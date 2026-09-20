/ફરી બદલાશે ભારતનો ODI કેપ્ટન? આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી, જાણો કેમ?

IND vs NZ Series: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ વર્ષે ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં 5 T20I, 5 ODI અને 2 ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ માટે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયાને ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસ પર જશે અને ટેસ્ટ, વનડે અને T20 મેચ રમશે. જો કે, કેટલાક ખેલાડીને આ શિડ્યુલમાં તકલીફ થઈ શકે છે. વનડે અને ટેસ્ટ વચ્ચે માત્ર ચાર દિવસનું જ અંતર છે, તેથી ટીમ પાસે પ્રેક્ટિસ માટે વધુ સમય નહીં હોય. ટીમમાં કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જે વનડે અને ટેસ્ટ બંનેમાં રમે છે. આ ખેલાડીઓ માટે, ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ લિટમસ કસોટીનો વિષય બનશે.
ભારતીય ટીમનું ધ્યાન આવતા વર્ષે યોજાનાર 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપ પર છે, પરંતુ તેમની નજર વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પર પણ છે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ રેન્કિંગમાં પાછળ છે. ફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રાખવા માટે, તેણે કોઈપણ કિંમતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બંને મેચ જીતવી પડશે. આવી સ્થિતિમાં, બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ ODI શ્રેણી કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ગિલનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ શેડ્યૂલ ઉભી કરે છે સમસ્યા
શુભમન ગિલને સૌથી વધુ પડકારોનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા છે. તે ODI અને ટેસ્ટ કેપ્ટન છે અને બંને ફોર્મેટમાં ટીમ માટે મુખ્ય બેટ્સમેન છે. શુભમન વારંવાર વિદેશમાં ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા તૈયારીના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે. અહેવાલો અનુસાર, તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની છેલ્લી બે વનડે મેચ છોડી દેશે અને ટેસ્ટ સિરીઝની તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. શુભમન એકલો નથી. તેની સાથે કેએલ રાહુલ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ અને કુલદીપ યાદવ જોડાશે, જેઓ ટેસ્ટની તૈયારી માટે છેલ્લી બે વનડે મેચ છોડી શકે છે.
શ્રેયસ ઐયર ODI ટીમનો સંભાળી શકે છે હવાલો
હાલમાં, શ્રેયસ ઐયર ભારતનો ODI ઉપ-કેપ્ટન છે. જો શુભમન ગિલ ટેસ્ટ તૈયારીઓને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીની છેલ્લી બે મેચ ગુમાવે છે, તો તેની ગેરહાજરીમાં શ્રેયસ ઐયર ટીમની કમાન સંભાળી શકે છે. બે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા, તેમને મદદ કરવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
ટાઈમટેબલમાં ભૂલ?
મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આવું શેડ્યૂલ કેમ બનાવવામાં આવ્યું જેનાથી આટલી બધી ઉથલપાથલ થાય? જો ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન પહેલા ODI સિરીઝ અને પછી T20I રમી હોત, તો આ મુશ્કેલીઓ ઊભી ન થાત. T20I ટીમમાં બહુ ઓછા ખેલાડીઓ છે જે ODI અને ટેસ્ટ બંને રમે છે. આવી સ્થિતિમાં, પહેલા ODI સિરીઝ રમનારા ખેલાડીઓ પાસે ટેસ્ટની તૈયારી માટે પૂરતો સમય હોત. ક્યાંકને ક્યાંક, BCCI એ આ ભૂલ કરી છે.