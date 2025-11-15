જસપ્રીત બુમરાહને ICC ફટકારશે સજા ? ટેમ્બા બાવુમા માટે કર્યો હતો અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ
કોલકાતામાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે જસપ્રીત બુમરાહે પોતાની બોલિંગથી તબાહી મચાવી હતી, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પાંચ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા. જસપ્રીત બુમરાહે પોતાની બોલિંગ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા માટે અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 નવેમ્બરે કોલકાતામાં રમાઈ રહી છે. પહેલા દિવસે ભારતીય બોલરો શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, ખાસ કરીને જસપ્રીત બુમરાહે, જેણે પાંચ વિકેટ લીધી હતી. જોકે, તેની બોલિંગ દરમિયાન જસપ્રીત બુમરાહએ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા વિશે ટિપ્પણી કરી હતી.
તેણે બાવુમાની હાઈટની મજાક ઉડાવી હતી અને તેને 'બૌના' કહ્યું હતું, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ICC જસપ્રીત બુમરાહ સામે કાર્યવાહી કરશે ? અહેવાલો સૂચવે છે કે 'બૌના' શબ્દ બોડી શેમિંગની શ્રેણીમાં આવે છે. જોકે, સમય નક્કી કરશે કે ICC બુમરાહ સામે શું કાર્યવાહી કરે છે.
બાવુમાને 'બૌના' કહ્યો અને અપશબ્દ પણ બોલ્યો
મેદાન પર શાંત વર્તન માટે જાણીતા બુમરાહ ભાગ્યે જ વિરોધી ખેલાડીઓ વિશે કોઈ નિવેદન આપતો જોવા મળે છે. જોકે, કોલકાતા ટેસ્ટના પહેલા દિવસે બુમરાહએ એવી બાજુ દર્શાવી જેની બહુ ઓછા લોકોએ અપેક્ષા રાખી હશે. આ ઇનિંગની 13મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર બન્યું, જ્યારે ટેમ્બા બાવુમા સામે LBW અપીલ કરવામાં આવી. ત્યારે બુમરાહ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વિકેટકીપર રિષભ પંત સાથે DRS પર ચર્ચા કરી રહ્યો હતો.
આ દરમિયાન બુમરાહે બાવુમાના હાઈટનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તેને 'બૌના' કહ્યો. પંતે પણ આ શબ્દનું પુનરાવર્તન કર્યું. પરંતુ બુમરાહે ત્યાં અટક્યો નહીં. ડીઆરએસ ચર્ચા સમાપ્ત થયા પછી, તે પાછો ફર્યો અને બાવુમાને 'બૌના' કહ્યો અને અપશબ્દનો પણ ઉપયોગ કર્યો. બુમરાહના મોંમાંથી નીકળેલા આ બધા અપશબ્દો સ્ટમ્પ માઈક પર રેકોર્ડ થયા અને તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયા. હવે, આ બુમરાહ માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
આઈસીસી આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન
હકીકતમાં, બુમરાહ દ્વારા આવા અપશબ્દોનો ઉપયોગ આઈસીસી આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન છે. ICC આચાર સંહિતાના આર્ટિકલ 2.13 ખાસ કરીને આ બાબત સાથે સંબંધિત છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન ખેલાડી, સપોર્ટ સ્ટાફ, અમ્પાયર અથવા મેચ રેફરી પ્રત્યે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. આ ઉલ્લંઘન માટે વિવિધ સજાઓ છે, જેમાં વોર્નિંગ આપવાથી લઈને દંડ સુધીનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે, જે ખેલાડીના ખાતામાં 24 મહિના સુધી રહે છે.
