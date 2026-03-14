અબરાર અહેમદના પણ મુસ્તફિઝુર જેવા થશે હાલ ? શું કાવ્યા મારન અબરારને હટાવશે ? જાણો શું છે નિયમ
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે BCCIના નિર્દેશો અનુસાર 2026 સીઝન પહેલા બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી છુટો કર્યો હતો. શું હવે સનરાઈઝર્સ ફ્રેન્ચાઈઝી 'ધ હંડ્રેડ 2026' ટુર્નામેન્ટમાંથી પાકિસ્તાની બોલર અબરાર અહેમદને છૂટો કરશે ? કારણ કે અબરારને SRHએ ખરીદતાં ભારતીય ચાહકો તરફથી ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે.
'ધ હંડ્રેડ 2026' માટે પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહેમદના કરારને લઈને ભારતમાં વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. પ્રશ્ન એ છે કે શું અબરાર અહેમદના પણ મુસ્તફિઝુર રહેમાન જેવા હાલ થશે ? ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના વર્ચસ્વને જોતાં શું એ શક્ય છે કે અબરાર અહેમદને 'ધ હંડ્રેડ'માંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે ?
શું છે સમગ્ર ઘટના ?
પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહેમદને લંડનમાં કાવ્યા મારનની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ લીડ્સ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય ચાહકોમાં ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો હતો. પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને ખરીદવાની કાર્યવાહી જ આ વિવાદનું મૂળ કારણ છે. લોકો હાલમાં કાવ્યા મારનને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.
કેટલાક ચાહકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ IPLમાં પ્રતિબંધિત છે, તો ભારતીય માલિકે 'ધ હંડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીને કેમ ખરીદવામાં આવ્યો ? અમુક હદ સુધી આ પ્રશ્ન ખરેખર યોગ્ય છે, કારણ કે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને 18 વર્ષથી IPLમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.
મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો
જાન્યુઆરી 2026માં BCCIએ મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી છૂટો કરવાની જાહેરાત કરી. આ નિર્ણય એ હકીકતને કારણે લેવામાં આવ્યો હતો કે, તે સમયે બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી હિન્દુઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા. વધુમાં, ત્યાંની વચગાળાની સરકારના મૌન સમર્થનથી, ઉશ્કેરણીજનક સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને ભારત વિરુદ્ધ ભડકાઉ નિવેદનો આપવામાં આવી રહ્યા હતા. પરિણામે ભારતમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા કે આવા દેશના ખેલાડીને IPL ટીમમાં કેમ સામેલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અબરાર અહેમદ કેસમાં BCCI શું કરી શકે છે ?
IPLમાં BCCI ફ્રેન્ચાઇઝીઓને સીધા આદેશો આપી શકે છે. જોકે, 'ધ હંડ્રેડ'માં, ECB (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ) સંપૂર્ણ નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરે છે. નોર્ધન સુપરચાર્જર્સ (લીડ્સ)એ પહેલાથી જ અબરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. દરમિયાન વિવાદ વધતો ગયો ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) એ પણ આ બાબતે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.
BCCIના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ મામલો BCCIના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતો નથી. તે વિદેશી લીગને લગતો છે અને આ મુદ્દા પર નિર્ણય લેવાનું તે ચોક્કસ લીગ પર નિર્ભર છે. BCCI આ સંદર્ભમાં કોઈ કાર્યવાહી કરી શકતું નથી.
કોણ હટાવી શકે છે ?
ઇસીબીના આદેશ પર જ ખેલાડીને 'ધ હંડ્રેડ'માંથી હટાવી શકાય છે, કોઈ પણ ટીમ એકપક્ષીય રીતે અથવા પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી ખેલાડીને મુક્ત કરી શકતી નથી. કોઈ પણ બળજબરીથી ખેલાડીને હટાવી શકતી નથી એકમાત્ર અપવાદ એ હશે કે જો ખેલાડી સ્વેચ્છાએ ખસી જવાનું પસંદ કરે.
