ્યો છે અને પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે. જેના પરથી લાગે છે કે હાર્દિક રમશે.