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ફરી બદલાશે ભારતનો ODI કેપ્ટન? આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી, જાણો કેમ?

IND vs NZ Series: ટીમ ઈન્ડિયાને ન્યૂઝીલેન્ડની ધરતી પર ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં કઠિન કસોટીનો સામનો કરવો પડશે. જો કે, આ પ્રવાસનું શેડ્યૂલ કેટલાક ખેલાડીઓ માટે માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ શકે છે. છેલ્લી વનડે અને પહેલી ટેસ્ટ વચ્ચે માત્ર ચાર દિવસનો જ અંતર છે, તેથી ભારતીય ટીમ પાસે પ્રેક્ટિસ માટે વધુ સમય નહીં હોય.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:05 PM IST
ફરી બદલાશે ભારતનો ODI કેપ્ટન? આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી, જાણો કેમ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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