Explainer : ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધના કારણે સ્થગિત થશે IPL 2026 ? શું છે BCCIનો પ્લાન ? જાણો A to Z

IPL 2026 : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવની અસર હવે IPL 2026 પર પડી શકે છે. એરસ્પેસ બંધ થવા અને ફ્લાઇટમાં વિલંબ થવાને કારણે ઘણા વિદેશી ખેલાડીઓને ભારત મુસાફરી કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે જો પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં નહીં સુધરે તો શું IPL 2026 સ્થગિત કરવામાં આવશે ?

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:00 AM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધના કારણે IPL 2026 પર પડી શકે છે અસર
  • IPL 2026 આ મહિનાના અંતમાં 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે
  • BCCI પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે

IPL 2026 : ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધના કારણે ઘણા દેશોમાં તેલ અને LPG સિલિન્ડરોની અછત સર્જાઈ શકે છે. તેની અસર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં પહેલાથી જ અનુભવાઈ રહી છે. આ મુશ્કેલીઓ વચ્ચે IPL 2026 આ મહિનાના અંતમાં 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે. જો કે, પ્રશ્ન એ છે કે શું દેશમાં તેલ અને LPGની અછત લીગને શેડ્યૂલ મુજબ યોજવામાં અવરોધ લાવી શકે છે.

જોકે, ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ના આયોજકોનું કહેવું છે કે તેઓ દરેક સંભવિત સમસ્યા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને હાલમાં શેડ્યૂલ અથવા વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવાનું કોઈ તાત્કાલિક કારણ નથી.

યુદ્ધની ક્રિકેટ પર અસર

મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જો યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો લોજિસ્ટિક્સ અને માળખાગત સુવિધાઓની સમસ્યાઓ ઊભી થશે. આમાં ઇંધણ પુરવઠા સંબંધિત સંભવિત પડકારો, જેમ કે રસોઈ ગેસ અને સ્ટેડિયમ ફ્લડલાઇટ માટે વપરાતું તેલ શામેલ છે. વધુમાં હવાઈ મુસાફરી પ્રતિબંધો વિદેશથી આવતા ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓને અસર કરી શકે છે.

મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવની અસર હવે ક્રિકેટ પર પણ પડી રહી છે. યુદ્ધની IPL 2026માં રમવા આવતા વિદેશી ખેલાડીઓની મુસાફરી પર અસર પડી શકે છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરમાં થયેલા સંઘર્ષમાં વધારો અને મુખ્ય હવાઈ માર્ગો બંધ થવાથી ઘણી ટીમો અને ખેલાડીઓની મુસાફરી યોજનાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે.

શું રદ થશે IPL 2026 ? 

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પછી ઘણા દેશોના ખેલાડીઓ ઘરે પાછા ફરવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓ માટે મુસાફરી પર અસર પડી છે. આ યુદ્ધને કારણે છે, જેના કારણે દુબઈ અને દોહા જેવા મુખ્ય પરિવહન એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે.

આ પરિસ્થિતિને જોતાં ક્રિકેટ ચાહકોમાં સવાલ છે કે શું આ IPL 2026 પર પણ અસર કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો હવાઈ ટ્રાફિકની સ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો કેટલાક વિદેશી ખેલાડીઓને સમયસર ભારત પહોંચવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ટીમો સામે નવા પડકાર

સૂત્રો અનુસાર, ઘણી ટીમોના અધિકારીઓ કહે છે કે ખેલાડીઓને સમયસર ભારત લાવવાનું હવે સરળ રહેશે નહીં. ટીમના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓની વાપસી પહેલાથી જ નોંધપાત્ર રીતે વિલંબિત થઈ ગઈ છે. તેથી, તેમને ભારત પાછા લાવવા એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર બની શકે છે. 

અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે હવાઈ મુસાફરી પણ વધુ મોંઘી થઈ ગઈ છે. ઘણી ફ્લાઇટ્સના રૂટ બદલવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ટિકિટના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

BCCI પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે

આ દરમિયાન BCCIએ IPL 2026ની પ્રથમ 20 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. બાકીની મેચોની તારીખો પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે. એવું અહેવાલ છે કે રાજ્યની ચૂંટણીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહી છે.

IPL સમયસર શરૂ થશે કે નહીં ?

જોકે, કેટલીક ટીમોને આશા છે કે તેમના ખેલાડીઓ સમયસર પહોંચશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)ના CEO કાસી વિશ્વનાથને જણાવ્યું હતું કે ટીમને આશા છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓલરાઉન્ડર અકીલ હુસૈન અને દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ સમયસર ટીમમાં જોડાશે. 

હાલમાં IPL ફ્રેન્ચાઇઝી અને આયોજકો આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જો પરિસ્થિતિ સામાન્ય રહેશે, તો ટુર્નામેન્ટ શેડ્યૂલ મુજબ શરૂ થશે, પરંતુ બગડતી પરિસ્થિતિઓ ખેલાડીઓની મુસાફરી અને તૈયારીઓને અસર કરી શકે છે.

રાજીવ શુક્લાએ શું કહ્યું ?

બીસીસીઆઈના વાઈસ ચેરમેન રાજીવ શુક્લાએ અટકળો પર ખુલાસો કર્યો અને પુષ્ટિ આપી કે ટુર્નામેન્ટ સમયસર શરૂ થશે. તેમણે કહ્યું કે ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ 20 રમતો માટે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને બાકીની મેચોની જાહેરાત ચૂંટણી પંચ રાજ્ય ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરશે ત્યારબાદ કરવામાં આવશે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
ipl 2026us iran warIPL Postponedforeign playersIPL schedule

