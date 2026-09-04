'વૈભવ બનશે આગામી સચિન તેંડુલકર!...', BCCIએ બનાવ્યો ધમાકેદાર પ્લાન

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ખુબ નાની ઉંમરમાં સફળતા મેળવી છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરમાં તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કર્યું છે. દુનિયાના દિગ્ગજો પણ તેની રમતની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. બીસીસીઆઈ ઈચ્છે છે કે તેને સતત સફળતા મેળવવા માટે તૈયાર કરવો જોઈએ, તે સચિન તેંડુલકરની જેમ એક લાંબુ કરિયર બનાવે. ગુરૂવારે યોજાયેલી બીસીસીઆઈ સમીક્ષા બેઠકમાં તેની ચર્ચા થઈ હતી. બેઠક બાદ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ તેનો ખુલાસો કર્યો છે.
બીસીસીઆઈની હાઈ લેવલ રિવ્યૂ મીટિંગ ગુરૂવારે મુંબઈમાં યોજાઈ હતી, જેમાં મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર, શ્રેયસ અય્યર, શુભમન ગિલ અને CoA ચીફ વીવીએસ લક્ષ્મણ સામેલ થયા હતા. ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર આ બેઠકમાં ન પહોંચ્યા, ન વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સામેલ થયો. મીટિંગ બાદ બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ પત્રકારો સાથે વાત કરી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે બોર્ડ આ યુવા ખેલાડી પર નજર રાખી રહ્યું છે. તેમણે 15 વર્ષીય બેટરના લાંબાગાળાના પ્લાન વિશે પણ જણાવ્યું.
સૈકિયાએ કહ્યુ- બોર્ડ ઈચ્છે છે કે વૈભવ સૂર્યવંશી કે તેની જેમ કોઈપણ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર કે અન્ય મહાન ખેલાડીઓની જેમ દેશ માટે લાંબા સમય સુધી રમે. તેથી અમે વૈભવને ગંભીરતાથી લઈ રહ્યાં છીએ. બોર્ડ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર અને દરેક પાસા પર નજર રાખી રહ્યું છે.
સૈકિયાએ જણાવ્યું કે બોર્ડની પ્રાથમિકતા વૈભવથી તત્કાલ પરિણામ મેળવવાની નહીં પરંતુ તેના લાંબા સમયના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાની છે. તેમણે કહ્યું- અમે સાવધાન છીએ કે તે દરેક પગલું સાવચેતીથી ભરે, કારણ કે અમે નથી ઈચ્છતા કે વૈભવ માત્ર 1-2 સિરીઝ કે 1 વર્ષ સુધી ચર્ચામાં રહે.
ઘણા ખેલાડીઓ પર નજર રાખી રહ્યું છે બોર્ડ
દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું કે માત્ર વૈભવ સૂર્યવંશી નહીં, પરંતુ તેની ઉંમરના ઘણા ખેલાડીઓ પર બોર્ડ નજર રાખી રહ્યું છે. 10થી 15 ખેલાડી એવા છે, જેની સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે. વીવીએસ લક્ષ્મણ તેની ટ્રેનિંગ અને સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટમાં સામેલ છે. સૈકિયાએ કહ્યું- માત્ર વૈભવ નહીં, અમારા ટાર્ગેટ પર 10-15 ખેલાી છે, જેના પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
વૈભવ દુલીપ ટ્રોફીની ફાઇનલ રમશે કે નહીં?
વૈભવ સૂર્યવંશી અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ 3 મેચની ટી20 સિરીઝનો હિસ્સો છે. તે ભારતમાં તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ હશે. પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે છે. આ પહેલા દુલીપ ટ્રોફીની ફાઈનલ રમાવાની છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની ટીમ ઈસ્ટ ઝોન પણ પહોંચી છે. સૈકિયાએ જણાવ્યુ કે વૈભવ દુલીપ ટ્રોફીમાં રમશે કે નહીં તેનો નિર્ણય ગૌતમ ગંભીર કરશે. ફાઈનલ રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.