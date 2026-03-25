જસપ્રીત બુમરાહને લઈને મોટા સમાચાર, IPL 2026માં રમશે કે નહીં ? આવી ગયું ફિટનેસ અપડેટ

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsજસપ્રીત બુમરાહને લઈને મોટા સમાચાર, IPL 2026માં રમશે કે નહીં ? આવી ગયું ફિટનેસ અપડેટ

Jasprit Bumrah : IPL 2026 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા તે બેંગલુરુમાં સ્થિત BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં જોડાયો હતો. આ પછી ચાહકોને લાગતું હતું કે બુમરાહ IPL 2026માંથી બહાર થઈ શકે છે. જો કે, હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ચાહકો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:37 PM IST
  • મુંબઈના સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહને લઈને સારા સમાચાર
  • ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે
  • IPL 2026ની પ્રથમ મેચ રમવા માટે પણ તૈયાર છે બુમરાહ

Jasprit Bumrah : પાંચ વખતની IPL ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હાલમાં એક મજબૂત ટીમ લાગી રહી છે. IPL 2026 શરૂ થવામાં ફક્ત ત્રણ દિવસ જ બાકી છે, પરંતુ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સ્ટાર ખેલાડી જસપ્રીત બુમરાહ હજુ સુધી ફ્રેન્ચાઇઝમાં જોડાયો નથી. BCCIએ બુમરાહને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)માં રિપોર્ટ કરવા સૂચના આપી હતી, જ્યાં લીગ શરૂ થાય તે પહેલાં તેનું ફિટનેસ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. 

હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને લઈને સારા સમાચાર આવ્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહ હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને 28 માર્ચથી શરૂ થનારી IPL 2026માં રમવા માટે તૈયાર છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, બુમરાહનું પ્રેક્ટિસ સેશન મુખ્યત્વે પાવર અને ફિટનેસ પર કેન્દ્રિત છે. BCCIની મેડિકલ ટીમ દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ આ સેશન જુલાઈમાં યોજાનાર ભારતના આગામી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસને ખાસ પ્રાથમિકતા આપે છે. આ પ્રવાસમાં પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ત્રણ વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે.

IPL 2026ની પ્રથમ મેચ પણ રમશે બુમરાહ

ESPNcricinfoના અહેવાલ મુજબ, જસપ્રીત બુમરાહ BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં બોલિંગ ચાલુ રાખી હતી અને ટૂંક સમયમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે. એવી અપેક્ષા છે કે તે 29 માર્ચે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) સામે IPL 2026ની પ્રથમ મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે સૌથી મોટું હથિયાર છે બુમરાહ

જસપ્રીત બુમરાહ જેણે તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયાને T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, તે IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું સૌથી પાવરફુલ હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમે છેલ્લે 2020માં ખિતાબ જીત્યો હતો. જો કે, હાર્દિક પંડ્યાએ કેપ્ટનશીપ સંભાળી ત્યારથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન થોડું નિરાશાજનક રહ્યું છે. જો હાર્દિકની આગેવાની હેઠળની ટીમનું છઠ્ઠી વખત ચેમ્પિયનશીપ જીતવાનું ટાર્ગેટ છે, તો બુમરાહને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ફિટ રહેવું જરૂરી છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

