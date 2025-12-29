Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરને હટાવવામાં આવશે? BCCIનું પહેલું નિવેદન, જાણો

BCCI First Statement: ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરને હટાવવાના અહેવાલો પર બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:54 PM IST

Trending Photos

હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરને હટાવવામાં આવશે? BCCIનું પહેલું નિવેદન, જાણો

BCCI First Statement: તાજેતરમાં, ગૌતમ ગંભીરને મુખ્ય કોચ પદેથી હટાવવાની અફવાઓએ જોર પકડ્યું છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી હારવાના કારણે ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025ની ફાઇનલમાં ભાગ લેવાનું ચૂકી ગઈ. તે પછી પણ, ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેસ્ટમાં ખરાબ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું. આના કારણે એવી અફવાઓ ફેલાઈ છે કે ગૌતમ ગંભીર ટૂંક સમયમાં પોતાનું પદ ગુમાવી શકે છે. હવે, બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી છે.

બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ મૌન તોડ્યું

Add Zee News as a Preferred Source

બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગૌતમ ગંભીરને મુખ્ય કોચ તરીકે તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવશે નહીં. સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, હું હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અંગે મીડિયામાં ફેલાઈ રહેલી બધી અફવાઓ સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું. બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ પણ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ગૌતમ ગંભીરને હટાવવાની કે ટીમ ઈન્ડિયા માટે નવા હેડ કોચની નિમણૂક કરવાની કોઈ યોજના નથી.

દેવજીત સૈકિયાએ પણ એક નિવેદન જાહેર કર્યું

ગૌતમ ગંભીરની હકાલપટ્ટી અંગે, BCCI સચિવ દેવજીત સાઇકિયાએ જણાવ્યું હતું કે ફેલાવવામાં આવી રહેલા સમાચાર સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. સાઇકિયાએ ગંભીરને હટાવવાની અફવાઓને વધારીને રજૂ કરતી મીડિયા એજન્સીઓ પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. BCCI સચિવે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગૌતમ ગંભીરને હટાવવાના અહેવાલોમાં કોઈ સત્ય નથી અને તે ફક્ત બનાવટી વાર્તાઓ છે.

ભારત અને શ્રીલંકામાં T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન

હાલ પૂરતું, ટીમ ઇન્ડિયા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ આગળ વધવા માંગશે, કારણ કે તેમની સામે એક મોટો પડકાર છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો અને હવે તેમનો ખિતાબ જાળવી રાખવાનો પડકાર છે. નોંધનીય છે કે ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે 2026 T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે, જે 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન રમાશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India Head Coach Gautam Gambhirgautam gambhirindia head coachBCCIRajiv Shuklagautam gambhir head coach termgautam gambhir head coach tenuregautam gambhir head coach contract expirygautam gambhir head coach newsgautam gambhir removed india head coachgautam gambhir newsGujarati News

Trending news